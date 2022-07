Gagner le jackpot de la loterie est une chance pour certains, tragique pour d’autres

Dave et Erica Harrig sont restés fidèles à leurs valeurs lorsqu’ils ont remporté un gros lot de plus de 61 millions de dollars en 2013. Cela a fait toute la différence.

Le couple de Gretna, Nebraska, une communauté à la périphérie d’Omaha où Dave Harrig est maintenant pompier volontaire, s’est permis d’acheter une nouvelle maison, des voitures anciennes et quelques croisières océaniques après avoir tous deux quitté leur emploi.

Mais neuf ans plus tard, ils vivent toujours à peu près comme ils l’ont toujours fait, restant dans leur communauté, restant fidèles à l’église, à la famille et aux amis, et apprenant à leurs enfants à travailler dur pour gagner leur vie malgré toute aubaine financière qui pourrait leur arriver.

De nombreux autres gagnants n’ont pas été aussi chanceux, subissant des revers personnels et des poursuites judiciaires ou étant victimes d’escroqueries. Le dernier gagnant d’un gros jackpot est venu vendredi, lorsqu’un seul billet vendu dans l’Illinois correspondait aux chiffres d’un prix Mega Millions de 1,337 milliard de dollars. L’Illinois fait partie des États où les gagnants de plus de 250 000 $ peuvent choisir de ne pas révéler leur nom.

Dave Harrig, un vétéran de l’Air Force qui a travaillé dans l’entretien des aéronefs, dit que garder les choses simples l’a probablement sauvé, lui et sa famille, du genre de tracas et de tragédies qui ont frappé d’autres grands gagnants.

Presque du jour au lendemain, la boîte aux lettres de la famille Harrig s’est remplie de lettres pleines d’histoires de malchance : enfants malades, emplois perdus, maisons incendiées.

Dave Harrig a déclaré qu’ils les ignoraient tous et se concentraient sur leur propre famille et leurs œuvres caritatives.

Ils n’ont même pas touché le principal de leurs gains jusqu’à il y a quelques années à peine, lorsqu’ils y ont puisé pour financer un nouveau musée de la lutte contre les incendies à Gretna qui ouvrira bientôt ses portes.

«Nous avons de plus belles choses, une maison plus grande et plus que jamais auparavant. Mais nous sommes les mêmes, et ma femme et moi nous contrôlons mutuellement », a déclaré Dave Harrig, encourageant les futurs gagnants de la loterie à investir judicieusement, à choisir un conseiller en investissement national plutôt qu’un conseiller local et à éviter les conseillers qui tentent de vendre des capitaux. des produits.

Ils ont ignoré les fausses rumeurs qui ont circulé à leur sujet, suggérant que sa femme s’est enfuie avec un médecin et qu’il avait une petite amie avocate. Leurs quatre enfants ont enduré les taquineries à l’école.

« Nous apprenons encore, mais cela a aidé à continuer à travailler en équipe », a-t-il déclaré à propos de lui-même et de sa femme.

Il a reconnu les difficultés de certains anciens gagnants, affirmant que l’expérience de gagner un jackpot “peut vraiment accentuer votre caractère et toute dépendance”.

Le regretté Andrew Whittaker Jr., de Virginie-Occidentale, a subi des poursuites et des revers personnels après avoir réclamé un jackpot Powerball record de 315 millions de dollars la nuit de Noël en 2002.

À l’époque, c’était le plus gros jackpot de loterie américain remporté par un seul billet. Les gens l’ont tellement harcelé avec des demandes d’argent qu’il a été cité à plusieurs reprises disant qu’il aurait aimé avoir déchiré le billet.

Avant de mourir de causes naturelles en 2020 à 72 ans, il a lutté contre des problèmes d’alcool et de jeu et a connu une série de tragédies personnelles, dont la mort de sa petite-fille.

Gagner à la loterie a apporté d’autres types de maux de tête à Manuel Franco, de West Allis, Wisconsin, qui a remporté un jackpot de loterie de 768 millions de dollars en avril 2019.

Alors qu’il n’avait que 24 ans, Franco a tenu avec enthousiasme une conférence de presse pour discuter de sa victoire, mais plus tard, il se serait caché au milieu du harcèlement d’étrangers et des médias.

Le Better Business Bureau du Wisconsin a commencé à avertir les gens en 2021 des messages d’escrocs qui prétendaient être le gagnant de plusieurs millions de dollars.

En utilisant le nom de Franco, les escrocs ont envoyé des SMS, des messages sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques et des e-mails de phishing pour obtenir des informations personnelles, indiquant aux destinataires qu’ils avaient été choisis pour recevoir de l’argent.

Le BBB a déclaré que les escrocs avaient obtenu plus de 13 000 $ des personnes qu’ils avaient trompées, y compris des personnes en Alabama et au Colorado.

Malgré les problèmes rencontrés par les gagnants, les responsables de la loterie favorisent l’identification publique des gagnants pour inspirer la confiance du public dans les jeux.

C’est en grande partie parce que certains dessins passés ont été truqués. L’ancien directeur de la sécurité de l’information de la Multi-State Lottery Association, Eddie Tipton, a plaidé coupable en 2017 d’avoir manipulé un logiciel afin de pouvoir prédire les numéros gagnants certains jours de l’année. Lui et son frère ont truqué des jackpots dans de nombreux États pour un paiement combiné d’environ 24 millions de dollars.

