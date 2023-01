Gagner un BAFTA ? Juste une des surprises de carrière de Joanna Scanlan.

Depuis cette épiphanie prescrite par un médecin, l’actrice britannique, aujourd’hui âgée de 61 ans, a été régulièrement choisie pour le cinéma et la télévision pendant plus de deux décennies. Mais son premier rôle principal dans un long métrage ne s’est concrétisé que récemment, avec le drame indépendant “After Love”, en salles vendredi.

Joanna Scanlan était professeur de théâtre à temps plein dans une université depuis six ans lorsqu’elle a fait une dépression nerveuse. Elle avait 31 ans. Son médecin a attribué l’effondrement à un manque d’épanouissement professionnel et l’a mise en garde contre les conséquences à long terme d’aspirations entravées.

Pour la partie sans prétention, Scanlan s’est transformé en Mary, une musulmane convertie qui découvre que son défunt mari avait caché une vie secrète. Avec peu de dialogue, mais beaucoup d’expressivité retenue, elle rend l’état complexe de Mary, prise entre la perte et la trahison.

La performance accablée de chagrin lui a valu le prix BAFTA 2022 de la meilleure actrice dans un rôle principal, battant des nominés célèbres d’Hollywood, notamment Lady Gaga et Tessa Thompson.

Dans une critique pour le New York Times, Beatrice Loayza a loué “l’émotion contenue de la performance minimaliste de Scanlan” et a fait du film un Critic’s Pick. Mark Kermode, critique de cinéma pour The Observer, décrit Le tour de Scanlan comme “une classe de maître dans le pouvoir dramatique de l’euphémisme”.

Scanlan trouve les remarques élogieuses difficiles à avaler. “Je ne me sens pas à l’aise avec les éloges”, a déclaré l’actrice. “Mais je ne veux pas non plus être faussement modeste, car ne pas reconnaître qu’il doit y avoir des compétences au travail est aussi idiot.”