Gagnants et perdants du championnat de conférence de la NFL

Nous avons maintenant le match pour le Super Bowl 58.

Le Chefs de Kansas City jouera le 49ers de San Francisco lors d’un match revanche du Super Bowl 54 à Miami, lorsque Patrick Mahomes et Andy Reid ont renversé les Niners, 31-20.

Lors du match de championnat de l’AFC, les Chiefs – malgré cinq bottés de dégagement consécutifs en seconde période avant la possession finale pour ramener le chrono à zéro – ont remporté le match de championnat de l’AFC. Corbeaux de Baltimore Pour avancer. Pour Mahomes, il s’agit de sa quatrième participation au Super Bowl en six saisons en tant que quart partant. Pourtant, c’est le travail effectué par la défense et le coordinateur Steve Spagnuolo pour étouffer le présumé MVP Lamar Jackson qui a fait la vraie différence dans le match.

Dans le match de championnat NFC, le Lions de Détroit n’a pas pu conserver son avance de 17 points à la mi-temps et a cédé 27 points sans réponse, alors que les 49ers ont contrecarré ce qui était une course magique pour la franchise qui souffre depuis longtemps.

Voici les gagnants et les perdants des matchs de championnat de la conférence NFL.

GAGNANTS

Brock Purdy en mouvement

Bien qu’il soit souvent décrié en tant que gestionnaire de jeu, le quart-arrière des 49ers Brock Purdy a débloqué une nouvelle particularité dans son jeu qui a contribué à propulser les Niners dans leur retour : la mobilité. Purdy a couru le ballon cinq fois pour 48 verges contre les Lions, mais, selon les statistiques de nouvelle génération, trois d’entre eux étaient des bousculades. Il a gagné 52 yards et trois premiers essais sur ceux-ci.

C’était juste précipité non plus. Alors que les Lions devaient s’adapter à son approche agressive avec ses jambes, il cherchait également des cibles à fuir dans l’espace vers le bas du terrain, où il déplaçait les chaînes. Ce n’était pas la journée la plus propre de Purdy, mais personne ne peut lui reprocher de ne pas avoir réussi à jouer en seconde période.

Travis Kelce

Les choses vont bien pour lui. Il s’épanouit en dehors du terrain et il reste une force, surtout en séries éliminatoires. Kelce a été dominant contre les Ravens, attrapant ses 11 cibles pour 116 verges et un touché.

Il a battu le record de tous les temps de Jerry Rice dans la NFL pour la plupart des réceptions en carrière et a égalé Rice pour la plupart des matchs éliminatoires en carrière avec au moins 100 verges sur réception (huit).

Troisième attaque des Lions en première mi-temps

À la mi-temps, les Lions avaient converti cinq des sept tentatives de troisième essai, mais ce n’était même pas la partie la plus impressionnante. Lors de sa dernière possession offensive avant la mi-temps, Detroit a converti des troisièmes essais de 12, 18 et sept verges pour pénétrer profondément dans la zone rouge. Ce n’était pas seulement que les Lions les convertissaient, mais aussi comment.

Sur les troisième et 12, au début de l’entraînement, San Francisco s’attendait à une passe et les Lions ont plutôt nourri le rapide recrue Jahmyr Gibbs pour un sprint extérieur jusqu’au marqueur. Les Lions n’ont pas réussi à obtenir le dernier tiers de conversion de l’entraînement, mais ils ont réussi un panier facile pour prendre une avance de 17 points à l’entracte.

Appels de coaching d’Andy Reid au premier trimestre

C’est pourquoi il est l’un des meilleurs à avoir jamais réussi à le faire. L’entraîneur des Chiefs Andy Reid était calculé et confiant dans ses décisions au début du premier quart. À savoir, il a fait confiance à sa défense pour effectuer un arrêt rapide lors du premier entraînement du match après que Kansas City ait remporté le tirage au sort et reporté. Ensuite, il a aggravé les gains de ce choix lors de la série suivante des Chiefs en se lançant quatrième et deuxième sur la ligne de 41 verges de Baltimore. L’appel de jeu n’était pas mauvais non plus ; Mahomes a pris le coup de fusil de chasse, a roulé vers sa droite pour déséquilibrer la défense des Ravens et a trouvé l’ailier rapproché Travis Kelce traversant le milieu du terrain sur 13 mètres. Les Chiefs marqueraient, sur une saisie de 19 verges de Kelce, pour prendre rapidement les devants. Dans un match de championnat serré, dans un environnement hostile, ce sont les types de décisions qui peuvent gagner des matchs.

Et, étant donné que Kansas City a lancé un panier juste avant la mi-temps pour recevoir le coup d’envoi du troisième quart-temps, les décisions de Reid se sont parfaitement déroulées.

Défense des 49ers après la mi-temps

Quoi que San Francisco ait dit à la mi-temps, cela a fonctionné. Il y a certainement eu des erreurs des Lions sur lesquelles les Niners ont capitalisé, mais la défense de San Francisco s’est attelée à la tâche après avoir été complètement dominée en première mi-temps. Au cours des quatre premières possessions de Detroit en seconde période, les 49ers ont obtenu deux revirements sur des downs, forcé et récupéré un échappé et également forcé un botté de dégagement. Au cours de ces quatre premières possessions, alors que l’offensive de San Francisco prenait une avance de 10 points, Detroit n’a gagné que 87 verges.

Patrick Mahomes

Si ce n’était pas déjà évident, la grandeur de tous les temps du quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes est indéniable. Ses chiffres, à ce stade de sa carrière, sont d’une absurdité ahurissante.

Il continue d’exceller sur les plus grandes scènes, donne à ses équipes des chances de gagner à chaque fois qu’il est sur le terrain et il élève constamment les joueurs autour de lui, même lorsqu’ils vont et viennent.

Kyle Shanahan

Au cours de son mandat avec les 49ers, Shanahan a été critiqué pour avoir entraîné des équipes qui ne pouvaient pas revenir par derrière pour gagner des matchs. Au cours des deux dernières semaines, les 49ers de Shanahan ont été confrontés à des déficits avant le quatrième quart-temps. Contre les Lions, ils sont entrés dans le troisième quart-temps avec un déficit de 17, mais ont ensuite perdu 27 points sans réponse pour prendre une avance de 10 points.

Ce qui était le plus impressionnant, c’était à quel point cela semblait inévitable. Bien qu’ils aient semblé perdus en attaque, une fois que les 49ers ont pris quelques pauses, ils ont également trouvé leur rythme et sont revenus à leurs points forts : une course puissante avec Christian McCaffrey, des routes croisées vers les receveurs rapides Deebo Samuel et Brandon Aiyuk et un football efficace et sans turnover du quart-arrière. Brock Purdy. Il n’est pas surprenant que les Niners aient marqué lors des cinq premiers drives de la seconde mi-temps.

PERDANTS

L’incapacité de Todd Monken à s’adapter

Cette saison, parmi les joueurs ayant effectué au moins 250 tentatives de passes, Lamar Jackson s’est classé sixième avec un temps moyen de lancer de 2,95 secondes. Le coordinateur défensif des Chiefs, Steve Spagnuolo, a exercé une pression constante tout au long du match. Et si le coordinateur offensif de Baltimore ne s’attendait pas à cela, il aurait au moins dû faire un bien meilleur travail d’ajustement. Monken a continué à appeler des drops en sept étapes et des jeux qui ont pris trop de temps à se développer, permettant à la course aux passes de Kansas City de perturber le timing de l’attaque de passe de Baltimore.

Non seulement cela, mais Monken n’a pas non plus vu que le secondaire de Kansas City était trop serré sur le terrain. Pire encore, Monken a complètement abandonné le jeu au sol, qui a été la force de Baltimore tout au long de la saison.

Les appels du quatrième essai des Lions

C’est à ce moment-là qu’être agressif se retourne contre vous. Les Lions ont tenté leur chance avec des quatrièmes essais 40 fois cette saison, soit le deuxième plus grand nombre de la ligue. Cela fait partie de leur identité. Mais il est également logique de faire preuve d’agressivité en faisant preuve de calcul et de retenue. Au milieu du troisième quart, l’entraîneur Dan Campbell a rejeté un panier de 45 verges qui aurait donné aux Lions une avance de 17 points et a plutôt opté pour un jeu de passes en quatrième et deuxième. Cela n’a pas fonctionné, puis les Niners ont obtenu le break sur une réception sauvage de Brandon Aiyuk de 51 verges qui a permis un touché. Les 49ers allaient égaliser le match après seulement quatre minutes de jeu après l’échec de la conversion.

Puis, au milieu du quatrième, les Lions ont eu la chance d’égaliser le match avec ce qui aurait été une tentative de 47 verges. Campbell a de nouveau décidé de se lancer et encore une fois, Detroit n’a pas réussi à se convertir. Le botteur Michael Badgley aurait quand même dû faire sa part sur les deux coups de pied, mais laisser six points potentiels hors du tableau était complètement débilitant.

Les Ravens perdent l’avantage du contrôle du ballon en début de match

Kansas City savait que la meilleure défense contre Lamar Jackson était simplement de le garder en dehors du terrain. Les Chiefs, tant en attaque qu’en défense, ont fait leur part. Au milieu du deuxième quart-temps, les deux équipes avaient enregistré trois possessions offensives.

Au cours de cette période, les Chiefs ont mené en termes de temps de possession (17 :55 à 5 :47), de jeux offensifs (33 à 13), de verges totales (176 à 86), de conversions de troisième essai (cinq sur sept à un sur -trois), les déplacements dans la zone rouge (trois, avec deux conversions, à aucun), les premiers essais (13 à quatre) et — surtout — les points (14 à 7).

Au moment où la mi-temps arrivait, Baltimore perdait la bataille TOP 20:39 à 9:21.

La débâcle des Lions

Ce fut une véritable masterclass de la part de Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions en première mi-temps. San Francisco était la troisième défense au sol de la NFL cette saison, accordant seulement 89,7 verges par match. Johnson a mis au point un plan qui a effacé cette marque, totalisant 148 verges au sol en deux quarts.

En seconde période, ils n’ont couru que 34 points. Mais ce n’est pas simplement que Johnson s’est éloigné de ce qui fonctionnait, c’est que les joueurs de Détroit ont perdu leur concentration. L’échappé du porteur de ballon recrue Jahmyr Gibbs au milieu du troisième quart a donné à San Francisco un terrain si court et a complètement basculé son élan. La plupart des passes du quart-arrière Jared Goff en seconde période étaient de simples ratés. Les receveurs ont abandonné les passes. C’était tout ce qu’il fallait pour qu’une jeune équipe fonde.

Les Corbeaux indisciplinés n’étaient pas prêts

Contre une équipe comme les Chiefs, vous ne pouvez tout simplement pas laisser tomber. C’est exactement ce que les Ravens ont fait à la fin de la première mi-temps. Une paire de pénalités pour fautes personnelles – une rugosité inutile sur le secondeur Kyle Van Noy et une brutalité contre le passeur sur le plaqueur défensif Travis Jones – ont offert aux Chiefs 30 verges lors de leur dernière série offensive juste avant la mi-temps. Les Chiefs ont eu des positions offensives consécutives plus tard dans l’entraînement, mais Kansas City a quand même réussi à se mettre à portée de placement et Harrison Butker a converti le panier de 52 verges pour prendre une avance de 10 points à la mi-temps.

Cela s’est poursuivi en seconde période, avec Zay Flowers et un jeu moqueur, de la négligence avec le football et encore plus de pénalités. Baltimore a perdu la bataille du turnover 3-0 et s’est vu infliger huit pénalités pour 95 yards (contre trois pour 30 pour Kansas City).

Fleurs Zay

Tout a commencé lorsque Flowers a réussi une passe de 54 verges vers la fin du troisième quart-temps pour renverser le terrain et placer les Ravens dans la zone rouge. Il a immédiatement infligé une pénalité de provocation en se tenant au-dessus du coin des Chiefs, L’Jarius Sneed. Quatre pièces plus tard, Flowers semblait se rattraper,…