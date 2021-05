Gagner des cœurs avec son jeu d’acteur et sa compassion, l’actrice Kashika Kapoor se démarque de la ligue

« Si vous voulez que les autres soient heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez être heureux, pratiquez la compassion », la citation susmentionnée du Dalaï Lama en dit long sur le pouvoir de la compassion et de la gentillesse dans nos vies.

La compassion est cet esprit de vie humaine qui nous permet de construire des relations à vie qui survivent à l’épreuve du temps. Mais de nos jours, la compassion disparaît lentement de la vie des humains en raison du rythme de vie rapide et de nombreux autres facteurs, en particulier ceux qui atteignent de plus grands socles, les célébrités. Mais aujourd’hui, nous vous présentons l’histoire d’une actrice aux multiples talents de 19 ans qui en inspire plusieurs autres à suivre le secret d’or d’une vie heureuse: la gentillesse et la compassion.

Kashika Kapoor est une charmante actrice avec un autre type d’aura qui en fait une incarnation d’une beauté et d’une positivité profondes. Elle est connue pour être la « fille Vedix » pour son apparition dans la publicité Vedix. À un âge naissant, Kashika a non seulement trouvé le désir le plus aimé de son cœur qu’elle souhaite poursuivre pour le reste de sa vie, mais elle a également commencé à prendre des mesures constructives pour atteindre son objectif de devenir une actrice de premier plan. Mais à un très jeune âge, Kashika dirige avec son exubérance et sa gentillesse rarement trouvées, dans un court laps de temps de travail dans l’industrie du divertissement, Kashika a influencé l’esprit de tant de gens avec ses efforts terre-à-terre et ses efforts sincères pour transmettre l’amitié et le respect. pour chaque.

« Cette fille est tout simplement incroyable. Chaque fois qu’elle est allée sur un tournage, les gens l’ont félicitée pour son humilité et en fait, le fondateur de gurukul Anurag a également mentionné qu’il avait travaillé avec de nombreux acteurs, mais il n’a jamais rencontré quelqu’un d’aussi gentil et charmant que Kashika », croit ses admirateurs.

Outre le théâtre, Kashika est une fille aux multiples talents et elle a trouvé sa passion et sa paix dans d’autres formes d’art comme les arts martiaux, la danse et le chant. Kashika s’est complètement équipée pour rendre justice à ses rôles avec des capacités de danse stellaires, elle est une danseuse Kathak à couper le souffle et est une actrice de formation de l’académie de cinéma primée NYFA New York.

Née et élevée à Mumbai, depuis son enfance, Kashika était une enfant dramatique qui adorerait imiter des acteurs et jouer des rôles, sa passion l’a amenée à apprendre le théâtre au Jeff Goldberg Studio à Mumbai pendant six mois pendant ses études.

Connue comme la « fille super chaude » d’une publicité de Balaji, Kashika Kapoor a impressionné les gens par son apparence séduisante et son jeu instinctif dans le domaine du mannequinat et du théâtre, mais plus encore son comportement en tant qu’humain qui lui attire des éloges de divers fronts.

En tant que mannequin, Kashika a travaillé pour la séance photo numérique d’Arpita Mehta, les bijoux de White Maison de Couture et la collection de créateurs pour Seema Gujral, et a également complété la collection de Shyamal et Bhumika.

Non seulement cela, l’adorable jeune femme est sur le point de s’établir dans l’industrie de Kollywood et a d’autres projets exaltants en préparation. Kashika est souvent vue en train de publier des vidéos sur la forme physique et son entraînement pour devenir en bonne forme physique en tant qu’actrice sur ses réseaux sociaux. Vous trouverez d’autres informations sur son voyage sur Instagram @kashikaakapoor et sur son site Web, https://kashikakapoor.com/.

