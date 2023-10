Gagnants et perdants de la semaine 4 de la NFL 2023 : Josh Allen et AJ Brown sur une lancée alors que les Bengals et les Steelers trouvent plus de problèmes

Encore une semaine de NFL l’action est presque dans les livres, et juste comme ça, près d’un quart de la saison 2023 est terminé. La semaine 4 a été particulièrement mouvementée, des Bills battant Tua Tagovailoa et les Dolphins, aux Broncos marquant 24 sans réponse contre les Bears, en passant par les Texans qui mettent sans effort les Steelers en déroute.

Alors que nous passons en revue le calendrier chargé, voici un aperçu de certains des plus grands gagnants et perdants de la semaine 4 :

Le quart-arrière des Bills a connu un début difficile en 2023, mais il a pratiquement stoppé à lui seul le train de battage médiatique de Tua Tagovailoa en battant le favori MVP des Dolphins à domicile, guidant une victoire de 48-20 dans laquelle il l’a lancé à Stefon Diggs avec facilité. Miami est peut-être encore un prétendant au titre compte tenu de sa puissance offensive, mais il est probablement temps de commencer à remettre en question la défense dirigée par Vic Fangio.

Perdant : les Ours

Par pour le parcours ! Mais cette semaine aurait pu être encore pire que la malheureuse raclée 41-10 aux mains des Chiefs. En hausse de trois scores sur les Broncos sans victoire, Chicago a craché 24 points sans réponse, Justin Fields gâchant sa propre évasion de quatre touchés avec deux revirements au quatrième quart et les entraîneurs se prononçant contre un essai de placement tardif.

Au cours des deux matchs depuis sa « dispute » avec son ami proche Jalen Hurts, la star des Eagles a accumulé 18 attrapés pour 306 verges et deux scores, tous deux profonds contre les Commanders pour aider Philly à survivre à Washington, 34-31, en au fil du temps.

Perdant : les Steelers

Vous vous souvenez quand tout le monde choisissait Pittsburgh pour surprendre l’AFC Nord lors de la pré-saison ? Des moments de plaisir. Le quart Kenny Pickett a quitté la défaite éclatante de dimanche contre les Texans (!) en raison d’une blessure, mais même avant cela, l’ensemble de l’opération est resté dysfonctionnel. L’entraîneur Mike Tomlin a juré par la suite que des changements arriverontmais la plupart des gens auraient pu vous dire il y a des semaines que ce changement était attendu depuis longtemps.

Une semaine après que l’avant des Eagles ait ralenti sa tournée de rédemption, Mayfield était de retour contre une autre défense coriace des Saints, surpassant clairement Derek Carr sur la route et prospérant même après le départ de Mike Evans en raison d’une blessure pour envoyer Tampa Bay à 3-1. . Il contrôle toujours le ballon mieux que prévu, faisant des Buccaneers un dormeur pour faire du bruit dans l’image des séries éliminatoires de la NFC.

En parlant des QB NFC Sud, Ridder se dirige dans la direction opposée de Mayfield, lançant des choix consécutifs lors d’une défaite de type pré-saison contre les Jaguars à Londres. Huit départs, il n’a pas encore vraiment élevé l’offensive et ses coéquipiers sont de plus en plus frustrés.

Un jour où il était sans Odell Beckham Jr. et Rashod Bateman, et où il a obtenu peu d’efficacité de la part de ses colistiers dans le champ arrière, le QB des Ravens n’a eu aucune difficulté à assumer la charge de Baltimore contre les Browns, marquant quatre fois et complétant tous les matchs sauf quatre. ses passes pour enterrer les rivaux sans Deshaun Watson. Cela n’a pas toujours été beau, mais un départ 3-1 dans un nouveau système est prometteur.

Mis à part le fait que Baltimore a une fiche de 3-1 sans atteindre pleinement son rythme, Cincinnati ne semble pas pouvoir sortir de son chemin, s’inclinant 27-3 face aux Titans. Joe Burrow est-il en assez bonne santé pour jouer ? Parce que tout ce qu’il met sur le terrain en ce moment n’en vaut pas la peine. Leur attaque ne peut tout simplement pas pousser le ballon vers le bas du terrain, et maintenant Tee Higgins souffre d’une blessure aux côtes qui pourrait le mettre à l’écart pendant plusieurs matchs.

Rincer et répéter. La recrue de cinquième ronde a été tout aussi, sinon meilleure, que Cooper Kupp en réadaptation depuis la semaine 1, et cela inclut la sortie de neuf attrapés de dimanche contre les Colts, au cours de laquelle il a totalisé 163 verges et le score gagnant. Parlez d’une soupape de sécurité inattendue à Los Angeles, où il est prêt à être une cible favorite pour les années à venir.