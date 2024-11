Gagnants et perdants du Grand Prix du Brésil de F1 2024

Les conditions du Grand Prix du Brésil ont été aussi dangereuses qu’elles l’ont été à tout moment de la saison 2024 de Formule 1. Il n’est donc pas surprenant que tant d’équipes et de pilotes se soient décrochés dimanche.

Mais quelques noms ont résisté à la tempête, rejoints dans notre sélection de gagnants et de perdants par de nombreux noms qui ont eu des jours à oublier.

Perdant : McLaren

Après ce sprint 1-2 samedi, McLaren semblait favori pour gagner dimanche – une vue renforcée par la pénalité de Verstappen sur la grille qui l’a laissé 17e sur la grille.

Mais c’était une occasion perdue : Lando Norris a terminé sixième et Oscar Piastri septième avant qu’une pénalité de 10 secondes pour affrontement avec Liam Lawson ne le ramène à la huitième place.

Cela était en partie dû au malheur – le drapeau rouge a nui à ses chances – mais McLaren a eu du mal à trouver le rythme et Norris a été clairement surpris par la performance de Verstappen dimanche.

Le côté positif est que McLaren quitte le Brésil en tête du championnat des constructeurs avec 36 points, après avoir dominé Ferrari, mais elle a été devancé par Red Bull de cinq points ce week-end.

Et bien sûr, Verstappen a accru son avance au championnat de 15 points.

Le titre des pilotes semble presque scellé pour le Néerlandais qui mène par 62 points à 86 de la fin. – Canal Samarth

Gagnant : Max Verstappen

Un drive exceptionnel de Verstappen.

Après quelques semaines où il semblait que l’accent était uniquement mis sur son agressivité, le pilote Red Bull a réalisé une performance superlative pour s’imposer depuis la 17e place sur la grille à Sao Paulo.

De nouveaux pneus intermédiaires ont aidé (par rapport aux pneus usagés portés par une grande partie de la grille lors du premier relais) et un changement de pneu pendant le drapeau rouge y a contribué, mais Verstappen était toujours beaucoup plus assuré que n’importe quel autre pilote sur la grille dimanche – et il réussi à réaliser des dépassements dans les conditions les plus difficiles.

Verstappen était si rapide que son rival Norris a déclaré qu’il aurait été doublé si le pilote Red Bull était parti de la pole position.

De plus, il a réalisé le tour le plus rapide, avec 26 points, et a accru son avance au championnat, ce qui est sûrement suffisant pour lui valoir bientôt un quatrième titre. – Sask.

Perdant : Sergio Pérez

Ce fut un autre grand prix décevant pour Pérez où son coéquipier est passé de la 17e place à la victoire et il n’a même pas pu marquer de point.

Perez est parti 12e mais a fait un tête-à-queue au virage 10 dans le premier tour tout seul et a passé le reste de la course sur le pied arrière. Un pari sur pneus mouillés lors de son arrêt au stand semblait payant, mais l’intervention du VSC et le drapeau rouge qui a suivi l’ont renvoyé à la case départ.

🔄 Un moment pour Perez, mais il parvient à repartir pic.twitter.com/ax5qzVvs6O – La course (@wearetherace) 3 novembre 2024

Il est entré dans le top 10 tardivement, mais a de nouveau terminé deuxième contre Liam Lawson dans la machine RB inférieure – ce qui n’a pas un bon look face à un pilote qui avait du mal à prendre votre place l’année prochaine – et a déraillé, perdant la 10e place face à un pilote en difficulté. Lewis Hamilton dans la foulée et ne parvenant pas à le récupérer.

Une course complètement décevante où son équipier et le pilote qui voulait s’asseoir dans une voiture plus lente lui ont pris le dessus. Encore.

Il a qualifié cela de « désastre total ». Aucune plainte ici avec cette évaluation. – Jack Benyon

Perdant : Mercedes

Bien sûr, Mercedes s’est retrouvée avec rien de plus qu’une paire de réprimandes et d’amendes pour un problème de pression des pneus sur la grille après le départ avorté.

Mais cela ne cache pas tout à fait le fait qu’on aurait pu attendre davantage du GP du Brésil, surtout lorsque George Russell a pris la tête et l’initiative dans les premières étapes.

Russell n’a pas l’air *trop* heureux là-bas 🤬 pic.twitter.com/YY636CZaiq – La course (@wearetherace) 3 novembre 2024

Le « F***! » exaspéré de Russell Lorsque le drapeau rouge a été brandi, il a suggéré qu’il n’était pas particulièrement impressionné par l’appel aux stands depuis la tête un jour où, même si Verstappen était imbattable, une seconde place était clairement prévue.

Et moins on en dit sur la course parfois tortueuse de Lewis Hamilton jusqu’à la 10e place (et un point de consolation), poursuivant ce qu’il a décrit comme une série de courses « dévastatrices » dans la seconde moitié de la saison, mieux c’est. – Jack Cozens

Perdant : Ferrari

Après deux courses consécutives de fermeture de McLaren au championnat des constructeurs, un mauvais week-end pour Ferrari au Brésil a donné à McLaren un tampon de 36 points.

Ce qui est pire, c’est que McLaren a connu un Grand Prix si médiocre que c’était l’occasion idéale de récupérer plus de points, mais la Ferrari n’avait tout simplement pas le rythme aussi rapide qu’elle a eu lors des dernières courses. Carlos Sainz s’est écrasé en course et Charles Leclerc n’a même jamais été une menace pour le podium car il déplorait son choix de configuration.

VOITURE DE SÉCURITÉ ! Sainz a franchi les barrières… et maintenant il repart ! … puis s’est arrêté à nouveau. Que se passe-t-il. pic.twitter.com/GZ4SCv0Vkr – La course (@wearetherace) 3 novembre 2024

Cela ne vous dérangerait pas, mais avec deux Alpine sur le podium, le manque de capacité à dépasser était vraiment frustrant et coûteux. – J.B.

Gagnant : Alpin

« S’il pleut, cela peut apporter des opportunités et c’est sur cela que nous devons capitaliser. »

Ce qui semblait être une ligne désespérément optimiste de la part d’un Esteban Ocon sous-performant lors de sa séance médiatique de jeudi aurait difficilement pu s’avérer plus prémonitoire.

Aucune sous-performance n’a été constatée dimanche. Une performance exceptionnelle jusqu’à la quatrième place en qualifications a été améliorée par une course sensationnelle jusqu’à la deuxième place en course. Oui, Max Verstappen a finalement pris le dessus sur lui, mais il n’y a aucune honte à perdre face au pilote sans doute le plus éminent de F1 sur le mouillé. Et n’oubliez pas qu’Ocon a réussi à tenir Verstappen à distance – et s’est même brièvement éloigné – après le premier redémarrage.

Et si la montée en puissance de Pierre Gasly a été une voie plus subtile vers le podium que la période de leader d’Ocon sous les projecteurs, c’est une excellente remontée après avoir été surclassé par son coéquipier en qualifications et, plus encore, un autre parcours sans faute. pour Alpine compte tenu de la pression que Russell lui a fait subir lors du dernier relais.

Oh, et il y avait le petit problème de l’équipe qui réussissait un bond de trois en un au classement des constructeurs jusqu’à la sixième place dans le processus.







Ce ne sont pas seulement des déserts pour une saison où elle a été extrêmement décevante, mais il ne fait aucun doute qu’elle méritait cette récolte de points pour une course impeccablement exécutée. -JC

Perdant : Williams

Une Williams s’est écrasée en qualifications et n’a même pas réussi à participer à la course, et l’autre a été déviée lors du Grand Prix. Pas grand chose de plus à dire là-bas.

La chute d’Alex Albon est due à une sorte d’échec qu’il soupçonne, et c’était inhabituel au virage 1.

Franco Colapinto a également chuté lors des qualifications, puis a récidivé en course, assumant la responsabilité de l’incident près de la ligne de départ/arrivée. Jusque-là, il n’avait pas semblé perturber le top 10 de la course, même si une collision jugée plus tôt comme étant la faute d’Ollie Bearman n’a pas aidé.

Le plus gros coup dur a peut-être été le double podium d’Alpine, qui l’a devancé devant Williams (et Haas et RB) au classement des constructeurs.

Williams est tombé au neuvième rang et traîne RB par 27 points. Il n’a marqué qu’à cinq reprises cette année et dans quatre d’entre eux, ils ont obtenu des scores de deux ou moins – avec 10 à Bakou en tête – donc rattraper du terrain semble être un défi de taille. – J.B.

Perdant : Haas

Une voiture sous pavillon noir, l’autre toute en mer, et pour couronner le tout, une perte inattendue de position au championnat des constructeurs.

Cela en dit long sur le GP du Brésil de dimanche que Haas n’était pas le le plus grand perdant, mais il ne fait aucun doute que ce fut une journée douloureuse pour l’équipe – surpassée en 2024 probablement seulement par son effacement total à Monaco. -JC

Perdant : RB

Un cas de ce qui aurait pu être ?

RB s’est présenté lors des qualifications avec Yuki Tsunoda décrochant un troisième meilleur classement en carrière et Liam Lawson confirmant avec une cinquième place. Pourtant, il est reparti du Brésil avec juste huit points alors qu’Alpine capitalisait.

Cela était en partie dû à la décision d’opposer ses deux pilotes aux pneus pluie pendant la voiture de sécurité virtuelle (même si leur rythme était élevé), mais Liam Lawson a également subi des dégâts suite à une collision avec Oscar Piastri.

Ce fut une solide récolte de points dimanche et on pourrait affirmer que RB a obtenu un bon résultat au Brésil – mais le gain d’Alpine jette une ombre sur la journée de RB, le laissant derrière l’équipe d’Enstone et Haas au classement alors qu’il n’y a pas si longtemps, il semblait cloué. en sixième position. – Sask.

Perdant : Aston Martin

Aucun point pour Aston Martin lors d’une journée au cours de laquelle les deux pilotes ont chuté en qualifications, ce qui a entraîné un énorme travail de réparation de la part de l’équipe.

Ensuite, Lance Stroll a fait un tête-à-queue et s’est retiré dans le tour de formation de la course, créant une situation de départ interrompue et retardant encore plus les choses.

Fernando Alonso a également connu une course difficile et a fait un tête-à-queue pour durer tard – avant de dépasser la Sauber de Zhou Guanyu.

Il y avait des points à gagner dimanche et Aston a raté une occasion d’en marquer davantage. Il est peu probable qu’il passe à la cinquième place du championnat… à moins qu’Alpine ait une autre journée comme dimanche. – Sask.