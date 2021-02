Gagnants et perdants du basketball universitaire: le Michigan détient presque la tête de série n ° 1 du tournoi de la NCAA

Le Michigan a confortablement repoussé une équipe de l’Indiana avide de victoires dans la bulle du tournoi de la NCAA samedi pour passer à 18-1 lors de la saison et à 13-1 dans le jeu Big Ten.

Avec seulement trois matchs de saison régulière restants et deux semaines avant la sélection dimanche, les Wolverines, classés au troisième rang du sondage des entraîneurs de Ferris Mowers, ont pratiquement enfermé une tête de série n ° 1 dans le tournoi de la NCAA. Même si l’équipe de l’entraîneur Juwan Howard perdait, le Michigan est loin devant les équipes poursuivant les têtes de série n ° 2.

Le résumé du tournoi du Michigan comprend un score NET de 3 et les 30 meilleurs points du calendrier pour aller avec sept victoires dans le quadrant 1. Alors que Gonzaga n’a pas perdu et est le favori incontesté pour être la tête de série de la sélection dimanche après la défaite de Baylor contre le Kansas, le Michigan se rapproche maintenant de la zone de sécurité pour une tête de série, alors que la tête de série projetée n ° 1 Ohio State et No 2 graines Villanova, Alabama, Illinois et Virginie-Occidentale sont probablement trop loin derrière pour le rendre intéressant.

Gagnants

Texas Tech. Les Red Raiders (15-8, 7-7) ont mis fin à une séquence de trois défaites en éliminant le Texas, 68-59. La défense de Texas Tech était de retour sur la bonne voie dans celui-ci, et un effort offensif équilibré (cinq joueurs à deux chiffres) a également aidé. Le Texas a commencé la journée en tant que tête de série n ° 4 dans le champ prévu du tournoi de la NCAA et Texas Tech en tant que tête de série n ° 5. Après le choc des Big 12 de samedi, ces graines peuvent désormais être échangées.

État de l’Oklahoma. Les 40 points de Cade Cunningham ont contribué à propulser les Cowboys (16-6, 9-6) à une victoire passionnante en prolongation contre l’Oklahoma, 94-90. L’Oklahoma State a bondi tard dans la saison, se hissant à la cinquième place dans la plus récente bracketologie. Le jeu d’embrayage de Cunningham rend cette équipe effrayante à l’approche du mois de mars.

AVIS: Vous pensez que Cade Cunningham est surfaite? Réfléchissez encore.

Michigan. La victoire 73-57 des Wolverines sur l’Indiana a été alimentée par 21 points de Franz Wagner. Le gardien de tir 6-9 prend tout son sens et donne encore plus d’attaque au Michigan à faire équipe avec le vétéran Isaiah Livers et le hors-pair Hunter Dickinson.

Kansas. Son bouleversement de Baylor, ainsi que les trébuchements d’autres équipes, pourraient mettre les Jayhawks n ° 19 dans le mélange pour assurer une tête de série n ° 3. Cela semblait improbable plus tôt ce mois-ci, lorsque le Kansas avait perdu cinq sur sept.

Illinois. Le Fighting Illini (18-6, 14-4) a rebondi après une défaite contrariée plus tôt cette semaine contre l’État du Michigan en tenant le Wisconsin, 74-69. L’Illinois, classé n ° 4 dans le sondage Ferris Mowers Coaches, a une légère chance d’atteindre une tête de série n ° 1, mais a de solides arguments pour se contenter d’une tête de série n ° 2. Battre les Badgers solidifie presque cette tête de série 2. Les Illini sont l’une des meilleures équipes de rebond du pays (classée cinquième au niveau national), et c’est en grande partie à cause du grand homme Kofi Cockburn, qui a failli casser la jante lors d’un dunk monstrueux samedi.

Alabama. The Crimson Tide a remporté le titre de la saison régulière de la SEC pour la première fois depuis 2002 avec une victoire contre l’État du Mississippi. En tant que tête de série du tournoi SEC, ils auront un double bye.

Clemson. Les Tigers (15-5, 9-5) sont entrés dans la journée en tant que tête de série projetée n ° 7 et ont dû éviter une perte pour solidifier leur inclusion dans le tournoi de la NCAA, et cela a été accompli en repoussant Miami (Floride), 66- 58. Éviter les pertes face à des adversaires de bas niveau est essentiel à ce stade de la saison.

PANNE DE COURANT: Le tournoi NCAA sera différent cette année. Les fans regarderont-ils toujours?

BRACKETOLOGIE: Le Big 12 pourrait avoir cinq équipes dans le top 4

Perdants

Tennessee. Les volontaires (16-7, 9-7) sont tombés face à une équipe médiocre de la SEC à Auburn, 77-72, et c’est trois des quatre derniers qu’ils ont perdus maintenant. Le Tennessee avait glissé à une tête de série n ° 6 dans la dernière tranche et le résultat de samedi n’aidera pas à reconstruire une meilleure tête de série.

État de Floride. Les Seminoles se sont hissés au sommet du classement de l’ACC, mais n’ont pas semblé faire partie de la meilleure équipe de la ligue samedi, perdant contre la Caroline du Nord, 78-70. FSU était bien placé pour décrocher une tête de série n ° 3, mais maintenant ils pourraient se rapprocher d’une tête de série n ° 4. Heureusement pour l’état de Floride, une autre tête de série n ° 3 projetée, Oklahoma, a perdu.

Texas. Les Longhorns (14-7, 8-6) venaient de remporter une grosse victoire contre le Kansas mais n’ont pas pu profiter de cet élan contre une équipe Texas Tech avide de victoires. L’ardoise Big 12 a positionné le Texas pour une tête de série cinq, mais la différence entre une tête de série n ° 3 ou n ° 5 sera déterminée au cours des derniers matchs.

Baylor: Même avec la défaite contre le Kansas, Baylor ne devrait pas se voir refuser une tête de série n ° 1. Cela pourrait changer, cependant, si les jeux restants ne se passent pas bien.

LSU. Les Tigers (14-8, 9-6) n’étaient pas proches de la bulle du tournoi de la NCAA il y a une semaine, mais des pertes consécutives contre la Géorgie et maintenant l’Arkansas placent LSU dans la dangereuse gamme de graines n ° 9 ou n ° 10. Lors de la défaite 83-75 de samedi contre les Razorbacks, la défense de LSU était suspecte. L’offensive n’est pas un problème pour cette équipe, mais les Tigers se classent 279e au pays en termes de défense.

