Avec seulement cinq semaines avant le dimanche de la sélection, chaque victoire pourrait faire la différence entre être dans la bulle ou être fermement dans ou hors du tournoi de la NCAA.

Alors que la plupart des équipes classées participeront au tournoi de la NCAA, des victoires comme celles du Missouri dans un match du Top-2 SEC contre l’Alabama, 68-65, ont un impact majeur sur le classement qui pourrait ouvrir la voie au succès ou à l’échec en mars.

Tous les gagnants et perdants samedi:

Gagnants

Missouri: Les Tigers n ° 17 ont survécu à une séquence de 21-2 depuis le n ° 7 et le leader de la SEC, Alabama, pour assurer leur troisième victoire contre un adversaire classé cette saison. Les Tigers (13-3, 6-3) ont désormais remporté trois matchs serrés d’affilée grâce à l’une des meilleures défenses de la SEC et à une attaque menée par Dru Smith. Smith a terminé avec 16 points, huit rebonds et quatre passes contre l’Alabama, qui a eu sa séquence de 10 victoires consécutives à la SEC.

État de l’Oklahoma: Les Cowboys n ° 24, tout juste sortis d’une défaite serrée sur la route de TCU, ont obtenu une victoire de déclaration; cette fois contre le n ° 6 Texas, 75-67. Le choix n ° 1 projeté, Cade Cunningham, a eu du mal au début, terminant avec 19 points inefficaces, mais le casting de soutien pour les Cowboys (12-5, 5-5) les a poussés au-dessus du bord. Le centre Kalib Boone a terminé avec 22 points, 15 rebonds et cinq blocs et le garde Avery Anderson a ajouté 16 points et 10 rebonds. Les Cowboys sont projetés comme une tête de série 8, selon Joe Lunardi d’ESPN, mais pourraient être un problème pour les équipes en mars.

Salle Seton: Les Pirates (11-8, 8-5) ont rehaussé leurs espoirs de tournoi de la NCAA avec une victoire de 80-73 contre le Connecticut et l’ancien joueur de Seton Hall devenu entraîneur Dan Hurley. Seton Hall est arrivé en tant que dernière équipe du tournoi à 68 équipes, selon Joe Lunardi d’ESPN. Le Big East, comme la plupart des conférences, est un gâchis avec des équipes qui négocient des victoires hebdomadaires. Ces équipes s’affronteront le 3 mars avec des implications de tournoi à nouveau au premier plan.

Illinois: Le n ° 13 Fighting Illini a monté un triple-double du garde Ayo Dosunmu et 23 points et 14 rebonds du centre Kofi Cockburn en route vers une victoire de 75-60 contre le n ° 20 du Wisconsin. Le triple-double de Dosunmu était le troisième de l’histoire du programme de l’Illinois et le premier depuis que Sergio McClain avait récolté 10 points, 11 rebonds et 11 passes le 13 janvier 2001 contre le Michigan. Dosunmu a terminé avec 21 points, 12 rebonds et 12 passes décisives. L’Illinois (13-5, 9-3 Big 12) semble avoir atteint son objectif avec la victoire de samedi à venir huit jours après que les Fighting Illini aient battu le numéro 8 de l’Iowa à Champaign, Ill.

Virginie-Occidentale: Les alpinistes n ° 18 se sont vengés d’une défaite du 22 décembre au n ° 22 du Kansas avec une victoire de 91-79 à Morgantown, W.Va. grâce aux sommets en carrière des gardes Miles McBride et Taz Sherman avec 29 et 25 points, respectivement . WVU a tiré efficacement depuis les trois zones, frappant 50% du terrain, 52% de trois et 84% de la ligne des lancers francs.

Perdants

Alabama: Le record de conférence parfait de Crimson Tide n’est plus. Une poussée tardive de 21-2 n’était pas suffisante car l’Alabama (15-5, 10-1) a tiré sa deuxième pire marque du terrain avec 33% et la troisième pire de la ligne des lancers francs avec 57%. Après un début de saison chaud, les Crimson Tide ont perdu deux de leurs trois derniers défaites, les deux défaites étant soulignées par une dépendance à trois points et un mauvais tir franc.

Connecticut: La bagarre qui se déroule au milieu du Big East a fait sa dernière victime samedi chez les Huskies (8-4, 5-4). Une défaite contre Seton Hall rend l’objectif des Huskies de rendre le tournoi de la NCAA encore plus difficile. La rapidité avec laquelle le meilleur buteur d’UConn, James Bouknight, absent depuis la mi-janvier, revient d’une opération au coude pourrait faire la différence pour les Huskies.

Kansas: Les luttes des Jayhawks (12-7, 6-5) se sont poursuivies – le Kansas a perdu cinq de ses sept derniers matchs – et sont en danger d’abandonner le Top-25 pour la première fois depuis 2009. Le Kansas a réussi à échanger paniers avec les Mountaineers tout au long de la seconde période, mais après avoir perdu 10 à la moitié, l’équipe de Bill Self n’a pas eu assez pour surmonter le déficit sur la route à West Virginia.

Texas: Les Longhorns (11-5, 5-4) ont perdu leur troisième match d’affilée samedi contre Oklahoma State à Stillwater, Okla., 75-67. Le Texas a forcé les Cowboys à retourner le ballon plus de 22 fois – accumulant 18 interceptions – mais ne pouvait pas le retenir eux-mêmes, le retournant 21 fois dans le concours de double prolongation. Les Longhorns ont pu obtenir 11 tirs de plus que les Cowboys derrière les revirements forcés et 22 rebonds offensifs, mais leur incapacité à capitaliser sur le côté offensif a continué.