Le rallye stupéfiant d’actions dans le détaillant de jeux vidéo en difficulté GameStop frappe de nouveaux millionnaires et coûte des milliards de dollars aux fonds spéculatifs – du moins sur le papier.

Les actions de GameStop ont augmenté de 70% vendredi dans un rallye stupéfiant conduit par les petits investisseurs sur le forum en ligne Reddit qui a vu la flambée des actions de 1800 depuis début janvier.

L’armée de petits commerçants qui achètent les actions promet de conserver leurs actions pour forcer les fonds spéculatifs qui ont parié contre elle à payer par le nez pour couvrir leurs pertes – ce qui signifie que de nombreuses nouvelles fortunes seront anéanties si et quand la bulle éclate.

Mais pour l’instant, les commerçants de Robinhood comme AJ Vanover, qui gagne environ 35 000 $ par an en vendant des pièces automobiles au Missouri, sont dans l’argent. Le solde Robinhood de Vanover dépasse 1 million de dollars, selon des captures d’écran qu’il a partagées avec CNN.

Keith Gill, le YouTuber également connu sous le nom de « Roaring Kitty » était l’un des leaders de l’insurrection GameStop, faisant la promotion du potentiel d’une courte pression sur sa chaîne YouTube.

Vendredi, Gill a partagé une capture d’écran de son compte de trading montrant qu’il avait augmenté de 31,5 millions de dollars sur un investissement de 755000 dollars qu’il avait effectué dans des actions GameStop et des options d’achat en juillet.

Vanover, comme beaucoup d’autres, n’a pas encore encaissé et ses gains pourraient encore être effacés. Mais s’il se retrouve du côté gagnant du commerce, il dit qu’il espère aider ses parents avec leur prêt hypothécaire et continuer à investir.

Vanover était absent du travail cette semaine, se mettant en quarantaine après qu’un collègue a contracté le COVID-19, mais pense maintenant qu’il ne retournera pas à son ancien travail.

« Je sais que je vais faire un préavis de deux semaines », a-t-il déclaré à CNN en riant. «Alors, je serai gentil à ce sujet.

« Je pensais que ce commerce réussirait », a-t-il déclaré au Wall Street Journal, « mais je ne m’attendais pas à ce qui s’est passé la semaine dernière. »

Il a dit qu’il aimerait continuer sa chaîne YouTube «Roaring Kitty» et acheter une maison. Il rêve également de construire une piste intérieure ou une maison de campagne à Brockton, Massachusetts, sa ville natale.

Les plus grands gagnants de l’action des prix ont été les actionnaires importants et à long terme de GameStop.

Le plus grand actionnaire individuel de GameStop, Ryan Cohen, a vu sa participation de 13% augmenter en valeur de plus de 2 milliards de dollars au cours des deux dernières semaines, soit plus de 6 millions de dollars par heure.

L’investisseur de GameStop Donald Foss (à gauche), l’ancien PDG d’un prêteur automobile subprime, a vu sa participation de 5% dans GameStop augmenter d’environ 800 millions de dollars, et la participation de 3,4% du PDG de GameStop, George Sherman (à droite), est en hausse d’environ 500 millions de dollars.

Le plus grand actionnaire individuel de GameStop, Ryan Cohen, a vu sa participation de 13% augmenter de plus de 2 milliards de dollars au cours des deux dernières semaines. Le co-fondateur du détaillant en ligne de fournitures pour animaux de compagnie Chewy, qui a rejoint le conseil d’administration de GameStop ce mois-ci, a initialement payé environ 76 millions de dollars pour la participation et a vu sa valeur nette augmenter d’environ 6 millions de dollars par heure au cours des deux dernières semaines.

Pendant ce temps, l’investisseur Donald Foss, ancien PDG d’un prêteur automobile subprime, a vu sa participation de 5% augmenter d’environ 800 millions de dollars, et la participation de 3,4% du PDG de GameStop, George Sherman, est en hausse d’environ 500 millions de dollars.

Outre les parties prenantes individuelles, BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, aurait pu réaliser des gains d’environ 2,4 milliards de dollars sur son investissement dans GameStop.

Le gestionnaire d’actifs détenait environ 9,2 millions d’actions, soit une participation d’environ 13%, dans GameStop au 31 décembre 2020, a révélé mardi un dépôt réglementaire.

En supposant que la position de BlackRock ne change pas, la valeur de sa participation vaudrait maintenant 2,6 milliards de dollars, contre 173,6 millions de dollars en décembre.

Les hedge funds font face à des milliards de pertes potentielles sur les paris contre GameStop

Sur le côté perdant de la récente action des prix se trouvent un certain nombre de fonds spéculatifs, qui avaient fortement court-circuité l’action GameStop, pariant que le cours de l’action chuterait.

La vente à découvert est un moyen de gagner de l’argent sur une action si le cours de l’action baisse, et GameStop était l’une des actions les plus vendues sur le marché lorsque le groupe Reddit l’a ciblée.

Vendredi, les investisseurs qui parient contre GameStop sont assis sur environ 19 milliards de dollars de pertes, les dommages dépassant à eux seuls 10 milliards de dollars mercredi, lorsque les actions de GameStop ont bondi de 135%, selon les données d’Ortex fournies à Business Insider.

Les fonds spéculatifs Citron et Melvin Capital ont déclaré mercredi qu’ils avaient clôturé leurs positions courtes après avoir subi des pertes non divulguées.

Le fondateur de Citron Research, Andrew Left – autrefois appelé le « chasseur de primes de Wall Street » et l’un des principaux investisseurs qui avaient parié contre GameStop – a déclaré vendredi matin qu’il ne publierait plus de « rapports courts » et se concentrerait plutôt sur les opportunités « longues «investissements, un terme pour parier que le stock d’une entreprise augmentera.

Le vendeur à découvert activiste notoire a affirmé qu’il avait interrompu ses paris contre GameStop après avoir subi des pertes de 100% alors que le titre avait bondi cette semaine.

Melvin Capital, le fonds spéculatif de 12,5 milliards de dollars fondé par Gabriel Plotkin, était l’une des principales cibles de la campagne Reddit, après qu’un dépôt auprès de la SEC a révélé que le fonds détenait une importante position courte sur GameStop.

Le propriétaire des New York Mets, Steve Cohen, a également été exposé à la situation turbulente, après que son Point72 Asset Management ait aidé à renflouer Melvin Capital

Le propriétaire des New York Mets, Steve Cohen, a également été exposé à la situation turbulente, après que son Point72 Asset Management se soit associé à la société de Ken Griffin Citadel pour injecter à Melvin un plan de sauvetage combiné de 2,75 milliards de dollars lundi pour aider le fonds en difficulté.

Répondant à un fan inquiet des Mets sur Twitter qui a demandé si la situation GameStop aurait un impact sur la masse salariale de l’équipe, Cohen a écrit: « Pourquoi l’un aurait-il quelque chose à voir avec l’autre ».

Maplelane Capital LLC, un fonds spéculatif de New York qui a débuté l’année avec environ 3,5 milliards de dollars, a baissé d’environ 30% pour l’année jusqu’à mercredi, avec sa position baissière GameStop un facteur important de pertes, ont déclaré des sources au Wall Street Journal.