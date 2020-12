Ce n’était pas joli. L’avance de l’Ohio State qui entame le quatrième quart des cinq premiers matchs des Buckeyes: 21 points (Nebraska), 18 points (Penn State), 33 points (Rutgers), 21 points (Indiana) et 31 points (Michigan State).

Northwestern les faisait transpirer. Les Wildcats menaient 7-3 après un quart. C’était 10-6 à la mi-temps. Les Buckeyes menaient 13-10 après trois quarts, mais cela ressemblait à un faible avantage – Northwestern était un gros jeu à partir de l’avancée, de la tête et de la surprise lors du match de championnat Big Ten.

Derrière une performance inspirée du demi offensif Trey Sermon, OSU a finalement épuisé la défense la mieux classée du Northwestern et a remporté 22-10 pour couronner une saison régulière abrégée mais invaincue et assurer une place dans les éliminatoires du football universitaire.

Sermon a couru 331 verges en 29 courses, établissant le record unique du programme – battant l’ancien vainqueur du trophée Heisman Eddie George en 1995 – pour surmonter le pire match de la carrière universitaire presque sans faille du quart-arrière junior Justin Fields. Fields a complété 12 de ses 27 tentatives pour 114 verges et deux interceptions.

Un transfert d’Oklahoma, Sermon avait couru pour 344 verges dans les cinq premiers matchs des Buckeyes, mais a éclaté dans une victoire de 52-12 contre Michigan State le 5 décembre, se précipitant pour 112 verges et un touché en 10 courses.

La marge de victoire relativement étroite n’empêchera pas OSU de participer aux séries éliminatoires. S’accrochant étroitement avec les Buckeyes devrait cependant donner aux Wildcats un très bon étui pour l’un des six bols du Nouvel An. Northwestern n’a pas joué dans l’un des grands bols depuis son arrivée au Rose Bowl en 1996.

Voici les gagnants et les perdants de la dernière semaine de la saison régulière, y compris les matchs de vendredi:

Gagnants

Oklahoma

Les Sooners ont pris une avance de 17-0 en première mi-temps, menaient 24-7 à la mi-temps et ont paré la charge de l’Iowa State pour battre les Cyclones 27-21 et remporter le sixième championnat consécutif des Big 12 du programme. Que l’État de l’Iowa revienne en force était inévitable: les Cyclones avaient dominé l’UO plus tôt cette saison, en avaient remporté six de suite samedi et jouaient pour le premier titre de conférence de l’école en plus d’un siècle. ISU a fait match nul dans un panier à 24-21 avec cinq minutes à jouer avant que OU ajoute un panier et effectue un arrêt défensif tardif. Les Sooners ont maintenant une fiche de 11-1 dans les matchs de championnat du Big 12.

État de la balle

La victoire 38-28 de vendredi contre Buffalo a donné à Ball State son premier championnat MAC depuis 1996. Un outsider de deux touchés contre les Bulls, l’équipe la plus performante du pays avant le week-end, les Cardinals ont effectué une course de 21-0 pour terminer le premier. la moitié et a mis les pinces sur le probable porteur de ballon All-America de Buffalo, Jaret Patterson, qui n’avait que 47 verges en 18 courses.

Perdants

Texas A&M

A&M s’est occupé des affaires et a dominé le Tennessee, exécutant 79 matchs contre 44 des Volunteers et contrôlant la possession pendant près de 45 minutes pour gagner 34-13 et terminer la saison régulière à 8-1. Cela suffira-t-il? La victoire de l’Ohio State ferme un chemin potentiel vers les séries éliminatoires, ne laissant qu’une défaite de Clemson contre Notre-Dame dans le match de championnat de l’ACC alors que les Aggies se classent parmi les quatre premiers. Même dans ce cas, A&M pourrait faire face à un défi de l’Oklahoma pour la dernière place en demi-finale. Le cas des Aggies repose sur huit victoires à la SEC, y compris contre la Floride, avec une défaite contre l’Alabama. Cela peut ne pas suffire.

Californie du Sud

Après être entré dans le championnat Pac-12 en tant que seul invaincu de la ligue, la défaite 31-24 de vendredi contre l’Oregon élimine les chevaux de Troie de la dispute du Nouvel An et relance le débat sur la sécurité de l’emploi de l’entraîneur Clay Helton. Il n’y a pas d’ennui à la déception: l’USC jouait l’équipe de deuxième place de la division Nord dans les Ducks à deux défaites, et avec une victoire aurait pu gagner un troisième bol de janvier en six saisons complètes de Helton. Au lieu de cela, les Trojans ont commis trois revirements, accumulé près de 100 verges de pénalité et une moyenne de seulement 4,5 verges par jeu.

ERREUR MAJEURE:La Conférence Pac-12 a raté et déprécié son jeu de titre

Caroline côtière

L’annulation vendredi du match de championnat Sun Belt fait également mal à Louisiana-Lafayette, qui a eu la chance de se venger d’une défaite 30-27 contre Coastal Carolina plus tôt cette saison et de constituer un dossier pour les Six du Nouvel An avec une défaite de Cincinnati contre Tulsa au titre américain. Jeu. Mais l’incapacité de jouer au match est plus néfaste pour les Chanticleers, qui auraient pu progresser encore plus haut dans le classement final des séries éliminatoires et faire un grand pas en avant pour obtenir une place importante dans le bol en battant les Ragin ‘Cajuns. Alors que les deux seront reconnus comme co-champions, Coastal serait le représentant des Six du Nouvel An de la Sun Belt en tant qu’équipe la mieux classée de la ligue.