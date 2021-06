Gagner des Jeux Olympiques pour brûler le drapeau américain ? Le cycliste transgenre de l’équipe américaine réagit à la réapparition d’une publication scandaleuse sur Facebook

Wolfe a été confirmé comme remplaçant de l’équipe américaine la semaine dernière. Au cours du week-end, le journaliste Ian Miles Cheong a déniché une publication Facebook de mars 2020 – désormais supprimée – dans laquelle le cycliste partageait un article de PinkNews accusant le président Donald Trump et son procureur général de vouloir blesser les enfants transgenres.

« Mon objectif est de gagner les Jeux olympiques afin de pouvoir brûler un drapeau américain sur le podium. C’est ce sur quoi ils se concentrent pendant une pandémie. Blesser les enfants trans,», avait écrit Wolfe.

La première athlète olympique transgenre a déclaré qu’elle voulait brûler le drapeau américain sur le podium. https://t.co/9sFOyHBkrw – Ian Miles Cheong @ stillgray.substack.com (@stillgray) 21 juin 2021

De plus, dans les réponses, Wolfe a soutenu, « Je ne dirais jamais que quelqu’un devrait faire exploser la tête du président », car ce serait illégal, mais seulement « à la dynamite » plutôt.

Interrogé sur le message de Fox News lundi, Wolfe a déclaré que « quiconque pense que je me fiche des États-Unis se trompe lourdement. »

« L’une des raisons pour lesquelles je travaille si dur pour représenter les États-Unis dans les compétitions internationales est de montrer au monde que ce pays a une morale et des valeurs, que ce ne sont pas toutes les mauvaises choses pour lesquelles nous sommes connus,« , a déclaré Wolfe. « Je prends position contre le fascisme parce que je me soucie de ce pays et je ne vais pas le laisser tomber entre les mains des fascistes après que tant de gens se sont battus et se sont sacrifiés pour empêcher le fascisme de s’installer à l’étranger. »

Wolfe n’est pas le premier athlète transgenre à participer aux prochains Jeux olympiques au Japon, qui avaient été reportés de 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Cet honneur particulier est allé à Laurel Hubbard, une haltérophile néo-zélandaise de 43 ans, que le Comité international olympique a autorisé à participer à la compétition conformément à ses directives pour les compétiteurs trans.

En tant que remplaçante, Wolfe ne concourrait que si ses coéquipières Hannah Roberts et Perris Benegas en sont incapables.

Le BMX Freestyle est un sport extrême avec des cascades à vélo. Il a été ajouté aux Jeux olympiques en 2017 et ferait sa première apparition aux jeux de Tokyo.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !