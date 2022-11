“Gagner contre les Bulls de Bengaluru stimulera les deux meilleurs espoirs”, déclare le skipper des Pink Panthers de Jaipur, Sunil Kumar

Après une victoire retentissante de 48-28 contre les Telugu Titans lundi, les Jaipur Pink Panthers espèrent maintenir l’élan, en particulier avec les phases éliminatoires qui frappent à la porte.

Sunil Kumar a déclaré: «À Kabaddi, il y a toujours quelque chose en jeu, c’est toujours à faire ou à mourir et le match contre les Bengaluru Bulls pourrait décider qui occupera les premières places d’ici la fin de la ligue. Une victoire contre les Bengaluru Bulls nous placera dans une excellente position pour une place dans le top 2. »

Il a ensuite parlé de l’approche des Jaipur Pink Panthers en disant: «Notre unité défensive et nos raiders doivent bien fonctionner et être synchronisés, sinon ce sera une période difficile contre les Bengaluru Bulls, car c’est une excellente équipe et en bonne forme. formulaire.”

Pendant ce temps, l’entraîneur Upendra Kumar a ajouté que jouer ensemble en équipe est très crucial, mais a également fait l’éloge du défenseur Ankush, en disant: “C’est un jeu d’équipe, et même s’il y a un Ankush qui joue bien, il c’est aussi Sunil Kumar qui capte des points importants. Mais l’équipe est assez impressionnée par Ankush, car il fait exactement ce dont nous avons besoin dans les grands moments.

Les Jaipur Pink Panthers en forme espèrent décrocher une place en séries éliminatoires lorsqu’ils affronteront les Bengaluru Bulls mercredi. Cependant, les deux équipes ont accumulé les points assez confortablement, et tandis que les Jaipur Pink Panthers ont un Arjun Deshwal menant la charge en attaque, les Bengaluru Bulls miseront sur les prouesses de Bharat et Vikash Kandola.

Après cela, le Dabang Delhi KC prendra le tapis et aura les Tamil Thalaivas à l’autre bout. Les deux équipes sont enfermées dans une bataille intense pour une place en séries éliminatoires. Une victoire pour les champions en titre les amènera au-dessus des Tamil Thalaivas, mais Dabang Delhi KC a besoin que Naveen Kumar et Vijay Malik reviennent à la fête.

La saison 9 de la vivo Pro Kabaddi League est diffusée en direct sur Star Sports Network et Disney+ Hotstar à partir de 19h30 tous les jours.

