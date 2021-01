Le premier « Super Wild Card Weekend » de la NFL s’est déroulé avec un triple titre assez dramatique qui a lancé les séries éliminatoires de la saison 2020.

Les quarts suppléants ont joué un rôle de premier plan – tout comme les vétérans et les passants grisonnants entrant ou atteignant leurs primes. Les trois matchs étaient assez serrés, même si un seul a produit un bouleversement … et un léger à cela.

Mais il y avait beaucoup de drame et beaucoup de questions ouvertes – les stars des Rams Aaron Donald et Cooper Kupp n’ont pas pu terminer à Seattle en raison de blessures – et aucun des vainqueurs de samedi ne sait à qui ils seront confrontés le week-end prochain depuis que la ligue réensemence le terrain.

Mais nous avons quelques réponses, à savoir les gagnants et les perdants de samedi …

Gagnants

Bills Mafia: Les fervents fans de Buffalo, la version AFC de Green Bay, ont pu profiter de leur première victoire en séries éliminatoires en un quart de siècle – et certains d’entre eux ont même pu assister à la défaite des Bills contre les Colts à Orchard Park, NY Bonne nouvelle: Bills Stadium accueillera un autre match le week-end prochain.

Tom Brady: Il a maintenant autant de victoires en séries éliminatoires (une) sans Bill Belichick que Belichick en a sans TB12. La 31e victoire de Brady en séries éliminatoires a prolongé son propre record parmi les quarts.

Jared Goff: L’apparition de secours de samedi était la première action en séries éliminatoires de l’ancien choix de repêchage n ° 1 depuis que lui et les Rams ont été étouffés 13-3 par les Patriots au Super Bowl LIII. Dans l’intervalle, Goff était au centre d’une grande partie des luttes offensives de Los Angeles – ses chiffres chutaient alors que l’équipe avait raté les séries éliminatoires en 2019 avant une résurrection de 2020 largement créditée à la défense. Mais Goff est arrivé à Seattle, offrant une performance audacieuse 12 jours après que le pouce cassé de sa main de lancer ait été épinglé chirurgicalement. Dans les circonstances, une journée de 155 verges qui comprenait une passe éreintante de TD à Robert Woods dans une défaite 30-20 contre les Seahawks semble plutôt bonne.

Jets de New York: La défaite de Seattle signifie que les Seahawks choisiront plus tôt à chaque tour du repêchage 2021 … sauf que les Jets possèdent leurs sélections dans les tours 1 et 3 en vertu de l’échange de Jamal Adams. Adams a eu un match assez difficile contre les Rams, et l’équipe qu’il a forcée à lui infliger en a profité.

Josh Allen: La soirée de sortie de cette saison pour le quart-arrière des Bills de troisième année est maintenant terminée. Allen a lancé pour 324 verges et une paire de scores et a couru pour 54 verges et un autre TD. Une performance assez rédemptrice après sa chute lors de ses débuts en séries éliminatoires à Houston l’année dernière.

Cam Akers: Le porteur de ballon a établi un record des éliminatoires des recrues des Rams avec 131 verges au sol, et ses 176 verges de mêlée étaient les deuxièmes les plus parmi toutes les recrues de l’ère du Super Bowl. Timmy Smith de Washington avait 213 verges au Super Bowl XXII.

Andrew Whitworth: Après avoir subi des dommages à plusieurs ligaments du genou contre les Seahawks le 15 novembre, le tacle gauche vétéran des Rams est revenu samedi – reprenant sa 15e saison dans la NFL et poursuivant sa quête pour son premier championnat.

Taylor Heinicke:Vaillant effort du quart-arrière d’urgence de Washington, qui a réussi 306 verges et un touché et a couru pour un club de 46 verges et un autre score. Heinicke a même joué sur une blessure à l’épaule non lanceuse, révélant après le match qu’il avait subi une séparation articulaire AC. Il semblait bien sûr de s’assurer qu’il aura un emploi dans la NFL l’année prochaine … et pourrait même avoir un look de starter de Washington en fonction de la façon dont les choses se déroulent.

Anciens Jags: Cela ne fait que trois ans que les Jaguars de Jacksonville sont venus quelques minutes après avoir battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour atteindre le Super Bowl LII. Mais il n’a pas fallu longtemps pour que ce qui semblait être une jeune équipe talentueuse des Jags se démantèle avant d’être démantelé dans un délai assez court. Mais bon nombre ont atterri dans de bonnes situations. CB Jalen Ramsey joue pour les Rams, qui emploient également QB Blake Bortles – anciennement le partant des Jaguars, mais peut-être le principal remplaçant de LA le week-end prochain. RB Leonard Fournette a joué un rôle de premier plan dans la victoire des Bucs à Washington. Dimanche, les anciens Jags DE Yannick Ngakoue et Calais Campbell feront la queue pour les Ravens brûlants. Et la semaine prochaine, Jacksonville TE Marcedes Lewis de longue date fera partie des Packers bien reposés qui accueillent un match de la ronde de division.

John Wolford: Bien qu’il n’ait pas survécu au premier quart de sa première apparition en séries éliminatoires, le QB2 de première année des Rams a été crédité de la victoire … principalement grâce aux règles désuètes de la NFL pour attribuer des victoires et des défaites aux quarts. (Essentiellement, commencez le jeu et vous devenez le lanceur de référence.)

Perdants

John Wolford: Après avoir fait ses débuts dans la NFL lors de la victoire des Rams en séries éliminatoires de la 17e semaine, Los Angeles a conservé le produit Wake Forest et l’ancienne star de l’AAF devant Goff. Mais Wolford a subi un coup à la tête / au cou sur un coup discutable d’Adams. Wolford, 25 ans, qui a retardé une carrière dans la banque d’investissement pour poursuivre sa carrière de footballeur, a quitté Lumen Field dans une ambulance pour une observation plus approfondie dans un hôpital de Seattle, mais a finalement rejoint ses coéquipiers victorieux.

Alex Smith: Et pour plus de clarté, ni Smith ni Wolford ne sont un « perdant » … les deux ont juste perdu sur des opportunités durement gagnées samedi. Dans le cas de Smith, le joueur présumé de retour de l’année dans la NFL, il n’a tout simplement pas eu assez de temps pour préparer son mollet chauve à écrire un autre chapitre de son histoire de Cendrillon.

Attaque des Seahawks: Dans la moyenne au mieux dans la seconde moitié de la saison, le quart Russell Wilson and Co. était tout simplement épouvantable contre le rival de division Rams. Wilson a complété 11 des 27 passes pour 142 verges, a lancé un pick-six, a été limogé cinq fois derrière sa ligne O typiquement problématique, tout en supervisant une «attaque» qui était de 2 en 14 au troisième essai. Whoa, «Hawks.

Philip Rivers: Était-ce une fin pour l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la ligue de ne jamais atteindre un Super Bowl? Rivers, qui se classe cinquième de tous les temps pour les verges par la passe (63440) et les touchés (421) – il a dépassé le Hall of Famer Dan Marino dans les deux catégories en 2020 – et vient d’avoir 39 ans, jouait sur un contrat d’un an de 25 millions de dollars avec le Colts. Selon NFL Network, il aura besoin d’une chirurgie du pied cette intersaison alors que lui et l’équipe pèsent leurs options. Rivers a déjà été nommé entraîneur-chef de l’école secondaire catholique St. Michael de Fairhope, en Alabama, à compter de sa retraite. Mais beaucoup d’hommes qui ont joué avec Rivers au cours d’une carrière dans la NFL qui a duré 17 ans à ce stade veulent le voir hisser un trophée Lombardi avant qu’il n’ait fini.

Chase Young: Aussi formidable que soit sa première campagne dans la NFL, un rappel que les recrues sont censées être vues et non entendues. L’ailier défensif a crié « Tom Brady! Tom Brady, j’arrive. Je veux Tom! » après que Washington ait échappé aux Eagles tanking lors de la semaine 17. Faites attention à ce que vous souhaitez, Chase … mais si c’est ce que vous voulez, assurez-vous de marcher la prochaine fois.

L’avantage du terrain à domicile CenturyLink Field: Les Seahawks ont entamé le week-end avec une séquence de 10 victoires consécutives en séries éliminatoires à domicile, en grande partie sous le drapeau de CenturyLink. Cependant, leur stade a été renommé il y a deux mois au milieu du changement de nom de CenturyLink. Les Seahawks ont maintenant une fiche de 0-1 en séries éliminatoires à Lumen Field, où ils n’étaient pas aussi lumineux. Leur dernière défaite en séries éliminatoires à Seattle a eu lieu il y a près de 16 ans jour pour jour … contre les Rams de St. Louis – lorsque ce bâtiment était connu sous le nom de Qwest Field.

Officiels: Ils n’ont pas sanctionné Adams pour ce qui semblait être un coup illégal assez clair pour Wolford. Mais les zèbres de Buffalo ont failli coûter une victoire aux Bills, donnant aux Colts une seconde chance de gagner ou d’égaliser lorsqu’ils n’ont pas réussi à attribuer correctement un échappé d’Indianapolis WR Zach Pascal avec 26 secondes à jouer, ce qui aurait scellé le résultat sans autre drame.

Département d’analyse des poulains: L’entraîneur-chef d’Indianapolis, Frank Reich, a beaucoup joué samedi. Il a perdu un temps mort clé en deuxième mi-temps sur un défi discutable. Il a marqué deux points alors qu’un PAT aurait réduit l’avance de Buffalo au quatrième quart à sept points (bien que les analyses aient confirmé celui-ci lorsque les Colts se sont convertis sur un jeu ultérieur de deux points qui a réduit le déficit à trois points). Mais la décision de Reich d’éviter un panier de 22 verges vers la fin de la première mi-temps – si elle avait été convertie, Indianapolis aurait pris une avance de 13-7 – s’est retournée contre lui lorsque Rivers a raté le WR Michael Pittman Jr.à l’arrière de la zone des buts au quatrième rang. vers le bas. Cela aurait été bien d’avoir ce temps mort et ces points à la fin, mais il faut noter que le style agressif de Reich a généralement bien servi les Colts et a gagné le respect de ses joueurs.

Dwayne Haskins: Il aurait pu être dans l’alignement de l’équipe de football de Washington, jouant pour la rédemption lors d’un match éliminatoire à domicile samedi soir à la place de Smith blessé. Au lieu de cela, Haskins, un choix de premier tour en 2019, prévoyait de visiter les Panthers lundi dans le but de relancer sa carrière naissante après être tombé en disgrâce à Washington.

***

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur Twitter @ByNateDavis

Si vous aimez parler de football, nous avons l’endroit parfait pour vous. Rejoignez notre groupe Facebook, La décision hors du terrain, pour engager un débat et une conversation amicaux avec d’autres fans de football et nos initiés de la NFL. Faire la bonne chose, s’inscrire maintenant!