Gagnants et perdants 2022 : vivo

vivo figurait parmi les meilleurs joueurs de smartphones, même si les marchés occidentaux n’ont encore une fois vu qu’une fraction de sa gamme. La société a lancé des produits impressionnants en 2022, mais cela ne s’est pas non plus déroulé sans faux pas.

Gagnant : Vivo X80 Pro

La série X80 n’avait pas de variante Pro +, ce qui signifie que le X80 Pro était le produit phare cette fois-ci. Il a été lancé en avril, et à l’époque, c’était tout ce que vous voudriez d’un produit phare – le meilleur chipset de Qualcomm (ou Mediatek à la maison), quatre caméras impressionnantes, optique Zeiss avec revêtement d’objectif T*, OIS, charge rapide.

Huit mois plus tard, c’est toujours un téléphone à considérer si vous êtes un pour les marques non traditionnelles. La conception de l’îlot de caméra est discutable, c’est un euphémisme, mais heureusement, tous les tireurs font un travail incroyable.

Le téléphone a mis plus de deux mois à arriver sur les marchés internationaux – et le prix officiel en Europe était juste au sud de 1 200 €, ce qui est à égalité avec le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Le téléphone est livré avec vivo V1+ ISP, qui fait des merveilles pour les vidéos en basse lumière – nous pouvons voir des détails dans les images qui ne peuvent pas être vus à l’œil humain, et en 4K, attention. Les performances du vivo X80 Pro dans l’obscurité sont à la limite de la vision nocturne.

Perdant : vivo V25 et vivo V25 Pro

Il y a trois téléphones dans la famille V25, et nous n’avons pas été impressionnés par la vanille et le Pro lors de nos tests. La raison pour laquelle nous les regroupons, c’est qu’ils ont des lacunes similaires.

Les V25 et V25 Pro étaient censés être un cran au-dessus des V23 et V23 Pro, introduits plus tôt en 2022 et les deux étaient un peu plus chers que leurs rivaux directs.

Gauche : vivo V25 • Droite : vivo V25 Pro

Pourtant, pour une raison quelconque, vivo a décidé d’omettre les fonctionnalités clés qui rendent les midrangers plus difficiles à recommander. La paire vivo V25 n’a pas de NFC, pas de prise audio 3,5 mm, pas de protection contre les infiltrations, pas de caméra selfie secondaire.

vivo a lancé le V25 sur certains marchés sous le nom de X80 Lite, poursuivant sa pratique de renommer les téléphones à plusieurs reprises – une habitude dont nous ne sommes pas particulièrement fans.

Gagnant : vivo X Fold/Fold+

vivo a lancé deux téléphones pliables cette année, bien qu’ils soient assez similaires. Le Plus a été lancé cinq mois après le premier X Fold, et il est venu avec le Snapdragon 8+ Gen 1 mis à jour et son processeur plus puissant. La batterie a également augmenté, ainsi que la vitesse de charge de 66W à 80W.

Le plus gros problème dans le monde des pliables est le pli, qui est un facteur décisif pour de nombreux utilisateurs. La charnière utilisée par vivo dans ces deux téléphones est dite “indétectable”, bien que nous l’ayons ressentie et vue dans des scénarios réels. Cela dit, le pli n’est guère un problème lors de la visualisation du contenu, et il ne se fait pas vraiment sentir lors de l’utilisation.

La société a également apporté une nouvelle couleur avec le X Fold+ – un dos en cuir rouge attrayant, également vu sur le vivo X90 Pro+. Vivo parie clairement que ce sera la couleur du héros, et nous avons hâte de voir le design atteindre plus d’appareils, espérons-le même au-delà de la série phare X.

Gagnant : vivo iQOO Neo6

Le subbdarnd iQOO fait son propre truc, comme la série Neo qui peut être placée dans la catégorie premium phare-tueur, et nous avons adoré le Neo6 qui a été lancé sur la scène internationale.

Oui, le téléphone fonctionne sur un Snapdragon 870 daté au lieu d’un Snapdragon 8 Gen 1, mais c’est toujours une puce très performante.

Ce que nous avons particulièrement aimé de l’iQOO Neo 6, c’est son design et son corps léger. Les smartphones d’aujourd’hui deviennent de plus en plus lourds et volumineux. Pendant ce temps, ce téléphone vivo possède toutes les fonctionnalités nécessaires sans aller trop loin – un excellent écran, une charge rapide de 80 W et une excellente qualité vidéo et photo de la caméra principale.

Le téléphone est principalement destiné à l’Inde, où il peut être acheté pour aussi peu que 30 000 INR ou à peu près 360 $. C’est définitivement parmi les bonnes affaires de l’année.

Gagnant et perdant : le partenariat avec la Coupe du Monde de la FIFA

2022 a été une année assez inhabituelle pour les fans de football. Au lieu d’avoir leur dose de matchs de coupe du monde en juin et juillet, nous avons eu un tournoi en novembre et décembre.

La Coupe du monde 2022 était censée être l’aboutissement d’un partenariat de six ans entre vivo et la FIFA, dans lequel la société de technologie a également soutenu d’autres tournois – la Coupe des Confédérations en 2017, la Coupe du monde en Russie en 2018 et la Coupe arabe. en 2021.

Cependant, le timing inhabituel a obligé la société à promouvoir sa série X90, qui n’est actuellement disponible qu’en Chine et la Chine ne s’est pas qualifiée pour le tournoi. Bien que toute la publicité soit bonne pour promouvoir la reconnaissance de la marque, elle fonctionne toujours mieux lorsqu’il y a un produit réel que les gens peuvent acheter. Et la série X90 ne l’était pas au moment du tournoi.