Gagnants et perdants du basketball universitaire: l’Oklahoma fléchit le muscle Big 12; Villanova est bouleversée dans le Big East

Le même jour, le comité de sélection du tournoi de la NCAA a récompensé la Big 12 Conference avec cinq équipes dans son top 16 des graines – plus que toute autre ligue – l’Oklahoma et la Virginie-Occidentale ont présenté la parité et la profondeur de la conférence dans l’un des matchs les plus passionnants. de la saison 2020-21.

L’Oklahoma a survécu à la Virginie Occidentale 91-90 en double prolongation contre un vainqueur du match Austin Reaves. La victoire met les Sooners (13-5), une tête de série n ° 3 prévue pour le match de samedi, encore plus près de la ligne de départ n ° 2 si l’une des meilleures têtes de série actuelles faiblissait.

Pendant ce temps, les Mountaineers (14-6) continuent de montrer qu’ils font partie des équipes les plus douées offensivement de l’entraîneur Bob Huggins. WVU n’est pas un gagnant aujourd’hui parce que sa défense étouffante était généralement suspecte, mais son score s’est avéré aussi élitiste que celui de l’Oklahoma lors de la défaite. Une grande partie des projecteurs dans le Big 12 est allé à Baylor et pendant une partie de l’année au Texas, mais ces deux équipes sont des chevaux noirs du Final Four.

Gagnants

Oklahoma. Les Sooners prennent tout leur sens et peuvent utiliser la victoire en double prolongation contre la Virginie-Occidentale comme propulseur pour terminer le mois prochain en force et atteindre un sommet en mars quand cela compte. Le tir à chaud Reaves conduit l’équipe de l’entraîneur Lon Kruger au succès, récoltant 28 points samedi et totalisant en moyenne 15,8 points et 5,3 passes décisives cette saison.

état de l’Ohio. Les Buckeyes (17-4, 11-4 Big Ten) ont évité l’Indiana 78-59 pour remporter leur sixième match consécutif et poursuivre leur trajectoire ascendante le jour où le programme a été annoncé comme tête de série projetée n ° 1 dans la sélection NCAA Les 16 meilleures têtes de série du comité révèlent. Si OSU veut obtenir une tête de série n ° 1 lors de la sélection dimanche, il devra continuer à battre des équipes comme l’Indiana et compter sur la force des Big Ten (la conférence n ° 1 du classement NET) pour surpasser les challengers actuellement au Non .2 ligne de semences.

Alabama. Le Crimson Tide (17-5, 12-1) a eu son attaque sur tous les cylindres lors d’une victoire 115-82 sur la Géorgie. Il n’est pas inconcevable que l’Alabama puisse être en lice pour une tête de série n ° 1 dans le tournoi de la NCAA, et plus le groupe de l’entraîneur Nate Oats s’occupe des affaires, plus il se rapproche de la tête de liste des meilleurs candidats si l’un des n ° 1 actuels trébucher. Il y a quelque chose à dire pour être à la première place de la SEC, la deuxième conférence la plus difficile du pays selon le NET.

État de Floride. Les Seminoles (11-3, 7-3 ACC) ont survécu à un quasi-bouleversement, échappant au bottom-feeder de l’ACC Wake Forest 92-85 en prolongation. Florida State était l’une des équipes à considérer pour la révélation du top 16 et a tenté de rétablir un rythme après avoir manqué des matchs en raison de reports liés au COVID-19. FSU avait l’air bâclé, mais au moins une tache de curriculum vitae n’est pas sortie du résultat de samedi.

Connecticut. Les Huskies (9-5, 6-5) étaient suspendus du mauvais côté de la bulle du tournoi de la NCAA dans la dernière bracketologie de USA TODAY Sports en tant que l’une des quatre premières équipes éliminées. Mais la victoire 80-72 de samedi contre Xavier dans le jeu Big East pousse l’équipe de l’entraîneur Dan Hurley dans la bonne direction.

Kentucky. Les Wildcats (6-13, 5-7) sont finalement revenus dans la colonne des victoires, évitant un autre effondrement en dépassant Auburn 82-80. Les espoirs du Royaume-Uni d’atteindre le tournoi de la NCAA via une offre générale sont presque déçus, mais l’entraîneur John Calipari a encore une chance de se sauver cette saison.

Texas. L’entraîneur Shaka Smart a mené cette équipe de Longhorns à un solide redressement cette saison. Le Texas a récemment dérapé, mais battre une équipe qu’il devrait battre comme TCU, 70-55, était un pas dans la bonne direction pour ramener le Texas à sa manière de gagner dans un Big 12 bondé.

Gonzaga. L’équipe n ° 1 du pays a dominé San Francisco du début à la fin pour s’améliorer à 20-0. La victoire 100-61 a marqué la quatrième fois que les ‘Zags ont marqué à trois chiffres cette saison. – Jace Evans

Perdants

Villanova. Les Wildcats (13-3, 8-2 Big East) ont été en lice pour une tête de série n ° 1, mais leur curriculum vitae manquait de trop de victoires de qualité à la suite d’une pause d’un mois en raison de reports liés au COVID-19. L’affrontement de samedi avec son rival le plus notable du Big East – Creighton – a fourni une opportunité pour une victoire dans le quadrant 1 (top-25 à domicile, top-75 sur route), mais « Nova n’a pas pu capitaliser dans une défaite de 86-70. L’équipe de Jay Wright a encore beaucoup de temps pour construire son profil, mais le Big East n’est pas exactement chargé d’opportunités en Quad 1.

Caroline du Nord. Les Tar Heels (12-7, 7-5) sont techniquement une équipe de bulles, donc la défaite de samedi contre la leader de l’ACC Virginia ne tachera pas leurs références, mais c’est une occasion manquée d’améliorer le profil pour se rapprocher de la zone de sécurité. UNC aura du travail à faire avant Selection Sunday s’il veut sécuriser ses chaussures de danse, actuellement suspendues autour d’une tête de série n ° 11 en bracketologie.

Missouri. Les Tigers (13-5, 6-5) ont arraché la dernière tête de série dans le top-16 du comité de sélection, mais quelques heures plus tard, ils sont probablement en train de tomber de ce royaume avec une défaite de 86-81 contre l’Arkansas en prolongation. Le revers, qui fait suite à une défaite de 21 points contre Ole Miss, est un autre exemple de cette équipe qui a du mal à gérer des adversaires battables dans le jeu de la SEC.

Canard. Les Bulldogs (19-2, 10-2 MVC) ont perdu 81-54 contre Loyola-Chicago dans l’action de la vallée du Missouri et cette perte sera sur le radar du comité de sélection si Drake tentait de faire une offre générale le 14 mars. Les Ramblers ressemblaient clairement à la meilleure équipe, mais plus important encore, une équipe de Drake auparavant invaincue a maintenant perdu deux des trois et pourrait être en difficulté – plongeant dans sa ligne de classement près de la bulle.

Virginie-Occidentale. La double défaite de samedi contre l’Oklahoma ne tachera en aucun cas le profil, mais c’était un affrontement entre deux têtes de série n ° 3 projetées, de sorte que la perte pourrait peser sur la sélection dimanche si la ligne de classement de WVU est proche.

Tennessee. Les volontaires ont été honorés en tant que tête de série projetée n ° 3 dans le premier top 16 de la NCAA et leur succès global les retient alors que leur jeu de la fin a été incohérent. Ils ont une fiche de 4-4 lors des huit derniers matchs. Le Tennessee a été battu par LSU samedi dans une décision 78-65 et cette perte pousse les Vols hors de la deuxième place du classement de la SEC tout en les rapprochant d’une tête de série n ° 4 dans les projections de la fourchette.

État du Michigan. Les Spartans (10-8, 4-8) sont un autre programme de sang bleu signature ayant une mauvaise saison inattendue et il a été exposé lors d’une défaite des Big Ten contre le 16e Iowa. Après avoir remporté deux victoires consécutives, l’entraîneur Tom Izzo dirigeait cette équipe dans une direction plus forte, mais ce groupe n’était pas à la hauteur contre l’une des meilleures équipes du Big Ten.

Arizona. Les Wildcats (14-6, 8-6 Pac-12) ont perdu 63-61 contre l’Oregon et sont tombés plus bas dans le classement Pac-12. L’Arizona en a perdu trois sur quatre et n’a pas encore vraiment solidifié son identité d’équipe.

