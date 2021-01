La salve d’ouverture des matchs de division pour les séries éliminatoires de la NFL 2020 est dans les livres. Et bien que le couplet de matchs de samedi ait été relativement court du drame d’après-saison que ce tour fournit si souvent, il y avait de nombreuses sous-intrigues à parcourir – et beaucoup se prolongeront jusqu’à dimanche.

Donc, tout en espérant que le tout premier match éliminatoire entre Drew Brees et Tom Brady justifie tout son battage médiatique sur History Channel – et avant que les barbes grises ne se lancent, nous apprendrons si les Chiefs de Kansas City restent sur la bonne voie pour remporter le premier Super Bowl. répéter dans 16 ans – onction les gagnants et les perdants des concours Rams-Packers et Ravens-Bills:

Gagnants

Fans de la NFL épris de quarterback: La dernière performance magistrale d’Aaron Rodgers (296 verges et 2 passes de touché, un autre touché au sol) signifie qu’il accueillera soit Brady’s Buccaneers, soit Brees ‘Saints le week-end prochain. Rodgers n’a jamais affronté aucun des quarts légendaires en séries éliminatoires. Les Packers ont battu les Saints à la Nouvelle-Orléans cette saison, mais ont été époustouflés par les Bucs à Tampa Bay. Du côté de l’AFC, Josh Allen de Buffalo affrontera son coéquipier du repêchage de 2018 Baker Mayfield ou le MVP en titre du Super Bowl, Patrick Mahomes, dans ce qui serait tout à fait un couple de jeunes pistolets.

Bills Mafia: Le parti tant attendu de l’ouest de New York fera rage pendant au moins une autre semaine, Buffalo se qualifiant pour le match de championnat de l’AFC pour la première fois depuis que les Bills de 1993 l’ont remporté avant de perdre un quatrième Super Bowl consécutif.

Classe QB 2018: Avec Allen, Mayfield et Lamar Jackson en action ce week-end, cette ronde de division est la deuxième à présenter trois partants qui étaient tous des choix de première ronde du même repêchage. Il y a douze ans, les joueurs de première ronde de 2004 Eli Manning, Ben Roethlisberger et Philip Rivers ont tous participé au week-end des quarts de finale de la NFL.

Taron Johnson: Le choix de 101 verges du coin de troisième année – il a égalé un record des séries éliminatoires en termes de longueur – a été le jeu clé de la victoire de Buffalo, renversant le scénario de la deuxième mi-temps quand il a semblé que Baltimore était sur le point d’égaliser le match 10-10.

Coureurs de dos Packers: Aaron Jones et Jamaal Williams ont combiné pour 178 verges et un touché lors de la victoire de Green Bay. Aucun des deux n’est signé au-delà de cette saison et pourrait auditionner pour les employeurs de 2021.

Urbain Meyer: La défaite des Rams signifie que leur choix de premier tour ce printemps, acquis par les Jaguars de Jacksonville dans le commerce de CB Jalen Ramsey la saison dernière, ne baissera plus et s’installe à la 25e position.

Allen Lazard: Son arraché TD de 58 verges au quatrième quart a mis le match hors de portée pour les Packers. Cependant, avant son coup de grâce, Lazard a laissé tomber quelques balles qui ont aidé Los Angeles à rester et ont clairement attiré la colère de Rodgers. Parfois, un jeu fait la différence entre être un gagnant et (une fois de plus) déplorer la décision de Green Bay de ne pas sélectionner un receveur haut dans le repêchage 2020.

Stade des Bills: Peut-être l’installation la plus désuète de la ligue, elle a fourni un environnement bruyant pour les premiers matchs éliminatoires à domicile de Buffalo en un quart de siècle … et les gars en charge de la musique font un travail formidable.

Ancien Cal QB: Rodgers, le MVP présomptif de la NFL 2020 qui a joué pour la dernière fois pour les Golden Bears en 2004, a guidé les Packers vers le match de championnat NFC pour la cinquième fois, mais cherchera à briser un dérapage de trois matchs dans le match pour le titre de la conférence le week-end prochain. Ce sera la première apparition du Pack à un match de championnat au Lambeau Field depuis 2007, lorsque Rodgers faisait partie de l’équipe mais servait de remplaçant à Brett Favre. Si Rodgers lance au moins deux touchés le week-end prochain, ce sera son neuvième match consécutif en séries éliminatoires avec plusieurs frappes TD – ce qui battrait le record qu’il partage actuellement avec Joe Flacco.

Perdants

Ancien Cal QB: Jared Goff, qui a joué pour la dernière fois pour les Golden Bears en 2015 et ne sera probablement jamais confondu avec un MVP de la ligue, mérite le mérite d’avoir survécu à un pouce de lancer réparé chirurgicalement en séries éliminatoires. Mais le partant des Rams a été limogé quatre fois samedi, et une approche largement dink-and-dunk n’allait jamais lui permettre de suivre le rythme des précisions chirurgicales de Rodgers. Signé jusqu’en 2024, si Goff et l’entraîneur Sean McVay ne retrouvent pas leur synergie de 2017 et 2018, le contrat massif du quart-arrière et le jeu en baisse menacent de faire baisser cette franchise dans les années à venir.

Équipes spéciales Ravens: K Justin Tucker, P Sam Koch et LS Morgan Cox sont peut-être le meilleur trio de spécialistes à jouer ensemble dans l’histoire de la NFL. Mais ils ne se sont pas présentés samedi soir à Orchard Park, New York. Tucker a raté une paire de buts sur le terrain, embrassant alternativement les montants, à moins de 50 mètres dans le même match pour la première fois de sa carrière de neuf ans. Il n’avait jamais raté à l’intérieur de 50 au cours de sa carrière en séries éliminatoires après 11 conversions consécutives. La tige de 23 verges de Koch au premier quart a conduit aux premiers points des Bills, un panier du terrain. Et Cox, qui est devenu le premier vivaneau All-Pro cette saison, a commis un faux départ. Oof.

Infraction de factures: Je ne peux pas contester une victoire de Buffalo, mais une stratégie offensive qui a presque complètement ignoré la course – 16 tentatives pour 32 verges, en grande partie après que le match ait été en main – ne sera probablement pas suffisante si cette équipe doit aller de l’avant. face aux chefs explosifs avec la couronne AFC sur la ligne.

Aaron Donald: Jouer avec une blessure aux côtes sur la ligne défensive ne peut pas être facile. Mais malgré la volonté de Donald de s’habiller blessé, il s’est à peine inscrit – terminant la journée avec un tacle et regardant souvent impuissant depuis la ligne de touche.

Défense des béliers: Vous ne sauriez pas que ce groupe avait cédé le moins de points et de verges de la ligue en 2020 étant donné la facilité avec laquelle les Packers l’ont démembré. Avoir Donald à moins de 100% n’a pas aidé, mais regarder un All-Pro comme Ramsey se dérouler sur le terrain était un microcosme pour l’ensemble de l’unité – un microcosme qui permettait 484 verges après ne pas avoir permis plus de 390 dans aucun match de saison régulière.

Lamar Jackson: Une semaine avant d’avoir remporté sa première victoire en séries éliminatoires, le joueur par excellence de la ligue en titre a subi un cruel revers de fortune. Il était adéquat, sinon transcendant, jusqu’à ses dernières pièces. Avec les Ravens traînant 10-3 mais conduisant pour le TD égal, Jackson a lancé la première interception dans la zone rouge de sa carrière – il avait 49 passes consécutives de TD à l’intérieur de la ligne de 20 verges de l’adversaire avant son choix fatidique – un jeu qui a conduit à Le score décisif de Johnson. Quelques jeux plus tard, Jackson était sur le dos, frappé du match par une commotion cérébrale.

