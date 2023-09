Gagnants et perdants de la F1, édition du GP d’Italie : le coût de la défense et les poussées de guerre froide

Le Grand Prix d’Italie et la partie européenne du calendrier de Formule 1 2023 sont derrière nous. Vous devrez pardonner aux fans ce sentiment doux-amer.

Max Verstappen a balayé les courses européennes. Le pilote Red Bull a parcouru le fil de Monaco à Monza et a remporté une dixième victoire consécutive, un record, ce week-end. Il ne fait aucun doute que sa domination, bien qu’impressionnante, a terni l’éclat de la tournée européenne. Pour chaque bataille de Monza ou chaque chute de McLaren à Silverstone, il y avait une victoire fulgurante en Hongrie ou une petite sieste en Espagne. La qualité des courses en Europe a connu des hauts et des bas tout l’été.

Ce qui n’a pas été le cas, cependant, c’est l’atmosphère. Les fans européens ont passé un été amusant à couvrir la F1, indépendamment de ce qui se passait sur la piste. Le GP d’Italie a constitué un excellent départ puisque Ferrari a ravi les tifosi locaux avec un week-end solide.

Qu’ils aient gagné le week-end dépend de ce que vous jugez. Passons en revue les gagnants et les perdants du GP d’Italie sur la base de trois catégories complètement arbitraires.

Genre n°1 : Défenseurs

Gagnants : Carlos Sainz, Alex Albon

Pour les pilotes non Red Bull, remporter la pole en 2023 est devenu en quelque sorte un exploit massif.

Cela dit, démarrer une course avec Verstappen derrière vous cette année n’est pas une position enviable. Même lorsqu’il démarre en P15, vous savez que ce n’est qu’une question de temps avant que Red Bull ne remplisse vos rétroviseurs.

Dimanche, Sainz a gardé Verstappen derrière lui plus longtemps que prévu. En écoutant la radio de Verstappen, on pouvait entendre le leader des points perdre progressivement patience.

« Oui, nous avions un bon espace et je pense que nous étions bons avec les pneus », a déclaré Verstappen, « mais ils avaient beaucoup de vitesse de pointe, et c’était si difficile de se rapprocher et d’entrer dans le virage 1. »

Red Bull a configuré ses voitures pour transporter beaucoup de vitesse à travers Parabolica dans la ligne droite avant. Verstappen pourrait sortir suffisamment près de Sainz pour effectuer une course mais pas assez près pour terminer le mouvement. Pérez a rencontré des problèmes similaires en essayant de dépasser George Russell lors du premier relais.

Luke Smith a écrit sur ce scénario précis il y a quelques semaines. À l’époque, le sujet était la vitesse en ligne droite de la Williams d’Alex Albon dans le GP du Canada. Mais vous pourriez échanger la bataille de Sainz et Verstappen lors du premier tour de Monza. C’est la même illustration :

Il se trouve qu’Albon a présenté un spectacle défensif similaire en Italie. Il a perdu une place face à Oscar Piastri tôt mais l’a récupérée avant de s’arrêter plus tôt que les deux McLaren. Au moment où Norris et Piastri rattrapaient les Williams, Albon devait gérer ses pneus tout en gardant les deux pilotes derrière lui.

Aucune des deux McLaren n’a dépassé Albon. Au lieu de cela, Hamilton les a dépassés tous les trois, éliminant accidentellement Piastri dans le processus (il s’est excusé plus tard).

« C’était probablement ma course la plus difficile mais aussi la plus fière que j’ai faite, donc je suis très heureux », a déclaré Albon. « Je suis sûr que Lando n’a pas trop apprécié celui-là, mais moi, si. »

Perdant : Carlos Sainz

Bien sûr, il y a un inconvénient à défendre aussi fort.

« Ouais, à mi-chemin, j’avais l’impression d’avoir (les choses) assez sous contrôle, mais ensuite je pense que vers les tours 10 et 12, j’ai commencé à sentir le pneu arrière gauche abandonner beaucoup, comme beaucoup plus tôt que ce à quoi je m’attendais. « , a déclaré Sainz. « À ce moment-là, j’ai réalisé que j’avais trop utilisé mes pneus et probablement pour garder Max derrière. J’avais trop usé le pneu arrière gauche et j’allais beaucoup souffrir pour le reste de la course.

Ferrari était si près d’exécuter une grande stratégie. Ils ont utilisé des ailes arrière très fines et à faible appui ce week-end. Cela signifiait qu’ils optimisaient la vitesse en ligne droite de la voiture au détriment de la dégradation des pneus. Cela signifiait également qu’ils repoussaient les limites d’une stratégie à guichet unique. Leurs pneus seraient probablement usés au moment du ravitaillement et à la fin de la course.

Sainz visait à garder Verstappen suffisamment loin derrière lui jusqu’à ce qu’il puisse s’arrêter et se protéger d’un contre-dépouille de Red Bull. Mais le rythme de Verstappen était suffisamment bon pour obliger Sainz à travailler ses pneus plus fort que Ferrari ne le souhaitait.

« À un moment donné », a déclaré Verstappen, « quand ses pneus s’usaient un peu, nous avons essayé de le faire freiner tard. Il s’est bloqué un peu et j’ai pensé « parfait » et j’ai pu le dépasser à la sortie du deuxième virage.

Et c’était tout.

Carlos ne lâchait pas la tête sans se battre 😤#GPd’Italie #F1 pic.twitter.com/pTEcZ0ciIK – Formule 1 (@F1) 3 septembre 2023

Genre #2 : La chaleur

Gagnant : Red Bull

C’était une journée claire et ensoleillée à Monza dimanche. Les températures chaudes ont fait des ravages sur les pneus de la plupart des équipes. Mais pas Red Bull.

« Si vous nous comparez à Red Bull », a déclaré Carlos Sainz, « ils étaient clairement plus rapides pour moi, surtout à partir du cinquième et du sixième tour, une fois que les pneus arrivaient à température et que vous conduisiez avec un pneu plus chaud et avec moins d’adhérence que les cinq premiers tours lorsque le pneu est neuf.

« C’est là que l’on sent clairement que la Red Bull peut faire la différence et peut soit gérer plus mais garder un bon rythme, soit simplement pousser plus pour un rythme plus rapide et dégrader moins. »

Quel que soit le breuvage de sorcière que les ingénieurs de Red Bull ont concocté dans leurs usines, il a encore porté ses fruits au GP d’Italie. La conception de la voiture a suffisamment minimisé l’usure des pneus pour neutraliser les espoirs de Ferrari d’une contre-dépouille. Cela a permis à Verstappen et Pérez de traquer les pilotes devant eux sans craindre de raccourcir leurs relais. Les deux pilotes Red Bull ont déclaré qu’ils ne savaient pas à quel point la dégradation de quelqu’un serait grave en GP.

« Mais une fois que j’ai été dans l’air pur, il était très clair que pour nous, c’était certainement un arrêt unique », a déclaré Verstappen.

Perdant : Haas, Ferrari, tous les autres

Sainz, parti de la pole, avait également de l’air pur. Et pourtant, il a admis par la suite que la course « ressemblait plus à une course à deux arrêts qu’à une étape unique ». Les problèmes de dégradation des pneus de Ferrari tout au long de l’année étaient trop difficiles à surmonter ce week-end, laissant à Sainz cinq tours de moins à chaque relais. Dans les 10 derniers tours, Sainz n’avait « plus aucun caoutchouc » sur ses pneus durs, le laissant vulnérable face à son coéquipier Charles Leclerc. Finalement, l’usure des pneus lui a fait terminer la course comme il l’avait commencée : s’accrocher à sa vie.

« Cela m’a probablement presque coûté un podium », a déclaré Sainz, « car cela signifiait que je portais beaucoup mes pneus et que j’utilisais les pneus plus que probablement ce que j’aurais souhaité, ce qui me rendait très vulnérable vers la fin des relais. et toujours sous beaucoup de pression de la part de Max d’abord, puis de Checo, puis de Charles. En fin de compte… nous y sommes parvenus – mais ce fut une tâche difficile. Une question très difficile.

Oh, mais Ferrari n’était pas seule. Andrew Shovlin, directeur technique de Mercedes Trackside, a déclaré que « les conditions chaudes rendaient la tâche difficile » et que l’équipe avait eu du mal à maintenir les températures à un niveau bas depuis les essais de vendredi. Dave Robson, responsable des performances des véhicules chez Williams, a qualifié les conditions chaudes de « pas idéales » pour son équipe.

Et puis il y a Haas. Ah, Haas. La dégradation des pneus est le fléau de l’existence de cette équipe, et Monza a été un point bas de la saison pour l’équipe. Nico Hülkenberg a brièvement couru dans le top 10, mais ses pneus et ceux de Kevin Magnussen ont ensuite cédé. Oh, désolé – Magnussen a dit que les pneus « s’effondraient ». C’est plus précis.

« Nous avons une pente raide à gravir », a déclaré Magnussen. « C’est vraiment déroutant, car lors des FP3, nous étions septièmes, et aujourd’hui, nous étions les plus lents et de loin. Il n’y avait tout simplement pas de rythme – nous devons faire demi-tour à ce navire.

Alfa Romeo s’est rapproché d’un point de Haas au classement des constructeurs.

Genre #3 : La guerre froide Mercedes-Red Bull

Gagnant : Les fans qui l’ont raté

Depuis lors, on a l’impression que la F1 poursuit le sommet du duel de Lewis Hamilton et Verstappen pour le championnat 2021. De nombreux fans recherchent désespérément un concurrent pour contester la domination étouffante de Red Bull. Et de nombreux fans vous diront que c’est nécessaire à la santé du sport.

Nous aurons amplement le temps de tenir ce débat. Mais ceux qui ont faim d’une étincelle de la vieille rivalité Mercedes-Red Bull doivent être plutôt satisfaits de ces dernières semaines. Alors que Red Bull bat des records, le ton de Mercedes est devenu vif.

Avant le GP d’Italie, Hamilton a déclaré à Sky Italy qu’il n’était « pas plus impressionné » par Verstappen que par les autres anciens champions.

« À mon avis personnel, Valtteri et tous mes coéquipiers ont été plus forts que les coéquipiers de Max. Jenson (Button), Fernando (Alonso), George (Russell), Valtteri, Nico (Rosberg). J’en ai eu tellement. Ces gars ont tous été très, très forts, très constants, et Max n’a couru contre personne comme ça.

Je pense qu’il est juste d’appeler ça un coup, non ? Toto Wolff est allé encore plus loin après que Verstappen ait battu le record de victoires consécutives en F1 dimanche.

Cela a pris du temps mais Toto Wolff a finalement appris quelque chose de Lewis Ils n’ont pas respecté vos dossiers, vous n’êtes pas obligé non plus 👍pic.twitter.com/uhYffRd6ct – Buc méchant 🏁 (@premystic) 3 septembre 2023

Red Bull n’a pas supporté les coups de Mercedes. Christian Horner repoussé en juillet après que Hamilton a suggéré que Red Bull s’en sort facilement avec ses pénalités de plafond de coûts. Il y a deux semaines, Horner a indiqué à ESPN que Mercedes n’a dominé que pendant une décennie parce que Red Bull ne disposait pas d’un groupe motopropulseur compétitif, affirmant : « Ils ont eu de la chance d’avoir eu la vie facile toutes ces années où nous roulions sur un seul pied. »

Ni Mercedes ni Red Bull ne semblent tirer des coups lorsqu’on les interroge sur l’autre équipe. D’un côté, c’est délicieux.

Perdant : Mercedes

En revanche, ce n’est pas un super look pour les Silver Arrows. Mercedes était la troisième meilleure voiture dimanche et n’a pas semblé assez bonne pour gagner une course toute la saison. Mercedes a peut-être des critiques valables à l’égard de Red Bull, mais les coups permettent à leurs rivaux de revendiquer la voie la plus élevée. Le plus souvent, Red Bull l’a pris. Verstappen a accusé Hamilton de jalousie. Et Horner a déclaré à Reuters qu’il est « facile de jeter de l’ombre lorsque vous ne jouez pas ».

« À un moment donné, il faut être réaliste, puis il faut être capable d’apprécier ce que font les autres équipes », a déclaré Verstappen. Médias néerlandais la semaine dernière. « Nous avons fait la même chose lorsqu’ils étaient dominants, et nous avons également dit : ‘Nous devons travailler plus dur parce que nous ne sommes pas assez bons.' »

George Russell et Hamilton ont pris des pénalités de temps dimanche, mais ont récupéré pour terminer dans les points. Wolff a félicité ses pilotes pour leur réaction posée : « Ils ont tous les deux simplement pris le menton, ont baissé la tête et ont continué à courir. »

(Image principale de Kevin Magnussen : Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) ; Graphique de la défense : Drew Jordan, L’Athlétisme)