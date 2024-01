Gagnants et perdants des matchs de la ronde de division de samedi

1) Le MVP présumé : S’il y avait un problème dans le curriculum vitae de Lamar Jackson, c’était sa performance et sa fiche de 1-3 en matchs éliminatoires. Ce jeu devrait contribuer grandement à mettre fin à ces préoccupations. Dans des situations de jeu critiques samedi, les Ravens ont fait la seule chose logique et ont remis le ballon entre les mains de Jackson. Lors de l’important premier entraînement de la seconde mi-temps, alors que le match était à égalité, Jackson a réussi un match nul du quart-arrière pour un touché de 15 verges. Sur un quatrième et un du milieu de terrain à la fin du troisième quart, Jackson l’a conservé à nouveau, a couru vers la gauche, a bégayé puis a décollé sur 14 verges pour maintenir en vie un entraînement de 12 jeux qui s’est terminé par un touché qui a donné le Les Corbeaux ont une avance de 14 points. Le blitz des Texans a limité Jackson en première mi-temps – Houston a blitzé sur 13 des 18 dropbacks, faisant pression sur Jackson 10 fois, le limogeant trois fois et limitant les Ravens à seulement 23 verges nettes par la passe en première mi-temps. selon les statistiques de nouvelle génération – mais ils n’avaient aucune réponse à ses courses. Il a mis le match de côté avec un touché de 8 verges qu’il a poursuivi dans le tunnel. Jackson a terminé la soirée avec deux touchés au sol, deux touchés par la passe, un pourcentage d’achèvement de 72,7 et 100 verges au sol.

2) Ajustements des Corbeaux : Après un début difficile, l’offensive des Ravens s’est ajustée en seconde période, mettant l’accent sur la réussite et la rapidité. Jackson a séparé les Texans, réalisant de courtes passes plutôt que d’essayer de pousser le ballon sur le terrain. Le match a tourné autour du premier entraînement des Ravens en seconde période, lorsque Jackson a complété trois passes courtes. Jackson a déclaré que c’était lui qui parlait le plus pendant une mi-temps énervée dans les vestiaires, et il y avait beaucoup de jurons. Tout a fonctionné.

3) Équipes spéciales texanes : Le retour de botté de dégagement de 67 verges de Steven Sims pour un touché et le panier de 50 verges de Ka’imi Fairbairn ont représenté tous les points des Texans en première mi-temps. Les équipes spéciales de Houston ont été superbes toute la saison – elles ont eu deux retours de coup d’envoi pour des touchés en saison régulière et Fairbairn n’a raté qu’un panier et un point supplémentaire toute la saison. Samedi, ils ont gardé les Texans dans le match.

4) La reconstruction des Texans : Ils ont donné du fil à retordre aux Ravens en première mi-temps, et perdre ce match ne diminue en rien le redressement ultra-rapide et l’avenir radieux des Texans avec CJ Stroud et DeMeco Ryans. Ils seront tous les deux encore meilleurs lors de leur deuxième saison, et cela devrait rendre le reste de l’AFC nerveux.