« Gagner des tournois majeurs » – Jude Bellingham sur les objectifs de l’Angleterre après les exploits du Real Madrid

Le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, s’est tourné vers l’Angleterre après avoir rejoint son équipe nationale cette semaine et a déclaré qu’il était temps pour les Trois Lions de « gagner des tournois majeurs » après quelques quasi-échecs ces dernières années.

Bellingham a été une révélation depuis sa signature pour le Real Madrid en provenance du Borussia Dortmund cet été, marquant 10 buts pour Los Blancos en seulement 10 apparitions jusqu’à présent.

Après avoir marqué deux fois lors de la victoire 4-0 de Madrid contre Osasuna ce week-end, le joueur de 20 ans a rejoint l’Angleterre lundi avant les matchs contre l’Australie et l’Italie dans les prochains jours et a exposé ses objectifs pour les années à venir avec les Trois Lions dans une interview avec Atteindre le football.

« Mon objectif pour les 12 prochains mois avec l’équipe d’Angleterre sera le même pour les 10 à 15 prochaines années : essayer de gagner des tournois majeurs », a-t-il déclaré.

« Je pense que nous ne pouvons pas hésiter à le dire maintenant. Nous nous en sommes rapprochés lors des derniers tournois, et maintenant revenir en arrière et dire : ‘Ah ouais, c’était agréable, mais maintenant nous devons être plus réalistes’ …Je ne vois pas l’intérêt.

« Nous devons utiliser les expériences que nous avons acquises lors des tournois précédents pour aller de l’avant et ramener de l’argenterie à la maison. C’est l’objectif commun vers lequel nous nous efforçons et nous n’avons plus peur de le dire. Ces dernières années, cela a été il s’agit de cacher cette attente, afin de ne jamais échouer. Nous devons être prêts à le dire pour pouvoir y parvenir.

Et il a ajouté : « Il faut absolument croire que nous pouvons gagner des trophées parce que c’est pour cela que nous sommes ici et c’est le niveau de l’équipe que nous avons maintenant. D’une manière humble, bien sûr. »

Bellingham a fait ses débuts en Angleterre en 2020 et a été finaliste avec les Trois Lions à l’Euro l’année suivante.

Le milieu de terrain a également impressionné lors de la Coupe du monde de l’année dernière, puisque l’Angleterre a atteint les quarts de finale avant de s’incliner face à la France. Il compte jusqu’à présent 26 sélections et deux buts.

L’Angleterre rencontrera l’Australie en amical vendredi, avant un match de qualification pour l’Euro 2024 contre l’Italie à Wembley quatre jours plus tard.

Plus d’histoires sur le Real Madrid

Le Real Madrid est intenter une action en justice contre un ancien chef de la police qui affirme que le président des Blancos, Florentino Perez, « a soudoyé les arbitres avant que Barcelone » ne soit accusé d’avoir payé des officiels de match.

Ancien milieu de terrain de Barcelone Kevin-Prince Boateng a admis qu’il était un fan du Real Madridrévélant qu’il avait menti sur son club préféré pour jouer pour les Blaugrana.

Et Aston Villa est liée à un transfert de 18 millions d’euros pour l’un des milieux de terrain du Real Madrid lors du mercato de janvier.