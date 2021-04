LONDRES – La réinvention de Manchester City par Pep Guardiola a livré son premier trophée et le mode de victoire sur Tottenham Hotspur ne fera que consolider cette approche pour les plus grands défis à venir.

Les deux équipes ont joué avec un avant-centre de nom uniquement à Wembley. Après une semaine de spéculation sur l’étendue de sa blessure à la cheville, Harry Kane s’est déclaré apte à commencer, mais sur la base des 90 minutes qui ont suivi, il n’y en aurait sûrement pas beaucoup chez les Spurs qui seraient d’accord avec son évaluation. Le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, qui entretient une relation personnelle étroite avec Kane, a estimé compréhensible que le capitaine anglais devait jouer pour avoir la moindre chance d’égaler la puissance de feu de City.

En revanche, Guardiola s’est depuis longtemps détaché de l’idée qu’un n ° 9 conventionnel est nécessaire pour décrocher les premiers prix. Ayant régulièrement déployé un faux neuf voire deux en forme de 4-4-2 avec deux milieux de terrain occupant les positions les plus avancées, il est allé avec ce dernier dimanche comme Kevin De Bruyne et Phil Foden a commencé dans ce qui est toujours une attaque interchangeable.

Le patron de City a flirté avec l’utilisation d’un faux neuf auparavant, généralement comme tactique surprise pour déstabiliser les adversaires, mais c’est de plus en plus son approche préférée: De Bruyne a joué comme un faux neuf lorsque City a battu Chelsea 3-1 en janvier, Foden a pris le rôle dans leur démolition 4-1 de Liverpool, De Bruyne et Bernardo Silva ont été utilisés à Arsenal, Riyad Mahrez en demi-finale de cette compétition contre Manchester United. Ce changement explique une grande partie de leur renaissance en Premier League, se tenant maintenant comme ils le font sur le point de regagner le titre, et City était également tout à fait dominant dès le début à Wembley.

Mason a tenté d’insuffler une plus grande ambition aux Spurs qu’ils ne l’avaient souvent montré sous Jose Mourinho en jouant de l’arrière, mais un avantage clé de l’approche de Guardiola est la presse féroce établie par De Bruyne et Foden. Travailler hors du ballon n’a jamais été la force de Sergio Aguero ou alors Gabriel Jésus mais les quatre premiers de City, quand Mahrez et Raheem Sterling poussé, a secoué les Spurs dans le genre d’erreurs individuelles qu’ils ont, en vérité, été coupables de commettre tout au long de la saison. C’était une frustration régulière de Mourinho, et Mason n’allait jamais l’éradiquer en une semaine.

En fait, ils ont défendu admirablement ici. Eric Dier bloqué un effort précoce de Sterling avant Toby Alderweireld produit un meilleur pour nier Foden, détournant son tir sur le poteau avec Hugo Lloris battu. Mahrez est allé de près avec quelques efforts de curling avant que Lloris ne sauve habilement de Joao Cancelo sur le coup de la mi-temps.

Tout ce que les Spurs ont pu rassembler était un tir d’Alderweireld et la menace sporadique d’une échappée rapide à l’occasion étrange où ils ont échappé à la presse de City. Aymeric Laporte, Ruben Dias et ensuite Fernandinho étaient tous réservés car les fautes tactiques de City étaient partagées. Les fans de Tottenham ont fait valoir que Laporte n’aurait pas dû être sur le terrain pour ramener le vainqueur à la maison, après avoir échappé à la punition pour un tacle avant qu’il ne soit finalement réservé, mais il n’aurait probablement pas relevé le deuxième défi si le premier n’avait pas été non autorisé.

Manchester City a remporté dimanche sa quatrième Coupe de la Ligue consécutive en battant Tottenham 1-0 à Wembley. Getty Images

La plus grande frustration pour les Spurs devrait être qu’après avoir défendu stoïquement pendant si longtemps, leur résistance a finalement été brisée par un coup d’arrêt. Sterling a acheté un coup franc bon marché de Serge Aurier, De Bruyne passa une croix et Laporte hocha la tête.

Les Spurs n’ont eu que deux coups tout l’après-midi. En fin de compte, Mason ne pouvait pas engendrer la plus grande verve d’attaque que sa nomination avait suggérée, et à la place Kane resta silencieux en regardant City célébrer un autre trophée arraché sous son nez. Les spéculations sur son avenir se poursuivront compte tenu du fossé entre les deux équipes. Son Heung-Min était en larmes au coup de sifflet final tandis que Dier regardait désespérément la fin où les Spurs ont concédé après avoir mené une interview télévisée émouvante.

« Douleur », a déclaré Mason lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les émotions dans le vestiaire. « Ça fait mal. J’ai été assis là-dedans en tant que joueur. J’ai joué pour ce club et j’ai perdu une finale de coupe. Je sais ce que c’est. Je connais ce sentiment. C’est normal qu’ils souffrent parce que ça montre qu’ils s’en soucient. . Ce groupe se soucie profondément de ce club de football. Ils ont tout donné, un engagement à 100%. Nous avons essayé, ce n’était pas assez aujourd’hui et c’est difficile à accepter. «

L’intensité de City avait un peu baissé au moment où ils marquaient, mais Guardiola était toujours satisfait de ne pas faire appel à Aguero ou à Jesus même à la poursuite d’un but. Aguero devant partir à la fin de la saison, il semble prêt à jouer un rôle périphérique pour terminer une carrière étincelante dans City alors que les doutes continuent de croître sur le fait que Jésus sera un jour l’avant-centre que Guardiola désire. Après tout, ils sont liés à des mouvements coûteux pour Kane et le Borussia Dortmund. Erling Haaland pour une raison.

Ce que cet été apporte reste à voir. Guardiola semble désormais certain de compter sur une opération sans attaquant reconnu alors qu’il cherche à livrer un triplé avec la demi-finale aller de la Ligue des champions de mercredi contre le Paris Saint-Germain à venir et deux victoires nécessaires pour regagner le titre de Premier League.

« Arriver dans les dernières étapes cette saison, et la saison précédente également, c’est parce que nous prenons chaque match au sérieux », a déclaré Guardiola. « Sinon, il est impossible de gagner quatre Coupes Carabao d’affilée. Maintenant, il ne reste plus qu’à se reposer et à préparer la demi-finale contre le PSG et puis après nous sommes à deux matches pour tenter de remporter le titre le plus important. C’est celui que je suis. le plus fier quand nous y parviendrons. Nous avons besoin de deux victoires dans ce calendrier fou, lors des deux matches contre le PSG, nous tenterons de remporter le premier contre Crystal Palace. «

Les quatre Coupes de la Ligue consécutives de City signifient qu’elles correspondent au record de tous les temps de Liverpool de huit. Il sera jugé au retour de City dans d’autres compétitions, mais le sentiment d’accomplissement ici a été renforcé avec 7773 fans à Wembley, dont environ 2000 étaient des fans de City rassemblés dans le coin du stade à droite de la pirogue de Guardiola.

C’est aussi le 30e trophée de Guardiola en tant que manager. Ce ne sera pas celui sur lequel il se remémore le plus, mais il offre sans aucun doute de nouvelles indications sur un avenir radieux.