Gagner des courses dans la famille Serwa alors qu’un homme de Kelowna roule vers l’or aux Senior Games – Kelowna Capital News

Qui a dit qu’on ne pouvait pas battre des records sportifs à 86 ans ?

Parce que c’est exactement ce que Cliff Serwa de Kelowna a fait aux Jeux mondiaux seniors Huntsman à St. George, Utah.

Dans un événement qui réunit plus de 11 000 athlètes de plus de 33 pays, Serwa a couronné une année exceptionnelle. Il a remporté quatre médailles d’or en cyclisme aux Jeux dans le groupe d’âge des 85 à 89 ans et a également été nommé le plus performant de sa tranche d’âge.

“Je suis bien sûr très heureux et d’une certaine manière surpris”, a déclaré Serwa. “J’ai travaillé très dur dans le programme de formation et j’ai eu une année exceptionnellement bonne.”

Plus tôt cette année, l’ancien député provincial et cofondateur de Big White Ski Resort a également remporté trois médailles d’or aux 55+ BC Games à Victoria et trois autres médailles d’or aux 55+ Jeux du Canada à Kamloops.

“La chose la plus significative pour moi est que j’ai pu battre des records à mon âge et dans ma classe”, a déclaré Serwa, qui va passer de la “classe expérimentée” (division deux) à la “classe experte” (division un ) après cette représentation.

Il a établi des records dans la course de côte, la rage au volant, les épreuves de contre-la-montre dans sa catégorie d’âge et a enregistré de meilleurs temps que les concurrents de la première division.

“Ce fut une expérience très réussie, enrichissante et épanouissante, mais la chose la plus exaltante de toutes est d’être dans un groupe de personnes aux yeux brillants et à la queue touffue qui sont pleines de vie et s’efforcent d’être les meilleures possibles”, a déclaré Serwa. . “C’était un événement incroyable et il s’est déroulé dans une très belle partie de l’Utah. C’était une expérience géniale. L’ensemble a été extrêmement bien fait. Cela n’aurait pas pu être mieux fait. »

Alors que les Huntsman Senior Games étaient son dernier événement de l’année civile, Serwa a hâte de concourir en première division aux jeux de l’année prochaine et d’essayer de participer aux American National Senior Games à Pittsburgh.

“Nous sommes toujours pleins de rêves, c’est une excellente façon d’être je pense”, a déclaré Serwa. “Parfois, vous réalisez vos rêves, parfois non.”

Serwa n’est pas le seul athlète de la vallée de l’Okanagan à détenir des records aux Jeux seniors Huntsman. Donna Nicholas de Kelowna et Olav Stana de Vernon détiennent également plusieurs records dans différents groupes d’âge aux jeux.

Il continue de faire du vélo autour de Kelowna avec un groupe qui, selon lui, s’appelle vaguement «The Posse», qui parcourt de 50 à 100 kilomètres par semaine.

Serwa est le grand-père de Kelsey Serwa, qui a remporté l’or en ski cross féminin aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 en Corée.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CyclismeKelownaJeux OlympiquesSeniorsSports