Gagner de l’argent en ligne, à la dure

Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Voici une collection de colonnes passées. Lors d’une matinée typique, Chrissy Chlapecka laisse le chien dehors, passe une heure à se maquiller et se coiffer professionnellement et sélectionne soigneusement une tenue. Puis Chlapecka, un Chicagoan de 21 ans, commence à travailler comme créateur Internet. Chlapecka publie au moins une courte vidéo par jour sur Instagram et TIC Tac, où elle compte au total 4,5 millions de followers. Rien de dramatique ne se passe dans les vidéos. Mais Chlapecka est celle que vous pourriez imaginer si Lady Gaga était votre barista préférée délivrant des conseils et des zingers. (En fait, Chlapecka était barista.) En quelques secondes de vidéo enregistrée chez elle ou dans un centre commercial, elle semble à l’aise. Chlapecka invite les téléspectateurs – en particulier les homosexuels et les femmes – à se sentir bien dans leur peau avec une personnalité en ligne que Chlapecka a décrite comme «un type de grande sœur encourageant». (Lecteurs, veuillez noter que les vidéos de Chlapecka ne sont pas nécessairement adaptées aux familles.) Mais c’est aussi du travail. En plus des publications quotidiennes, Chlapecka enregistre des coupes brutes de vidéos à conserver pour les jours où le jus créatif ne coule pas. Dans la file d’attente à l’épicerie, elle note des idées de concept. Chlapecka intervient sur les terrains de vidéos promotionnelles pour incorporer certains produits ou clips de chansons que les entreprises espèrent voir décoller. Elle m’a aussi parlé de organiser un concert dans un club de comédie et créer des stratégies pour créer une plus grande base de fans sur YouTube et vendre des produits aux fans.

Pour de nombreuses personnes comme Chlapecka, qui essaient de gagner leur vie en divertissant ou en partageant des informations en ligne, leur travail est en partie producteur hollywoodien, en partie propriétaire de petite entreprise et tout en agitation. « Certaines personnes sous-estiment vraiment le travail des créateurs », m’a dit Chlapecka. « J’aimerais qu’ils comprennent mieux qu’il s’agit d’une vraie carrière – et c’est une carrière sérieuse – et une forme de divertissement. » Chlapecka sait que certaines personnes croient qu’elle ne fait que s’amuser sur Internet. Mais il faut de l’habileté et de la persévérance pour trouver de nouvelles idées jour après jour, établir des relations avec les abonnés en ligne et rester au fait des algorithmes et des goûts en constante évolution des internautes. Cette semaine, On Tech s’est concentré sur l’économie de l’économie des créateurs Internet. Personne n’est représentatif des millions de personnes qui tentent de gagner leur vie grâce à leurs créations en ligne. Mais Chlapecka offre un aperçu de ce à quoi ressemble ce travail et comment les créateurs gagnent de l’argent. Ce travail ne ressemble peut-être pas au vôtre ou au mien, mais il peut être gratifiant et exaspérant comme la plupart des travaux. Comme pour de nombreuses personnalités en ligne, la plus grande partie des revenus de Chlapecka provient d’entreprises qui paient pour que leurs produits ou leurs chansons soient présentés dans des vidéos. Les marques proposent généralement un concept global et laissent à Chlapecka le soin de faire le reste.

Chlapecka a également gagné de l’argent grâce à Cameo, un service permettant aux gens de payer pour des vidéos personnalisées de célébrités et de stars du sport. Elle a expérimenté la vente d’abonnements aux abonnés sur Twitter et le service de création numérique Fanhouse. Chlapecka perçoit également de l’argent de Le fonds de TikTok pour les vidéastes, qu’elle a décrit comme « pas suffisant pour payer le loyer, mais c’est agréable ». Chlapecka ne dirait pas combien d’argent elle gagne. Mais jusqu’à il y a environ un an, elle travaillait chez Starbucks et dans un magasin vintage et réalisait des vidéos TikTok à côté. Maintenant, le travail en ligne est un travail à temps plein. Elle a dit qu’elle se sentait comblée par « le pouvoir que les médias sociaux m’ont donné et les fans qui m’aiment – et je les aime en retour ». Chlapecka savoure également les conversations FaceTime avec d’autres créateurs en ligne qui échangent des conseils pratiques et de la sympathie pour les jours difficiles. C’est leur version des verres avec des collègues pour se plaindre d’un mauvais patron. Comme beaucoup d’autres créateurs, Chlapecka est harcelée et menacée en ligne, a-t-elle déclaré. Les stars des médias sociaux réussissent en créant une intimité avec les abonnés, mais Chlapecka a déclaré que les chahuteurs agissent comme si la personne qu’ils voient à travers l’écran d’un smartphone n’avait pas de sentiments. « Les personnes derrière la caméra sont des êtres humains, et nous méritons d’avoir des limites et du respect », a-t-elle déclaré. Chlapecka a déclaré qu’elle comprenait à quel point le fait d’être constamment en ligne épuisait de nombreuses personnes. Elle espère que le travail des créateurs pourra être durable, mais elle imagine également que le fandom en ligne pourrait ouvrir des portes à des activités télévisuelles et musicales. C’est la vie des créateurs, un incontournable de l’économie numérique. Ils remplissent les applications qui consomment nos heures de loisirs. C’est une aspiration professionnelle pour les jeunes qui n’existait pas il y a une génération. Cela peut être dévorant, invasif et précaire – et aussi amusant.