Gagner la Premier League est plus important que la Ligue des champions

Pep Guardiola a déclaré que gagner la Premier League était plus important que de soulever la Ligue des champions.

Manchester City peut sceller son troisième titre en quatre ans avec une victoire sur Chelsea au stade Etihad samedi.

Ils affronteront également l’équipe de Thomas Tuchel lors de la finale de la Ligue des champions le 29 mai, mais Guardiola a déclaré que la domination nationale était un plus grand prix.

« J’ai toujours dit que la Premier League était le titre le plus important », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi. « Je dirais, financièrement pour le club, la qualification pour la Ligue des champions est peut-être le titre le plus important.

« Mais il n’y a aucun doute sur ce qui est le plus important. Bien sûr, la Ligue des champions est si spéciale, c’est sympa, mais celui-ci [the Premier League] signifie cohérence et bien des choses.





« Il nous reste quatre matchs pour obtenir deux points, une victoire, et demain, c’est notre premier match. Nous allons essayer de l’obtenir. »

City a quatre matchs à jouer pour obtenir les points dont ils ont besoin pour remporter le titre tandis que Chelsea, quatrième du tableau, se battra probablement pour une place dans les quatre premiers jusqu’au week-end final.

Il reste encore trois semaines avant la confrontation de la Ligue des champions à Istanbul, mais Guardiola espère conclure la Premier League le plus rapidement possible.

« Il n’y a pas une seule pensée à propos de la finale de la Ligue des champions parce que nous n’avons pas la Premier League entre nos mains », a ajouté Guardiola.

« Quand nous aurons la Premier League, espérons-le demain, alors l’accent sera mis sur la finale de la Ligue des champions, et tout sera lié à la finale. Je suis si prudent, je pense que si vous ne l’avez pas, vous n’en parlez pas.

« Nous avons encore besoin de points et nous devons les obtenir le plus tôt possible pour le célébrer. »