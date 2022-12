Gagnants et perdants : Realme – Actualités GSMArena.com

Une autre année solide pour Realme s’est écoulée alors que la société a livré des appareils accrocheurs dans plusieurs catégories de prix. La seule lacune évidente dans la gamme est l’absence d’un produit phare approprié, car l’absence de la série X continue de se faire sentir. L’entreprise va dans la bonne direction avec son logiciel et pourrait s’imposer comme un fabricant de bonnes tablettes, si seulement elle apporte ses ardoises à plus de marchés.

Vainqueur : Realme GT2 Pro

L’année a commencé fort avec le dévoilement du Realme GT2 Pro. Vous pouvez considérer ce téléphone comme un OnePlus 10 Pro moins cher – il manque le téléobjectif 3,3x, mais il coûte également 200 € de moins. Le OnePlus présente d’autres avantages (par exemple, la recharge sans fil), bien que les économies puissent compenser les fonctionnalités perdues.

Une autre différence est le skin Android, Realme UI vs OxygenOS. Nous ne savons pas ce que vous pensez de Realme UI (nous adorons la nouvelle version, mais nous y reviendrons), cependant, la dernière version d’OxygenOS s’éloigne de plus en plus de ses racines, ce n’est donc pas le bastion de pure sensibilité Android qu’il était autrefois.

Quoi qu’il en soit, le Realme GT2 Pro a été lancé dans le monde à 750 € ou 650 € si vous avez conclu l’accord de lève-tôt. C’est maintenant un téléphone à 550 €. C’est un excellent prix pour un écran LTPO avec une résolution QHD, qui fait l’envie des propriétaires de Galaxy S22+ du monde entier. De plus, un chipset Snapdragon 8 Gen 1 pour les Européens plutôt qu’un Exynos. Mis à part Samsung, ce téléphone ressemble à ce que les téléphones OnePlus avaient l’habitude de ressentir. C’était l’un des meilleurs produits phares alternatifs de 2022 et ce n’est vraiment que la télé caméra et le support logiciel relativement court qui l’ont empêché de devenir un véritable produit phare.

Vainqueur : Realme 9

Avec une autonomie de batterie record, un appareil photo principal solide de 108 MP et un écran AMOLED lumineux à 90 Hz, le Realme 9 s’est avéré être un milieu de gamme très complet et son prix était également très raisonnable.

C’est probablement la dernière année qu’un mid-ranger 4G uniquement peut entrer dans la colonne “gagnant”, car un tiers de la population mondiale a déjà accès à la 5G (et cette fraction est probablement beaucoup plus élevée sur les marchés que Realme dessert ). Realme avait un bon nombre de téléphones compatibles 5G cette année, mais les plus abordables n’étaient tout simplement pas aussi bons que leurs frères et sœurs 4G. Exemple : le Realme 9 5G.

Perdant : Realme 10

A qui est ce téléphone ? Des gens qui préfèrent un appareil photo 50MP avec un petit capteur au lieu d’un grand capteur 108MP ? Les gens qui n’aiment pas les caméras ultra larges ? Le Realme 10 n’était tout simplement pas aussi bon que le Realme 9, même s’il est arrivé plusieurs mois plus tard. Bien sûr, le chipset était nettement plus rapide, mais il ne peut même pas maintenir 60 images par seconde dans de nombreux jeux. Et il n’avait toujours pas de connectivité 5G.

La société est peut-être en train de changer de vitesse et souhaite se concentrer sur une seule version de série de numéros par an avec peut-être une petite mise à niveau dans six mois, nous devrions donc voir des versions plus ciblées l’année prochaine.

Gagnant : Realme 9 Pro et 9 Pro+

Le Realme 9 Pro+ a gagné sa place dans notre guide d’achat de vacances dans le segment des 300 €. Il s’agit d’une version améliorée du 9 avec un chipset Dimensity 920 plus puissant qui fait 5G, plus la caméra 50MP a corrigé certains des problèmes que nous avions avec le module 108MP (par exemple, il a OIS et un meilleur rendu des couleurs).

Le Realme 9 Pro est un appareil complètement différent avec un écran LCD IPS de 6,6 pouces à 120 Hz au lieu d’un écran AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz comme les deux autres, il utilise également un Snapdragon 695 et rappelle le matériel de l’appareil photo. Donc, c’est une recette différente, mais si vous ne pouvez pas balancer les 300 € pour le Pro+, vous pouvez obtenir le Pro pour environ 250 €, c’est l’un des meilleurs milieu de gamme dans cette gamme de prix.

Vainqueur : Realme GT Neo 3

Le Realme GT Neo3 a été le premier téléphone à arriver sur le marché avec une charge rapide de 150 W. La technologie des batteries au lithium n’a pas suivi le rythme des nouveaux développements tels que les transistors GaN et les améliorations propriétaires (et bientôt standard) de la prise USB-C qui lui permettent de transporter autant de puissance.

Certaines personnes, en particulier une entreprise du sud de la Californie, affirment que l’USB-C peut limiter l’innovation. Le GT Neo 3 est la preuve du contraire, l’USB-C peut transporter suffisamment d’énergie pour un ordinateur portable Pro, sans parler d’un téléphone. Non démontré ici, mais USB-C peut également transporter des gigabits de données.

D’accord, certes, nous irions probablement avec la version 80W du Realme GT3 Neo – il a une plus grande capacité de batterie et la charge de 150W est plus une démo technologique cool que quelque chose de pratique (pour un téléphone).

Quoi qu’il en soit, les deux ont été parmi les premiers téléphones avec le Dimensity 8100, l’un des chipsets les plus intéressants de cette année. MediaTek a augmenté la pression sur Qualcomm dont les puces de milieu de gamme comme les Snapdragon 780 et 7 Gen 1 ont eu du mal à s’implanter auprès des fabricants de smartphones.

Vainqueur : Conception du Realme GT2 Explorer Master

Celui-ci est similaire au GT2 Pro, il possède le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 plus rapide, une charge filaire 100 W plus rapide et, malheureusement, un écran FHD + non LTPO de qualité inférieure. Mais rien de tout cela n’est la raison pour laquelle le Realme GT2 Explorer Master est là.

Que vous aimiez ou non les looks inspirés des valises, Realme est l’une des rares entreprises qui prend des risques et des pneus pour se démarquer par son design. Le rectangle de verre noir est devenu tellement ennuyeux et c’était une bouffée d’air frais.

Perdant: Realme X-series

La série X s’est effondrée en 2021, mais nous espérions qu’elle ferait un retour cette année. Comme indiqué ci-dessus, les téléphones de la série GT sont excellents pour leur prix, bien qu’ils soient un peu en deçà du meilleur que OnePlus et Oppo ont à offrir.

OnePlus n’a même pas pris la peine de sortir un modèle non Pro de la série OnePlus 10, il y aurait donc peut-être de la place sur le marché pour un téléphone avec de meilleurs appareils photo que le GT2 Pro. Nous nous serions contentés d’un GT2 Pro + ou quelque chose aussi, mais le premier et dernier lancement premium de Realme cette année était le GT2 Pro le 4 janvier.

Gagnant : Realme Pad X

Realme ne fabrique pas beaucoup de tablettes – en fait, ce n’est que sa troisième – mais le Pad X était une excellente offre de milieu de gamme. Il a un look et une sensation haut de gamme, un écran lumineux de 11 pouces et un chipset Snapdragon 695 percutant, ainsi qu’une connectivité double SIM 5G en option.

C’est un défaut majeur (et c’est un gros) c’est qu’il n’est pas proposé en dehors de l’Inde. Nous avons presque mis cette ardoise dans la catégorie des perdants puisque Realme dessert de nombreux marchés en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, mais nous ne pouvons pas recommander le Realme Pad X à tous sauf à un d’entre eux. C’est l’une des meilleures tablettes de 20 000 ₹ (environ 245 $) que l’argent puisse acheter, si vous pouviez l’acheter où que vous soyez.

Gagnant : interface utilisateur Realme

Realme a été l’une des premières entreprises non nommées Google à avoir sorti une version bêta d’Android 13. Le déploiement mondial de Realme UI 4.0 a commencé le 8 décembre et la feuille de route d’accès anticipé montre un rythme agréablement rapide de versions. La vitesse est bonne, mais la durée du support logiciel est encore meilleure.

En 2022, Realme n’a promis que 2 ans de support. Cependant, certains modèles comme le GT2 et le GT2 Pro ont été mis à niveau vers 3 mises à jour du système d’exploitation et 4 ans de correctifs de sécurité. Pas aussi bon que la nouvelle politique de OnePlus de 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs, mais mieux qu’avant.

Tout n’est pas parfait, cependant. Le Realme GT2 Pro a obtenu Android 13 avec l’ancien Realme UI 3.0 au lieu de 4.0. Xiaomi tire ce genre de choses depuis des années maintenant, mais la plupart des entreprises gardent leur version skin synchronisée avec la version Android.

Cela dit, nous avons beaucoup apprécié les nouveaux ajouts à Realme UI version 4 – vous pouvez lire notre critique pour savoir pourquoi nous pensons qu’il mérite d’être dans le Top 5 des skins Android personnalisés.