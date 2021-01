Juste au moment où vous pensiez que la NFL pourrait prendre une pause avant que la machine de battage médiatique du Super Bowl 55 ne démarre sérieusement lundi matin … Un accord sismique a secoué la ligue samedi soir, et il n’a même pas impliqué des équipes de changement de Deshaun Watson.

Les Rams de Los Angeles et les Lions de Detroit ont convenu d’un blockbuster qui envoie le vétéran QB Matthew Stafford de Motown à Tinseltown, tandis que les Rams expédient le QB Jared Goff et un lot de choix au repêchage, dont deux premiers, à Detroit.

C’est une transaction fascinante qui devrait renforcer les deux franchises, même si elle risque de laisser certaines d’entre elles se gratter la tête au départ.

Décomposons-le en examinant les gagnants et les perdants de ce premier mégadeal de la NFL de 2021:

Gagnants

Stafford: Il n’est pas difficile de trouver d’anciens Lions qui ne jurent que par la ténacité, le talent et la personnalité de Stafford. Cependant, ces traits et 282 passes TD en carrière ont valu le choix n ° 1 du repêchage de 2009, trois apparitions avec joker, mais sans victoire. (La dernière victoire de Detroit en séries éliminatoires a eu lieu à la fin de la saison 1991.) Cela ne veut pas dire que Stafford a été Aaron Rodgers-lite bloqué à Motown. Mais il a orchestré de nombreux moments spectaculaires et des saisons solides pour une franchise en évolution quasi constante – Stafford a joué pour quatre entraîneurs, dont le patron par intérim Darrell Bevell en 2020. Il n’a pas eu de coéquipiers d’élite depuis le départ de Calvin Johnson et Ndamukong Suh.

Maintenant? Rejoindre les Rams garantit efficacement que Stafford sera soutenu par le meilleur jeu de course, la meilleure ligne offensive, la meilleure défense et – le plus important – le meilleur joueur, l’entraîneur-chef Sean McVay, qu’il ait jamais eu dans la NFL. Les Rams ont remporté un match éliminatoire de plus cette année que Stafford ne l’a jamais fait – devrait être amusant de voir ce que le mariage peut produire.

Nouveau directeur général de Detroit Brad Holmes: Eh bien, bonjour monsieur. Engagé par les Lions il y a à peine deux semaines – d’ailleurs, des Rams (il était leur directeur du dépistage universitaire) – Holmes n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour faire sentir sa présence dans le Michigan. Sous sa direction, le club a rapidement télégraphié son intention de se séparer de Stafford, le leader de tous les temps des Lions dans toutes les catégories de passes importantes – et d’un mile de pays. Holmes a trouvé un preneur dans son ancien patron, Rams GM Les Snead, qui n’a jamais peur de prendre un grand swing.

Certains s’émerveillent de la compensation massive que Holmes a obtenue de Los Angeles (choix de premier tour en 2022 et 2023 et troisième tour cette année). Mais cela semble ressembler à ce qui s’est passé il y a quatre ans lorsque les Texans ont échangé Brock Osweiler aux Browns – pour lesquels Osweiler n’a jamais pris de photo en saison régulière – à une plus grande échelle. (Cleveland a absorbé le pacte d’Osweiler un an après avoir signé un accord de 72 millions de dollars sur quatre ans, Houston envoyant aux Browns un choix de deuxième tour dans le cadre du paquet afin de compenser la baisse des salaires.)

Dans la foulée de trois finitions consécutives à la dernière place, Detroit vient d’ajouter amplement de jus à son plan de reconstruction, en partie parce que Snead récompense essentiellement Holmes avec un capital de repêchage supplémentaire parce qu’il retire l’extension massive de Goff des livres des Rams. Le trading de Goff coûtera à Los Angeles environ un plafond de 22 millions de dollars – mais le couper aurait signifié un coup intenable de 65 millions de dollars en dollars de plafond mort. Stafford valait-il deux premiers tours dans le vide? Presque certainement pas. Mais Holmes a trouvé une manière créative d’augmenter la valeur du vétéran pour les Lions une dernière fois.

Les espoirs du Super Bowl des Rams: Stafford, qui fête ses 33 ans le Super Sunday, doit certainement prouver qu’il peut gagner gros avec de meilleurs joueurs autour de lui. Mais c’est difficile de l’imaginer ne pas l’amélioration d’une attaque LA souvent entravée par l’incohérence de Goff. McVay n’était même pas disposé à s’engager à ce que Goff joue dans la défaite des Rams en séries éliminatoires contre les Packers plus tôt ce mois-ci jusqu’à ce qu’il devienne clair que John Wolford, qui a été blessé lors de la victoire par wild card à Seattle, ne serait pas disponible. . Et personne n’oubliera comment Goff et cette attaque se sont effondrés au Super Bowl 53, gérant 260 verges et trois points en une journée où 14 points auraient battu les Patriots.

Stafford et McVay devront sûrement s’adapter l’un à l’autre, mais l’expérience du vétéran et le talent du bras électrique devraient encore diversifier une attaque en profondeur à tous les postes de compétence, y compris deux receveurs de 1000 verges (Robert Woods, Cooper Kupp) en 2019. Si Snead peut également ajouter une menace profonde, on ne sait pas à quel point McVay pourrait devenir créatif. Et étant donné l’état de la NFC East, la retraite prévue de Drew Brees et l’âge avancé de Tom Brady (n’est-ce pas?), Les Rams seront probablement considérés comme l’un des pionniers du Super Bowl de la conférence pour la saison prochaine.

Perdants

Reste du NFC Ouest: Les Rams ont atteint les séries éliminatoires malgré le jeu inégal de Goff – peu éclairé par une défaite contre les Jets de New York auparavant 0-13. Maintenant, le champion de division Seahawks, les cardinaux à l’équilibre et les 49ers criblés de blessures semblent avoir affaire à une bête beaucoup plus dure en 2021.

L’avenir à long terme des béliers: La dernière fois que Los Angeles a repêché au premier tour? Que diriez-vous de 2016, lorsque Goff était le premier choix au classement général. Dans l’état actuel des choses, Snead et McVay ne participeront plus au premier tour … avant 2024. Mais diable, avec tant d’investissements maintenant dans Stafford – il est sous contrat jusqu’en 2022 – DL Aaron Donald et CB Jalen Ramsey, peuvent ‘ t blâme LA pour avoir hypothéqué le Sunset Strip afin de concourir maintenant … mais il faut noter que cette équipe a fait du bon travail pour recruter des joueurs malgré la première nuit du repêchage sur une base annuelle.

Perspectives du repêchage du QB 2021? Les Lions devraient choisir le septième lors du premier tour du repêchage de cette année. Avec Stafford sur le point de sortir, ils avaient semblé une destination probable pour un jeune quart-arrière comme Zach Wilson de BYU, Justin Fields de l’État de l’Ohio ou Trey Lance de l’État du Dakota du Nord. Cela peut encore être le cas, bien que tout quart-arrière repêché par Detroit sera probablement maintenant bloqué sur le banc pendant au moins un an. Il est également possible que les Lions contournent complètement les QB, ce qui signifie qu’un ou deux de ces joueurs pourraient se retrouver à glisser sur le plateau et à gagner moins d’argent.

Goff: Oof. Il y a cinq ans, il était le premier choix du repêchage. Il y a deux ans, il était au Super Bowl. Il y a un peu plus d’un an, il signait sa désormais tristement célèbre prolongation de quatre ans de 134 millions de dollars. Il y a quelques semaines, il courait sur un terrain de séries éliminatoires avec des épingles retenant son pouce moins de deux semaines après sa réparation chirurgicale.

Mais maintenant? Un jeune de 26 ans qui a participé au Pro Bowl deux fois après l’arrivée de McVay à Los Angeles semble être une marchandise endommagée et ne sera probablement pas plus qu’un espace réservé pour le redémarrage des Lions. Goff pourrait même ne pas pouvoir jouer avec WR Kenny Golladay, dont le contrat expire, et – après avoir été soutenu par la meilleure défense de la ligue en 2020 – doit maintenant se contenter d’un D classé dernier de la ligue. Pas les meilleures circonstances pour un gars qui espère ressusciter sa carrière.

