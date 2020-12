La seule surprise de la victoire 52-3 de l’Alabama contre l’Arkansas? Que le match était une fois à égalité, 3-3, et est resté à égalité jusqu’à ce que le Crimson Tide prenne de l’avance dans les dernières minutes du premier quart.

Telles sont les normes pour l’Alabama, qui a passé le mois dernier en tant qu’équipe n ° 1 incontestée dans le sondage Amway des entraîneurs et le classement des éliminatoires de football universitaire. Alors que Notre Dame, Clemson et l’état de l’Ohio ont obtenu des sièges en demi-finale, la performance de Tide depuis novembre en a fait l’équipe à battre pour le championnat national.

L’Arkansas est sans aucun doute amélioré sous la direction de l’entraîneur de première année Sam Pittman, qui a hérité d’une zone sinistrée de l’ancien entraîneur Chad Morris, mais a rapidement transformé les Razorbacks en un prétendant au milieu du peloton de la SEC.

Mais le programme est à des kilomètres du rythme établi par l’Alabama. Après un retour de dégagement de 84 verges par le receveur étoile DeVonta Smith a brisé l’égalité avec 2:36 à jouer au premier quart, le Tide marquerait 28 points au deuxième, se dirigerait vers la mi-temps 38-3 et se dirigerait vers une autre victoire inégale pour rester invaincu avant le match de championnat de la SEC le week-end prochain contre la Floride.

Le demi offensif Najee Harris a couru pour 46 verges et deux touchés, le remplaçant Brian Robinson a ajouté 54 verges et trois points et le quart-arrière Mac Jones a complété 83% de ses tentatives pour 208 verges. L’Alabama peut faire valoir de solides arguments pour avoir le meilleur quart-arrière, demi-offensif et receveur large du football universitaire.

La victoire de samedi comprenait une autre performance impénétrable de la défense de l’Alabama. Depuis qu’il a remporté une fusillade 63-48 contre le Mississippi le 10 octobre, le Tide a tenu six des sept adversaires à 17 points ou moins et n’a accordé que 2,9 verges par course.

Voici le reste des gagnants et des perdants de samedi dans le football universitaire:

Gagnants

Californie du Sud

Pour la troisième fois cette saison, l’USC a marqué un touché dans la dernière minute du quatrième quart-temps pour rester invaincu. Cette fois, une courte passe de Kedon Slovis au receveur vedette Amon-Ra St.Brown a donné à l’USC une victoire 43-38 contre son rival UCLA et enverra les Trojans dans le match pour le titre Pac-12 en tant que seul invaincu de la ligue. Slovis a lancé cinq touchés, deux à St. Brown, alors que les Trojans ont battu les Bruins de Chip Kelly 20-3 au quatrième quart. L’USC affrontera Washington dans le championnat Pac-12 à moins que les Huskies ne soient pas en mesure de jouer en raison du COVID-19, auquel cas l’Oregon représentera la division Nord.

Nord-ouest

Après un début lent contre l’Illinois, Northwestern s’est concentré sur son jeu de course et a pris le contrôle au début du deuxième quart d’une victoire 28-10. Les Wildcats ont terminé avec 411 verges sur 58 courses après avoir échoué à franchir la barre des 150 verges ou une moyenne de plus de 3,9 verges par course dans chacun des cinq derniers matchs, y compris un maigre 63 verges sur 37 courses dans une défaite de 29-20 contre le Michigan. State le 28 novembre. Après avoir terminé dernier de la division Ouest en 2019, Northwestern affrontera l’Ohio State pour le championnat Big Ten.

Géorgie

Avec le modeste Vanderbilt à la fin de la saison régulière, les Bulldogs ont essentiellement décroché une place au Six Bowl du Nouvel An en battant Missouri 49-14. Pour les Tigers, qui ont marqué 91 points au cours des deux dernières semaines, la défaite a mis fin à une séquence de trois victoires consécutives sous l’entraîneur de première année Eli Drinkwitz. Après avoir perdu le mois dernier contre la Floride pour donner aux Gators le contrôle de la division Est, la Géorgie a inversé ses difficultés offensives en se tournant vers l’ancien transfert de Californie du Sud JT Daniels, qui a lancé pour 839 verges et neuf scores en trois matchs en tant que partant.

État de la balle

Les Cardinals ont marqué un panier de 22 verges avec 29 secondes à jouer et ont battu Western Michigan 30-27 pour gagner le MAC West et gagner une place contre Buffalo lors du match pour le titre de conférence de la semaine prochaine. Cela termine une saison régulière exceptionnelle et inopinément réussie pour Ball State, qui n’avait pas affiché de record de victoires depuis 2013. Les Cardinals seront probablement les perdants contre les Bulls, qui sont entrés samedi 4-0 et obtiennent en moyenne un meilleur 50,8 de la subdivision du Bowl. points.

État de Penn

Le PSU a battu Michigan State 39-24 pour sa troisième victoire consécutive, sauvant au moins une certaine respectabilité de ce qui semblait être une saison perdue après avoir commencé 0-5 pour la première fois dans l’histoire du programme. Les trois victoires – Michigan, Rutgers et les Spartans – ne sont pas venues contre les meilleurs des Big Ten; les Nittany Lions ont perdu ces matchs contre l’Indiana, l’Ohio State et l’Iowa, et ont même réussi à perdre de 16 points contre le Maryland et par un touché contre le Nebraska. Pourtant, inverser la séquence de défaites enverra Penn State dans l’intersaison sur une note positive.

Tom Herman

Après une brève poursuite infructueuse contre l’ancien entraîneur de l’État de l’Ohio, Urban Meyer, le Texas a apporté son soutien à l’entraîneur assiégé Tom Herman, qui reviendra en 2021. « Avec la fin de la saison régulière, je tiens à réaffirmer que Tom Herman est notre entraîneur. », a déclaré le directeur de l’athlétisme Chris Del Conte, qui a ajouté:« Je vois des jeunes hommes formidables et des talents prometteurs ». Les Longhorns ont terminé 6-3 après l’annulation du match de samedi contre le Kansas en raison d’une épidémie de COVID-19.

Iowa

Laissé pour mort à 0-2, l’Iowa a maintenant remporté six victoires consécutives après avoir dominé le Wisconsin 28-7. Une défaite antérieure contre Northwestern a essentiellement mis fin au tir des Hawkeyes pour remporter le Big Ten West. Mais il y a encore une chance pour un bol majeur, sinon un dans les Six du Nouvel An, et suffisamment d’élan s’est développé au cours du mois dernier et plus pour faire de l’Iowa un choix à la mode en tant que deuxième meilleure équipe de la conférence à l’approche de la saison prochaine. L’Iowa sera au moins un verrou pour les listes du Top 25 de la pré-saison.

Caroline côtière

En danger d’une déception choquante contre Troy après la victoire de la semaine dernière contre Brigham Young, les Chanticleers ont conduit 75 verges en 45 secondes pour reprendre la tête, puis ont pris la défense tardivement pour gagner 42-38. Cela n’aiderait peut-être pas la position des Chanticleers au sein du comité de sélection des séries éliminatoires, en particulier avec la Caroline du Nord et d’autres qui plaident pour une augmentation du classement. Mais rester invaincu laisse Coastal en bonne forme pour revendiquer la candidature du Groupe des Cinq aux Six du Nouvel An si Cincinnati devait trébucher lors du match de championnat américain de la semaine prochaine contre Tulsa.

Perdants

Floride

La Floride est-elle éliminée de la course aux séries éliminatoires? Ouais. Une chaussure jetée peut-elle être à blâmer? La défaite 37-34 des Gators face à LSU est une gêne en soi: LSU est une ombre de son identité en 2019 et a été obligée de creuser profondément dans un tableau de profondeur défensif pour trouver des corps dans le secondaire. Mais la perte prendra une place particulière dans l’histoire de la SEC pour la façon dont elle s’est déroulée dans les dernières minutes.

Avec le match à égalité 34-34 à la fin du quatrième quart et la conduite de LSU, la Floride a semblé faire un troisième arrêt qui aurait donné aux Gators assez de temps pour marcher sur un entraînement potentiellement gagnant. Ensuite, le demi défensif de l’UF, Marco Wilson, a ramassé la chaussure de l’ailier serré Kole Taylor de LSU et l’a lancée « 20 mètres sur le terrain », selon l’arbitre, tirant un penalty qui a prolongé la course et a conduit au panier de 57 verges des Tigers pour la victoire. Maintenant, avec deux défaites, la Floride peut battre l’Alabama dans le match de championnat de la SEC – je veux dire, c’est possible – et ne pas encore participer aux séries éliminatoires.

Nebraska

Les Cornhuskers ont affronté une équipe du Minnesota qui n’avait pas joué depuis trois semaines et qui avait perdu des dizaines de joueurs et a quand même réussi à perdre 24-17, effaçant toute la positivité issue de la victoire de la semaine dernière contre Purdue et soulevant une autre série de questions sur le la croissance du programme sous l’entraîneur de troisième année Scott Frost. Encore une fois, les problèmes sont survenus à l’offensive. (La défense du Nebraska a été bonne, en fait.) Les Cornhuskers ont en moyenne seulement 3,8 verges par tentative de passe.

Colorado

Ayant besoin d’une victoire pour avoir une chance de gagner le Pac-12 South et d’atteindre le match de championnat de conférence, le Colorado a été dominé en seconde période et a subi sa première défaite sous l’entraîneur Karl Dorrell, perdant 38-21 contre l’Utah. Les Buffaloes avaient une avance de 14-10 à la mi-temps grâce à un long score de retour de botté de dégagement et ont pris une avance de 21-10 après une passe de touché de 61 verges par le quart Sam Noyer. Mais les Utes ont marqué 28 points sans réponse pour égaliser leur record de 2-2. Malgré la défaite décevante, le Colorado terminera la saison régulière à 4-1, marquant un départ solide pour Dorrell.

Kevin Sumlin

Alors que Herman a reçu un vote de confiance tiède, Sumlin a été limogé à l’Arizona à la fin d’une saison 0-5 couronnée par une hideuse défaite 70-7 contre l’Arizona State. Perdre face aux Sun Devils est une conclusion appropriée à son mandat: Sumlin et l’entraîneur de l’ASU, Herm Edwards, ont tous deux été embauchés après la saison 2017, mais perçus très différemment, avec Sumlin comme une évidence et Edwards comme un choix qui se gratte la tête. Sumlin est allé 9-20 avec les Wildcats tandis qu’Edwards a 16-13 avec des enchères consécutives.

Miami (Floride)

Les Hurricanes auraient presque pu terminer un voyage dans les Six du Nouvel An en battant la Caroline du Nord, dans un match pour déterminer la troisième meilleure équipe de l’ACC derrière Notre Dame et Clemson. Au lieu de cela, Miami a subi une défaite de 62-26 qui jette un seau d’eau froide sur ce qui avait été une solide deuxième saison de l’entraîneur Manny Diaz. Pour la deuxième fois cette année, rejoignant une défaite de 42-17 contre Clemson plus tôt cette année, les Hurricanes ont affronté un adversaire légitime du Top 25 et ont vu leurs portes explosées. Qu’est-ce que cela dit sur l’état du programme? Qu’est-ce que cela dit de cette saison? Désormais 8-2, Miami a désespérément besoin de rebondir lors du match de la semaine prochaine contre Georgia Tech.