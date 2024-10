«Gagner une maigre vie»

Ne traitez pas Billie Eilish de bébé népo. Lors d’un récent article de couverture pour Charmela mère d’Eilish, Maggie Baird, s’est assise pour une conversation avec les mères de Selena Gomez, Beyoncé et Travis Kelce, et a mis fin aux affirmations des médias sociaux selon lesquelles sa fille était un « bébé népo » en raison des liens de Baird avec Hollywood.

« Je pense que c’est hilarant », a déclaré Baird à la publication. Sa réponse est venue après qu’on lui ait posé des questions sur son apparition dans un épisode de 1999. Amisqui est récemment devenu viral en ligne et a déclenché les allégations de « bébé nepo ».

«C’était comme: ‘Oh, Billie est un bébé népo’», a-t-elle déclaré. « Et je me dis : ‘Saviez-vous que j’ai eu cet épisode de Amis parce que j’étais sur le point de perdre mon assurance maladie ?

Baird a poursuivi en disant qu’elle et le père d’Eilish, Patrick O’Connell, étaient et sont toujours « des acteurs de la classe ouvrière ».

«Nous gagnions maigrement notre vie et cela nous laissait beaucoup de temps avec nos enfants, ce qui était génial», a-t-elle déclaré. « Mais l’industrie, ce sont avant tout des gens comme nous, ou même des gens pas comme nous, qui ne peuvent même pas faire ça. »

« Quand tout cela est arrivé à nos enfants, nous n’avions jamais été de ce côté-là », a-t-elle ajouté.

Baird est apparue dans plusieurs rôles mineurs dans des émissions et des films tout au long de sa carrière d’actrice, notamment dans Limitez votre enthousiasme en 2000, un rôle de « Mère » dans deux épisodes de Oiseaux de proie en 2002, et une apparition en un seul épisode dans Six pieds sous terre en 2005. Elle a également doublé des personnages de jeux vidéo.

« Je pense que les gens ne comprennent pas vraiment qu’il existe toute une industrie de gens créatifs, qui travaillent et se battent, qui mènent une vie parfaitement heureuse, qui se sentent créatifs et épanouis », a déclaré Baird. . « Mais c’est une vie très différente de celle de ce côté-ci de la porte où vous jouez soudainement dans cette arène différente. »