Gagnants et perdants face à la chaleur estivale

L’Asie est en proie à une canicule torride.

Alors que les températures atteignent des sommets sans précédent, les consommateurs se tournent vers la crème glacée et les boissons réfrigérées pour combattre la chaleur – et les analystes affirment que certains secteurs pourraient en bénéficier.

« Nous nous attendons à ce que la vague de chaleur qui arrive en Asie ait des effets similaires sur les achats, comme nous l’avons observé dans d’autres parties du monde, comme au Royaume-Uni au milieu de l’année dernière où les ventes de ventilateurs, les unités de climatisation à la maison ont augmenté et les glaces, les équipements de plage , les glacières pour l’extérieur ont été récupérées », a déclaré Zara Lightowler, partenaire associé de Bain & Company.

Plusieurs villes d’Asie du Sud-Est ont atteint des températures record en mai alors que le changement climatique mondial exacerbe les vagues de chaleur et la pollution de l’air dans la région.

Les températures torrides de cette année peuvent être attribuées à une combinaison de facteurs, notamment la baisse des précipitations au cours de l’hiver dernier et El Niño, un phénomène météorologique qui apporte généralement des conditions plus chaudes et plus sèches dans la région.