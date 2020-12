Chaque samedi sans incident nous rapproche d’un pas de plus vers la fin du débat le plus ennuyeux, le plus prévisible, le moins chaotique et le plus bâillant des éliminatoires de football universitaire depuis sept ans.

C’est peut-être une bonne chose. Des générations de fans de football universitaire ont regardé les saisons aller et venir dans des nuages ​​de chaos et de désordre. Sommes-nous dus pour quelque chose de normal? Ce serait au moins le bienvenu en 2020.

L’Alabama, Notre Dame, Clemson et l’état de l’Ohio complètent le top quatre. Ces équipes seront vos demi-finalistes nationaux si ces étapes se produisent:

►Alabama bat la Floride pour remporter la SEC, même si Crimson Tide parvient d’une manière ou d’une autre à perdre samedi face à l’Arkansas.

►Clemson bat Notre Dame pour remporter l’ACC, envoyant les deux en séries éliminatoires avec une défaite.

►Et l’état de l’Ohio parvient à bricoler et à gagner au moins six et de préférence sept matchs.

Voici les gagnants et les perdants du classement des séries éliminatoires de mardi:

GAGNANTS

L’ACC

NC State fait ses débuts au 23e rang, donnant à l’ACC cinq équipes dans le classement des séries éliminatoires de cette semaine, rejoignant le n ° 2 Notre Dame, le n ° 3 Clemson, le n ° 10 de Miami (Floride) et le n ° 17 de la Caroline du Nord. Le classement est la récompense de NC State pour un succès sous le radar d’une saison régulière (8-3), qui a suivi une marque de 4-8 en 2019 et une pression accrue sur l’entraîneur Dave Doeren à l’approche de sa huitième année avec le programme.

Cinq équipes dans le Top 25 confortent les arguments de l’ACC pour placer les Tigers et Fighting Irish en demi-finale, si Clemson prend le dessus sur Notre-Dame dans un match revanche pour régler l’ACC. Même si Clemson perdait à nouveau et tombait hors de la prétention en séries éliminatoires, la force de la conférence renforce les arguments de Notre-Dame pour passer devant l’Alabama et assurer la tête de série n ° 1 avant les demi-finales.

État de l’Iowa

Le comité de sélection commence à s’imposer dans l’État de l’Iowa comme l’une des meilleures équipes du pays. N ° 13 du premier classement il y a deux semaines, les Cyclones se sont hissés à la 9e place mardi dernier et à la 7e place du dernier Top 25, reflétant la montée en puissance du programme en tête du classement des Big 12. C’est la meilleure saison de l’histoire du programme.

Mais il y a ce sentiment que l’ISU a raté une occasion d’atteindre le top quatre. Où se classeraient les Cyclones s’ils n’avaient pas perdu 31-14 contre la 19e Louisiane-Lafayette lors de l’ouverture de la saison? Compte tenu de la position de l’équipe de l’entraîneur Matt Campbell à 8-2, l’Iowa State à 9-1 aurait très probablement été classé cinquième et prêt à se qualifier pour les demi-finales si l’un des quatre premiers échouait avant le 20 décembre.

PROJECTIONS DE BOL: Les bouleversements provoquent un remaniement des places dans les Six du Nouvel An

RÉSULTAT NÉCESSAIRE: Alors que Big Ten trébuche, il doit amener l’état de l’Ohio en séries éliminatoires, écrit Dan Wolken

Louisiane-Lafayette

Ce n’est pas que tout soit positif: la Louisiane-Lafayette reste 12 places derrière l’état de l’Iowa malgré le moins de pertes (une contre les deux des Cyclones) et la possession de cette victoire de 17 points en septembre. Les résultats en tête-à-tête devraient avoir de l’importance. Maintenant, la bonne nouvelle. Les Ragin ‘Cajuns sont en hausse de six places après la victoire 24-21 de la semaine dernière contre Appalachian State et, surtout, sont bien en avance sur le n ° 24 Tulsa.

Pourquoi cela compte-t-il? Malgré sa place dans le classement, Cincinnati reste un verrou pour la candidature du Groupe des cinq aux Six du Nouvel An en battant Tulsa pour remporter le championnat de l’American Athletic Conference. D’un autre côté, une victoire à Tulsa ouvrirait la porte soit à la Louisiane-Lafayette, soit à la 13e côte de la Caroline, qui se retrouveront la semaine prochaine pour le titre de Sun Belt. Battre les Chanticleers donnerait aux Cajuns deux victoires très impressionnantes et suffirait pour rester devant Tulsa et atteindre l’un des grands bols de janvier.

PERDANTS

Cincinnati

Les chances des Bearcats d’atteindre les demi-finales ont essentiellement atteint zéro après un début de semaine difficile. Premièrement, le match prévu de samedi avec le numéro 24 Tulsa a été annulé en raison de cas de COVID-19 dans le programme des Bearcats. Cela a supprimé l’opportunité d’ajouter deux victoires significatives avant la fin de la saison régulière, ce qui rendait extrêmement improbable Cincinnati aurait le CV nécessaire pour devancer les équipes Power Five juste à l’extérieur du top quatre.

Revenir d’une place au n ° 8, derrière l’État de l’Iowa, rend cet officiel. Cincinnati a quand même réussi à entrer dans l’histoire, en tant que première équipe du Groupe des cinq de l’histoire des séries éliminatoires à atteindre la 7e place. Il y a encore un bol du Six du Nouvel An dans les cartes avec une victoire contre Tulsa pour le championnat de conférence. Mais même au cours de cette étrange saison régulière, une équipe du Groupe des cinq n’a pas pu réussir suffisamment pour déchiffrer le code des séries éliminatoires.

Le comité de sélection

L’affection du comité pour la Géorgie n ° 9 est confuse et semble refléter davantage le récent succès du programme sous l’entraîneur Kirby Smart que tout ce que les Bulldogs ont réellement réalisé pendant la saison régulière. Les réalisations elles-mêmes sont minces: la Géorgie a perdu contre l’Alabama et la Floride de 17 et 16 points, respectivement, et a remporté six victoires contre des adversaires avec un bilan combiné de 15-36. (Auburn, 5-4, est le seul adversaire avec un record de victoires.) Qu’il y ait six victoires à la SEC est admirable, bien sûr, mais est-ce un CV digne du top 10?

Suivez Paul Myerberg, journaliste aux universités sportives USA TODAY sur Twitter @PaulMyerberg