Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Pour rester compétitifs face à la Chine, les États-Unis devraient-ils devenir un peu plus comme lui? Je suis provocateur, mais c’est essentiellement la question qui se cache derrière les projets du gouvernement américain de fournir une aide financière aux puces informatiques fabriquées aux États-Unis, et peut-être à d’autres technologies locales également. En pratique, le gouvernement américain subventionne ou soutient les industries à tout moment. Mais l’idée d’un gouvernement aidant ses industries préférées est quelque chose que les États-Unis se moquent généralement de la perversion des marchés libres. C’est ce que fait la Chine ou ce que font les gouvernements européens avec leur principal constructeur d’avions. Cela fait de ce qui se passe avec les puces informatiques le début d’un débat politique épineux: le gouvernement devrait-il intervenir davantage pour créer des gagnants américains, en particulier dans la technologie et dans d’autres domaines clés? Et si oui, comment?

Ce qui se passe: Les puces informatiques sont comme les minuscules cerveaux ou la mémoire dans tout, des avions de combat et des satellites aux réfrigérateurs et aux voitures, comme l’ont écrit mes collègues Ana Swanson et Don Clark. La Silicon Valley a été nommée pour un matériau dans les puces informatiques – et Intel était un pionnier et une star de l’industrie. Pas plus. Les entreprises taïwanaises, notamment Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et la société sud-coréenne Samsung, ont fait un bond en avant dans les conceptions avancées et sont désormais les rois de la fabrication. La grande majorité des puces mondiales sont fabriquées hors des États-Unis, en partie grâce aux subventions gouvernementales à l’étranger. La pandémie a provoqué des pénuries de puces qui ont ralenti les usines automobiles américaines, ce qui a poussé les militaires américains et les entreprises américaines à se rapprocher d’un approvisionnement sûr et ininterrompu de puces. Ainsi, l’année dernière, Intel et les agences gouvernementales fédérales ont proposé une aide financière pour la fabrication de puces américaines. Le résultat a été une autorisation de l’argent des contribuables pour subventionner les usines américaines de puces et la recherche sur les puces dans le projet de loi de politique militaire finalisé il y a un mois. Le Congrès n’a pas encore financé le programme, donc le montant en dollars et les détails sont dans les limbes, m’a dit Don. Il a également déclaré que l’argent du gouvernement pourrait mettre des années à se traduire par davantage de puces fabriquées aux États-Unis. Mais vous avez atteint l’objectif: vous assurer que davantage de puces circulent à l’intérieur des frontières américaines, qu’elles soient fabriquées par Intel ou par des fabricants de puces étrangers sur le sol américain.

La vue d’ensemble: La Chine est la toile de fond de tout cela. On craint que les tensions persistantes entre la Chine et Taiwan puissent à un moment donné perturber l’industrie des puces sur l’île et affecter le reste du monde. Le gouvernement chinois a également été dépenser des tonnes d’argent développer sa propre industrie de puces et dépendre moins des puces et équipements importés. Dans la compétition politique, militaire et économique entre les États-Unis et la Chine, les puces sont l’un des principaux fronts. Et après: C’est un spectacle étrange à Washington: les politiciens républicains qui ont tendance à préférer une moindre intervention du gouvernement se rangent du côté des politiciens de gauche pour soutenir plus de soutien du gouvernement aux entreprises privées. C’est vrai pour les puces informatiques et dans certains autres domaines, notamment l’intelligence artificielle, la robotique et la fabrication de pointe. Une question est de savoir comment soutenir les industries sans gaspiller l’argent des contribuables. Les partisans de l’aide gouvernementale ont soutenu des crédits d’impôt plus généreux pour les dépenses des entreprises en recherche et développement, le soutien du gouvernement à la recherche scientifique fondamentale et des fonds d’investissement financés par les contribuables dans des secteurs stratégiques comme les puces, les batteries et les voitures. L’Amérique a déjà fait cela, en particulier dans les années 80 et 90, lorsque le Japon était une puissance économique croissante. Ce débat porte sur bien plus qu’une politique. Il s’agit de déterminer le rôle approprié du gouvernement dans l’économie et ce que l’Amérique devrait faire lorsque d’autres pays investissent des liquidités sans fin dans leurs entreprises nationales champions. Et en fin de compte, c’est une fenêtre sur une grande question à laquelle je me demande constamment: que devraient faire les États-Unis pour un avenir dans lequel la technologie deviendra moins américaine?

Une leçon d’histoire qui pourrait être pertinente pour les puces Lorsque j’ai entendu parler pour la première fois des propositions de financement gouvernemental de l’industrie des puces, j’ai pensé aux années 1990 et à l’équipement des réseaux téléphoniques. (Oui, je suis très cool.) Accompagnez-moi dans un voyage à travers l’histoire. Les entreprises nord-américaines étaient autrefois les rois d’une autre industrie essentielle: l’équipement dont les compagnies de téléphone ont besoin pour acheminer les communications du monde entier. Mais pour des raisons compliquées, des titans américains dont Lucent – un successeur des anciens Bell Labs – ont été vendus à des sociétés étrangères ou sont morts. Aujourd’hui, le leader mondial des équipements de télécommunications est le chinois Huawei, et les États-Unis paniquent à ce sujet. Je me suis donc demandé si Huawei était un récit édifiant de l’occasion manquée de l’Amérique. Si le gouvernement américain avait jeté l’argent des contribuables derrière le secteur des télécommunications du pays dans les années 1990, comme il le fait maintenant avec les puces, Lucent aurait-il prospéré et non Huawei? Je pose cette question à Rob Atkinson, qui a écrit une histoire l’année dernière de le déclin des équipementiers télécoms américains. «Si vous aviez vraiment voulu sauver Lucent, oui, je pense qu’ils auraient pu survivre» avec des financements ou des prêts du gouvernement américain, a-t-il déclaré. Le Dr Atkinson est président de la Fondation pour les technologies de l’information et l’innovation, un groupe de recherche financé par des sociétés de télécommunications et de technologie, dont Intel.