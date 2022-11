“Gagner une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo était un moment de grande fierté”

Le milieu de terrain de l’équipe indienne de hockey masculin Sumit travaille dur pour gagner une place dans l’équipe pour la Coupe du monde FIH 2023 Bhubaneswar et Rourkela, et a déclaré qu’il se donnait à 100 % sur le terrain.

“Si je joue bien, personne ne pourra m’empêcher d’intégrer l’équipe indienne pour la Coupe du monde FIH 2023 Bhubaneswar et Rourkela”, a déclaré Sumit samedi.

“Je pense toujours à donner mon 100% quand je vais au sol. Je suis toujours en compétition avec moi-même et je crois que je dois être meilleur que ce que j’étais hier. Mon devoir est de faire le travail acharné et la sélection dépend entièrement de l’entraîneur et des sélectionneurs”, a déclaré Sumit.

Il a ajouté: “Le point positif de mon jeu est que je peux jouer à presque toutes les positions. Je joue en tant que milieu de terrain, mais parfois je descends profondément pour jouer aussi en tant que défenseur. Je n’ai aucun problème à jouer à n’importe quel poste de l’équipe.”

Sumit a également donné un aperçu des préparatifs de l’équipe indienne pour la Coupe du monde.

« Notre entraînement se déroule très bien et nous venons de jouer quatre matchs dans la Hockey Pro League 2022-23. Nous avons joué du bon hockey lors des quatre matchs, donc notre préparation est sur la bonne voie », a commenté Sumit.

Il a déclaré: «Je me souviens de la Coupe du monde 2018 à Bhubaneswar lorsque nous avons perdu en quart de finale et chaque fois que je retourne à Bhubaneswar, cela me rappelle cette défaite. L’objectif de notre équipe est de terminer sur le podium à la Coupe du monde 2023.”

Originaire d’un petit village de l’Haryana, Sumit a dû faire face à de nombreuses difficultés dans son enfance. Cependant, cela n’a pas affecté sa résilience et son rêve de jouer pour l’équipe indienne de hockey masculin.

Sumit a déclaré: «Depuis mon enfance, je visais à jouer pour l’équipe indienne de hockey masculin. Cependant, mon milieu familial n’était pas très bon et puis mon entraîneur m’a soutenu dans mon village. Mon père était malade quand j’étais enfant et mon frère travaillait pour subvenir aux besoins de la famille.”

« Il y a eu des jours où je remplaçais mon frère au Dhabha, j’y travaillais pour subvenir aux besoins de ma famille et aussi pratiquer le hockey. Les propriétaires ont eu la gentillesse de me soutenir avec une petite caisse chaque fois que je devais voyager pour jouer des matchs”, se souvient-il.

Sumit a ajouté : « Gagner une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo a été un moment de grande fierté pour moi et les gens de chez nous. Quand je suis revenu après avoir décroché la médaille de bronze, tout le village était derrière moi et à ce moment ma mère me manquait (elle est décédée en 2020). Elle était avec moi quand je suis rentré à la maison après avoir remporté la Coupe du monde masculine de hockey junior de la FIH en 2016 et elle m’a manqué quand tout le village célébrait mon succès aux Jeux olympiques de Tokyo.”

Parlant des semaines à venir qui mèneront à la Coupe du monde, Sumit a déclaré que la tournée australienne serait une excellente expérience d’apprentissage pour l’équipe indienne masculine. “La tournée australienne est vraiment importante avant la Coupe du monde. L’Australie est une équipe vraiment forte, nous aurons une bonne compétition de leur part et ce sera un regain de confiance pour nous de jouer contre une équipe aussi forte avant le grand tournoi.”

“Nous apprendrons beaucoup en jouant contre l’Australie et notre équipe essaiera d’exécuter les plans que nous avons élaborés pour la Coupe du monde pendant la série. La tournée à venir nous aidera vraiment à nous préparer pour le méga événement”, a-t-il conclu.

