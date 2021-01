Les chercheurs ont créé un nouveau gel contraceptif spermicide, antiviral et stimulant la libido qui revendique la sainte trinité pour la santé sexuelle. Les scientifiques affirment que le gel améliore à la fois «la sécurité et la qualité» du sexe.

Ke Cheng, professeur en médecine régénérative à la North Carolina State University, a dirigé la recherche sur le gel qui aurait donné une libido améliorée tout en empêchant la grossesse dans 100% des études de cas lorsqu’il a été testé sur un modèle de rat.

À titre de comparaison, les gels contraceptifs disponibles dans le commerce ont généralement une efficacité maximale de 87%.

«Nous espérons que ce gel contraceptif trifonctionnel pourrait encore améliorer la sécurité et la qualité des rapports sexuels», Dit Cheng.

Le gel déploie le gossypol contraceptif combiné avec le ténofovir antiviral avec une pincée de nitroglycérine injectée pour stimuler la circulation sanguine et améliorer les libidios des rats mâles.

Les chercheurs ont d’abord testé la concoction in vitro et ont découvert qu’une concentration de 10 microgrammes par millilitre de contraceptif était capable de tuer 100% du sperme de porc introduit dans la boîte de Pétri en seulement 30 secondes.

Des concentrations plus faibles ont également permis d’obtenir un spermicide à 100% en 180 secondes, tout en se révélant hautement antivirales, ce qui réduit considérablement le potentiel de transmission des maladies sexuellement transmissibles.

Surtout, le gel ne semble pas endommager les cellules vaginales contenues dans la boîte de Pétri, par rapport aux cellules non traitées ou témoins.

Dans le cadre de l’étude, 18 rats femelles ont été divisés en trois groupes; celui qui a été traité avec le gel qui n’a eu aucune grossesse, celui qui a été traité avec un gel contraceptif disponible dans le commerce qui a eu une grossesse.

L’équipe a également examiné les effets du gel sur les rats mâles et a constaté que les rats traités s’accouplaient plus fréquemment et se «rechargeaient» plus rapidement que leurs homologues non traités.

Selon Cheng, le gel «A un grand potentiel pour améliorer la sécurité et la qualité des rapports sexuels», mais beaucoup plus de recherches sont nécessaires avant qu’il n’atteigne les étagères à usage humain.

