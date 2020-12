GAGNANTS

PÊCHEURS DE MAÏS

À l’instar des chalutiers dans d’autres ports britanniques, les skippers de Newlyn ont accueilli des quantités beaucoup plus importantes de quotas de pêche «rapatriés». Pendant ce temps, son rival néerlandais Nathanel Middlekoop se plaint: « L’UE transfère 1,6 milliard d’euros de droits de pêche au Royaume-Uni. »

LADY FROST

Enfin, l’épouse du négociateur en chef britannique, Lord (David) Frost – elle-même ancienne ambassadrice en Somalie – le verra davantage, plutôt que d’être veuve du Brexit pendant des mois alors qu’il faisait la navette sans fin entre Bruxelles et Londres.

NIGEL FARAGE

Après près de 30 ans de lutte (parfois en solitaire), il mérite sûrement maintenant un titre de chevalier. Levez-vous, Sir Nigel du Brexit?

LES BONNES PAYS DE KENT

Le fait d’éviter le No Deal empêchera le «Jardin d’Angleterre» de devenir un gigantesque parc de camions et des latrines, car les chauffeurs de fret n’auront pas à faire la queue pendant des kilomètres en attendant les contrôles pour traverser la Manche.

BORIS JOHNSON

Après avoir reçu à juste titre des applaudissements, il peut se concentrer sur le mariage de sa fiancée Carrie et sur l’éducation du bébé Wilf. En outre, il y a la tâche non négligeable de mettre fin aux restrictions de Covid, de reconstruire l’économie, de sauver l’Union, de réparer la protection sociale, etc.

COSTA DEL CRIMINALS

Bien que nous restions inscrits aux bases de données ADN, d’empreintes digitales et d’immatriculation des véhicules, il est à craindre que notre perte d’accès à d’autres systèmes d’information criminelle ne permette aux Britanniques fugitifs vivant à l’étranger d’éviter la justice.

L’USINE POLOGNE FABRIQUE DES PASSEPORTS AU ROYAUME-UNI

En production depuis mars, il y aura une demande beaucoup plus forte pour les nouveaux passeports bleus de 75,50 £.

LE PEUPLE BRITANNIQUE

Sans aucun doute les plus grands gagnants. Après 47 ans sous le joug d’autres pays européens et soumis aux lois fixées à Bruxelles, le mandat du plus grand vote de l’histoire britannique a été honoré.

PERDANTS

KATYA ADLER

Le rédacteur en chef de la BBC pour l’Europe a été un signe avant-coureur quasi constant de catastrophe sur nos écrans de télévision depuis la période précédant le référendum. La mère de trois enfants de 48 ans, qui parle cinq langues, aura sûrement du mal à trouver quoi que ce soit à signaler pour justifier son salaire de 210000 £.

POMMES DE TERRE ÉCOSSAIS

Les pommes de terre de semence (tubercules utilisés pour cultiver de nouvelles plantes) sont au même niveau que le saumon ou le whisky en tant qu’export de qualité supérieure, d’une valeur de 112 millions de livres sterling par an. Bien que l’UE autorise presque toutes les importations de produits alimentaires et végétaux du Royaume-Uni, les pommes de terre de semence sont interdites.

LE JOURNAL GARDIEN

Dans une ambiance apoplectique, il dit que Boris «ne mérite aucun crédit», ayant «joué le système avec cynisme». Une mauvaise fin d’année où le journal le plus éveillé du monde a dû affronter le fait qu’il était fondé avec une fortune liée aux esclaves du coton.

ÉLÈVES

Depuis plus de 30 ans, le programme Erasmus offre aux étudiants britanniques la possibilité d’étudier pendant un an dans une autre université européenne. Mais le fait de ne pas s’entendre sur les coûts de l’adhésion continue a mis fin à notre participation – bien que remplacée par un programme nommé d’après le briseur de code en temps de guerre Alan Turing.

NICOLA STURGEON: La première ministre écossaise aurait crié à la trahison quoi qu’il arrive, mais son argument en faveur de l’indépendance sera plus difficile compte tenu des protections spéciales pour des industries telles que la pêche, les fumées d’Arbroath et le cheddar d’Orkney

NICOLA STURGEON

Le Premier ministre écossais aurait crié à la trahison quoi qu’il arrive, mais son argument en faveur de l’indépendance sera plus difficile compte tenu des protections spéciales pour des industries telles que la pêche, les fumées d’Arbroath et le cheddar d’Orkney.

PUNDITS RESTANTS

C’est un espoir – mais malheureusement, peu susceptible de se réaliser – que des citations de location telles qu’Alastair Campbell, Lord Adonis et le leader de Lib Dem, Sir Ed Davey, se voient proposer moins de plateformes aux heures de grande écoute sur BBC Radio 5 et Sky News.

Les fabricants d’autocollants de plaque d’immatriculation avec le symbole des étoiles de l’UE À partir du 1er janvier, si votre voiture en porte un, vous aurez besoin d’un autocollant GB séparé lorsque vous conduirez dans l’UE.

Compilé par JAMES HEALE