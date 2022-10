Gagnants et perdants du mini-budget U-turn de Jeremy Hunt

Le nouveau chancelier a démantelé le programme économique de Liz Truss alors qu’il cherchait à stabiliser les marchés financiers après des semaines de turbulences causées par le mini-budget.

Dans un rejet du programme de Mme Truss, M. Hunt a annoncé qu’il supprimerait une réduction prévue du taux de base de l’impôt sur le revenu dans le but de combler un trou noir de 72 milliards de livres sterling dans les finances publiques.

Il s’est également engagé à réduire le programme de soutien aux factures énergétiques à partir d’avril, après quoi le gouvernement cherchera à aider uniquement les personnes à faible revenu, dans le cadre d’un ensemble global qui, selon lui, permettrait de lever 32 milliards de livres sterling par an pour le Trésor.

Cela est intervenu après que Mme Truss a annoncé un revirement sur l’impôt sur les sociétés lors d’une conférence de presse peu convaincante vendredi, à la suite de son limogeage de l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng.

Le chancelier prévient des décisions plus difficiles à venir alors qu'il déchire les politiques économiques de Truss

La livre sterling s’est raffermie et le coût des emprunts publics a chuté, les marchés ayant réagi positivement au renversement du “plan de croissance” par la nouvelle chancelière dans une déclaration d’urgence lundi matin.

M. Hunt a déclaré que la hausse des cotisations d’assurance nationale – qui progresse déjà à la Chambre des communes – restera, tout comme la réduction du droit de timbre pour les personnes qui achètent des maisons.

Alors, qui devrait bénéficier des changements et qui sera perdant ?

Baisse de l’impôt sur le revenu

Des millions de personnes qui paient le taux de base de l’impôt sur le revenu de 20 pence perdront des centaines de livres d’économies car cette mesure est supprimée “indéfiniment”.

Mme Truss avait prévu de réduire le taux maximal à 19 pence d’ici avril 2023, mettant en avant l’engagement de l’ancien chancelier Rishi Sunak de le faire d’ici 2024.

Abordant la décision de maintenir le taux de base de l’impôt sur le revenu à 20p, M. Hunt a déclaré: «C’est une valeur conservatrice profondément ancrée – une valeur que je partage – que les gens devraient conserver une plus grande partie de l’argent qu’ils gagnent.

“Mais à un moment où les marchés exigent à juste titre un engagement en faveur de finances publiques durables, il n’est pas juste d’emprunter pour financer cette réduction d’impôt.”

Si les marchés continuent de réagir positivement aux changements – et à l’engagement de M. Hunt en matière de responsabilité budgétaire – cela pourrait entraîner une baisse plus rapide des taux d’intérêt, entraînant des taux hypothécaires moins chers.

Qu’en est-il des hypothèques et des loyers?

Les taux hypothécaires ont grimpé en flèche ces dernières semaines dans un contexte de turbulences plus larges sur les marchés, bien que des chiffres récents indiquent qu’il y a déjà eu des signes de stabilisation des taux hypothécaires au cours du week-end.

Les annonces de lundi pourraient contribuer à renforcer la confiance du marché, ce qui contribuerait à stabiliser les taux hypothécaires. Le choix de produits hypothécaires reste nettement inférieur à celui d’avant le mini-budget.

Les hausses des taux de base de la Banque d’Angleterre ont également fait grimper les taux hypothécaires ces derniers mois et de nouvelles hausses sont attendues.

Les hausses des taux hypothécaires alimentent également les coûts payés par les propriétaires locatifs, ce qui pourrait signifier que certains doivent augmenter leurs loyers ou même vendre si la location est moins rentable.

Les pénuries d’offre dans le secteur locatif exercent déjà une pression à la hausse sur les loyers.

Nathan Emerson, PDG de Propertymark, qui représente les agents immobiliers et de location, a déclaré : “Les taux hypothécaires étaient déjà en hausse et nous espérons que les annonces plus larges faites aujourd’hui se traduiront par une stabilisation de cette trajectoire.”

Simon Gammon, associé directeur chez Knight Frank Finance, a déclaré: “Bien que nous ne nous attendions pas à ce que les taux hypothécaires baissent à court terme, la stabilité du marché des swaps devrait ralentir le rythme de la hausse des taux hypothécaires par rapport à certains des pires scénarios qui semblait possible dans les jours qui ont suivi le mini-budget.

“Seul le temps nous dira s’il s’agit d’un sursis temporaire, cependant.”

Qu’en est-il du prix de l’alcool ?

Les plans visant à geler les taux des taxes sur l’alcool à partir du 1er février 2023 pendant un an ont été abandonnés.

La Scotch Whisky Association a déclaré que cette décision augmenterait les pressions sur l’industrie hôtelière et les budgets des ménages, car les coûts augmenteraient inévitablement.

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association, a déclaré: “La décision du chancelier aujourd’hui d’annuler le gel des droits sur l’alcool est un coup dur pour les brasseurs et les pubs.”