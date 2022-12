Gagnants et perdants 2022 : Xiaomi

Xiaomi est l’un des trois principaux acteurs du marché des smartphones, et bien qu’il ait connu une année 2022 turbulente sur le plan financier, il a également vu certains produits stellaires de la société. Elle a également investi des sommes importantes dans son activité de véhicules électriques, qui devrait, espérons-le, porter ses fruits à l’avenir.

Dans le monde des smartphones, nous avons vu plus d’une douzaine de téléphones Redmi Note 11, quelques téléphones Poco très compétitifs et quelques bêtes passionnantes de la série Xiaomi 12. Voici une liste des hauts et des bas de Xiaomi de l’année dernière tels que nous les avons vus – la série 13 n’est pas incluse car elle est trop nouvelle pour être encore jugée.

Gagnant : Xiaomi 12S Ultra

Ce smartphone a volé nos cœurs instantanément lorsqu’il est arrivé pour un examen. L’appareil photo principal est doté d’un capteur 50MP de type 1 ”aux côtés de deux autres tireurs qui sont parmi les plus capables dans leurs domaines. C’est clairement le caméraphone à avoir, même si certains des tireurs à l’arrière ne sont pas à la hauteur des normes élevées fixées par la caméra principale.

Le 12S Ultra possède également le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, un excellent écran 1440p et un indice IP68, ce qui, bien qu’il n’y ait rien de nouveau, est un grand pas en avant pour Xiaomi. Un joli paquet, peu importe comment vous le regardez.

Perdant : Xiaomi 12S Ultra

Sauf si vous cherchez à en acheter un, vous ne pouvez pas. Xiaomi a limité le 12S Ultra à la Chine, ce qui signifie que les marchés internationaux n’ont pas vu de téléphone Ultra depuis dix-huit mois.

Xiaomi Ultras (de gauche à droite) : Mi 10 Ultra • 12S Ultra • Mi 11 Ultra

Nous sommes extrêmement tristes que ce téléphone n’échappe pas au marché intérieur, et quels que soient les problèmes qui ont empêché Xiaomi de le publier dans le monde, cela lui a coûté cher.

Gagnant : Xiaomi 12T Pro

Dans une année sans téléphones Ultra, la prochaine meilleure chose de Xiaomi est les variantes Pro. Alors que le Xiaomi 12 Pro était le fleuron international de l’entreprise, nous avons adoré le Xiaomi 12T Pro plus abordable, annoncé au second semestre 2022. Il dispose d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un appareil photo 200MP – des fonctionnalités qu’aucun autre appareil Xiaomi n’a sur la scène internationale.

Ce que nous avons également aimé du 12T Pro, c’est son écran incroyable, sa batterie solide avec une charge rapide de 120 W et une excellente sortie audio. Il existe également une édition limitée de Daniel Arsham, qui fait ressembler le téléphone à une œuvre d’art. C’est clairement l’un des produits à succès pour Xiaomi.

Perdant: la série Xiaomi Redmi Note 11 de 18 personnes

La famille Redmi Note est la plus vendue du portefeuille de Xiaomi. Ce sont des midrangers capables, placés dans plusieurs créneaux de prix grâce à une multitude de versions différentes. Cependant, Xiaomi est apparemment allé trop loin cette fois et a fini par dérouter les journalistes et les passionnés.

Les principaux marchés comme l’Inde et la Chine ont les mêmes noms de téléphone mais avec des spécifications différentes. Certains d’entre eux étaient 5G, et d’autres non. Il faudrait une quantité décente de recherches pour savoir quels téléphones sont réellement disponibles pour vous et comment ils se classent. Plus encore si vous voulez vous assurer que vous obtenez le meilleur rapport qualité-prix, ce qui est normalement essentiel pour les mid-rangers.

En fin de compte, la société a vu 60 millions d’unités Redmi Note expédiées dans le monde, atteignant le cap impressionnant des 300 millions, ce qui n’est pas un désastre, mais même elle a admis qu’elle devait rationaliser sa gamme à l’avenir.

Vainqueur : Poco F4 GT

Le Poco F4 GT est un téléphone à puce phare qui coche toutes les bonnes cases pour un grand groupe de joueurs sur smartphone. Il a des déclencheurs contextuels, des LED RVB à l’arrière qui fonctionnent réellement au lieu d’être là pour l’esthétique, et un écran 120 Hz comme il sied à tout appareil de jeu qui se respecte.

Il a aussi un logiciel raffiné et un prix très agressif, ce qui en a fait un choix évident pour beaucoup de gens.

Perdant : Xiaomi Mix Fold 2

Le pliable de deuxième génération de Xiaomi, Mix Fold 2, a suivi les étapes du premier. C’est-à-dire qu’il n’a jamais atteint les marchés internationaux. Pire encore, le téléphone semblait plutôt grossier pour un produit de deuxième génération.











Xiaomi Mix Fold 2

Le Mix Fold 2 était avec nous pour un test, et nous avons adoré sa finesse. Cependant, le fait que le MIUI personnalisé offre des capacités multitâches limitées enlève une grande partie de l’utilité du grand écran interne.

Ensuite, il y a l’unité graphique en surchauffe, les performances peu impressionnantes de l’appareil photo et le prix relativement élevé par rapport aux autres pliables. Nous espérons que la troisième fois sera chanceuse et que Mix Fold 3 ressemblera davantage à un appareil haut de gamme et moins à un prototype assemblé à la hâte.