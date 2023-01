Gagner n’est-il pas bon ? Saina Nehwal dit “Toujours été une combattante” après une victoire sensationnelle à l’Open d’Inde

La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Londres, Saina Nehwal, a juré mardi de continuer à se battre car elle pense qu’elle a le jeu pour égaler les meilleures du secteur.

L’ancien n ° 1 mondial, qui a connu des années difficiles principalement en raison d’une blessure au genou, s’est battu 21-17, 12-21, 21-19 vaincre la 24e mondiale Mia Blichfeldt, du Danemark, lors de son match d’ouverture.

Saina a commencé sur une note positive et a pris une avance de 11-6 dans le match d’ouverture avant de le clôturer sans trop de cérémonie. Cependant, Blichfeldt a gardé le contrôle tout au long du deuxième match et il semblait que l’élan s’était déplacé vers le Danois.

Cependant, Saina a montré qu’elle en avait assez et plus dans ses réserves en passant à l’offensive pour contrer les coups offensifs de son adversaire et en proposant un tir au filet trompeur pour clore le match.

“J’ai toujours été un combattant, j’aime défier”, a déclaré le joueur de 32 ans originaire d’Hyderabad.

“Vous voyez, mon esprit s’arrête parfois de fonctionner après avoir perdu tant de matchs. Vous perdez et perdez mais aujourd’hui je ne pensais pas aux balles de match. Cela me donnait de la tension lors des derniers matchs parce que je ne réussissais pas les matchs.

“La confiance manquait aujourd’hui (mardi) mais je suis content d’avoir joué sans problème de genou. Au cours des derniers mois, c’était une amélioration progressive. J’ai travaillé mon endurance et mon jeu de frappe en général et tout s’est bien passé aujourd’hui”, a déclaré Saina.

Open d’Inde : PV Sindhu s’effondre au premier tour après une défaite choquante

Saina, dont le meilleur résultat en 2022 a été un quart de finale à l’Open de Singapour, a déclaré qu’il était important de gagner un match du premier tour pour retrouver la confiance en soi.

«Je devenais des joueurs difficiles au premier tour. J’ai dû retirer de tels matchs pour pouvoir gagner en confiance et jouer contre les meilleurs joueurs. En ce moment, je peux être bonne contre les meilleures joueuses”, a-t-elle ajouté.

“Elle (Mia) a bien joué contre les meilleurs joueurs. Donc, je pense qu’avec la couverture, la vitesse et les tirs, je peux égaler les meilleurs joueurs.

« J’ai amélioré mes mouvements et cela a fait une grande différence. J’ai amélioré mon genou, mon corps. Plus mes genoux sont bons, meilleures sont mes fentes.”

Interrogée sur ce qui a été la chose la plus difficile à accepter au cours des dernières années, Saina a répondu: “Rien, je veux dire, même si les gens diront que vous ne jouez pas et c’est naturel. Si je pense aux gens, je dois arrêter de jouer au badminton. Je pensais juste à moi.

« Je voulais trouver une solution. Le problème était petit, ce n’était pas quelque chose que je ne pouvais pas combattre. Je pensais juste que ce n’était pas une si grosse blessure à laquelle je ne pouvais pas trouver de solution. Si je peux, tant mieux, si je ne peux pas, il y a toujours la possibilité d’arrêter le badminton.”

Saina a déclaré qu’elle quitterait le sport si son corps ne parvenait pas à faire face aux rigueurs.

“Les joueurs aiment jouer, quand le corps dit ‘non’ alors il faut s’arrêter. Il y a des joueuses qui ont l’impression d’en avoir assez, elles arrêtent mais sinon on a toujours envie de bien faire et quand je sens, j’arrête aussi”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il restait quelque chose à accomplir, Saina a répondu : « Gagner n’est-il pas bon ? C’est sympa aussi.”

“Vous voyez, je n’ai aucune motivation ni le sentiment que je peux être entraîneur. Je peux voir cela dans Guru (RMV Gurusaidutt), (Parupalli) Kashyap et (HS) Prannoy à l’avenir. Ils ont tous cette capacité d’entraîneur, mais je ne l’ai même pas. Alors, j’ai pensé, laissez-moi jouer encore quelques années.”

Elle affrontera désormais la Chinoise Chen Yufei au prochain tour. La médaillée d’or olympique de Tokyo a battu Michelle Li du Canada 21-19, 21-15.

(Avec les contributions des agences)

