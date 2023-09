Gagnants et perdants des films de l’été 2023 : Barbie, The Flash, plus

Oh mec. Tu as le sentiment de sortir de Adam noir et Shazam : La fureur des dieux que DC était à la croisée des chemins. Et peut-être, juste peut-être, Le flash était le film pour inverser la tendance. Il semblait y avoir beaucoup d’avantages, mais aussi beaucoup d’inconvénients – et lorsque le film s’est finalement ouvert, ce dernier a englouti le premier. Après ce qui semblait être une campagne promotionnelle efficace, ce fut un énorme échec financier.

Puis, quelques mois plus tard, malgré un buzz solide et d’excellentes critiques, Coléoptère bleu est sorti et a fait d’accord, mais pas aussi bien que la plupart l’auraient espéré. Il semble que le redémarrage de l’univers DC par James Gunn arrive juste au bon moment.