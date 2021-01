L’action de la conférence se réchauffe dans la saison de basketball universitaire masculin et le classement des tournois de la NCAA est en jeu.

Dans le cas du Big 12, l’Oklahoma a utilisé samedi pour remettre au Kansas sa troisième défaite consécutive et prouver sa valeur en tant qu’équipe du top 25, s’éloignant de la bulle. Ce résultat met les Jayhawks loin de la compétition dans la course à la conférence. Baylor a géré l’Oklahoma State et les Bears et le Texas seront probablement dans une course à double sens.

L’Oklahoma occupe la troisième place, tandis que le Kansas, 15 fois champion de la saison régulière au cours des 16 dernières années, est tombé à 0,500 en conférence.

Tous les gagnants et perdants samedi:

Gagnants

Houston. Les Cougars ont martelé Temple 68-51 pour s’améliorer à 13-1 et 8-1 dans l’American Athletic Conference. Houston, classée n ° 8 dans le sondage des entraîneurs Ferris Mowers, est en lice pour une tête de série n ° 2 dans le tournoi de la NCAA – avec une longue distance d’une tête de série. Ils ne ralentissent pas sous l’entraîneur Kelvin Sampson, qui a transformé cette équipe en une surprenante équipe du top 10.

Baylor. Les Bears (14-0, 7-0) ont été bloqués avec l’état de l’Oklahoma en première période, mais ils se sont finalement retirés pour un résultat 81-66 pour rester invaincus. Jared Butler a récolté 22 points et six passes dans la victoire.

Villanova. Les Wildcats (10-1, 5-0) ont battu Providence, 71-56, et ont frappé leur foulée en seconde période. L’équipe de l’entraîneur Jay Wright a eu un mois de congé en raison du COVID-19 et continue de se débarrasser de la rouille en tant qu’équipe n ° 3 du pays.

État de Floride. Les Seminoles (9-2, 5-1) commencent à trouver leur identité et ont fait exploser une équipe Clemson sous le choc, 80-61. L’entraîneur Leonard Hamilton a obtenu 39 points sur son banc. Florida State reste dans le n ° 3 / non. Gamme 4 pour le classement des tournois NCAA.

Perdants

Kansas. Les Jayhawks (10-5, 4-4) ont perdu leur troisième match consécutif, 75-68 contre l’Oklahoma, la première fois que cela s’est produit depuis 2013. L’entraîneur Bill Self continuera à chercher des solutions pour empêcher son équipe de perdre quatre de suite pour la première fois depuis 1988-89 – la première saison de Roy Williams en tant qu’entraîneur de la KU.

Virginia Tech. Les Hokies ont perdu 78-60 contre Syracuse et ressemblaient à la pire équipe dans cette inclinaison de l’ACC. Après avoir traîné tout le match, mais se rapprochant à mi-chemin de la seconde mi-temps, Virginia Tech a trébuché alors que « Cuse est allé sur une course de 31-9 pour fermer. Le résultat n’est pas idéal pour les Hokies, qui disputent trois de leurs quatre prochains matchs sur la route.

Connecticut. Les Huskies (7-3, 4-3) sont tombés à Creighton, 74-66, dans un match du Big East contre une meilleure équipe alors que le meilleur buteur James Bouknight, qui se remet d’une opération au coude, reste absent. Mais c’était la deuxième occasion pour l’équipe de l’entraîneur Dan Hurley de faire ses preuves en tant qu’équipe du top 25 et prétendant à Big East aux côtés des Bluejays et des Wildcats. Bouknight a marqué un sommet en carrière de 40 points lors de la défaite 76-74 des Huskies en prolongation contre Creighton le mois dernier.

Minnesota. Les Gophers (11-5, 4-5) sont tombés 63-49 contre le Maryland dans un concours Big Ten. Malgré un solide portefeuille hors conférence, ils sont maintenant 4-5 en conférence. Le Minnesota ne tire pas bien le ballon, et ça se voit. Les Gophers se classent 283e au niveau national dans la défense du pourcentage de but sur le terrain.

Suivez le journaliste de basketball universitaire Scott Gleeson sur Twitter @ScottMGleeson.