Gagnants et perdants 2022 : Samsung

Il est difficile de rester au top, surtout dans un marché qui regorge d’innovation et de concurrence. Cela devient encore plus difficile lorsque l’année a été difficile, caractérisée par l’insécurité, les pénuries et un ralentissement économique imminent. Mais ce n’est pas aussi mauvais pour tout le monde et pour Samsung, c’était plutôt génial. Il a 9 des 20 meilleurs téléphones de notre base de données cette année. Samsung a lancé un portefeuille diversifié de midrangers, de produits phares, d’accessoires et même de quelques tablettes capables.

Examinons donc certains des gagnants de Samsung, ainsi que certains des perdants inévitables. Commençons du bon pied.

Gagnant : Galaxy S22 Ultra

Le Samsung Galaxy S22 Ultra était le téléphone le plus populaire de nos lecteurs en 2022. Vous ne pouvez tout simplement pas vous lasser du produit phare de Samsung et pour une bonne raison. Il n’y a guère de meilleur affichage là-bas, et il n’y en a pas avec le support S Pen. Tous les appareils photo du Galaxy S22 Ultra ont une mise au point automatique, vous obtenez un ultra large prêt pour la macro et deux zooms, dont l’un va plus loin que n’importe quel concurrent.

Qu’il s’agisse du design nostalgique du Galaxy Note ou de la poussière de fée de Samsung, le Galaxy S22 Ultra a été extrêmement populaire et les gens l’adorent – un gagnant pour Samsung.

Gagnant : Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4

Le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4 peuvent ressembler à leurs prédécesseurs, mais ce sont de meilleurs téléphones de tous les jours à plusieurs égards importants. Le Galaxy Z Fold4 a obtenu un meilleur appareil photo principal de 50 MP et un bien meilleur téléobjectif 3x par rapport à son prédécesseur, tandis que le Galaxy Z Flip4 a obtenu une batterie nécessaire et une accélération de la vitesse de charge.

Mieux encore, Samsung a lancé les ventes Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 avec des bonus de précommande, des promotions de rachat et des offres de transporteur qui ont rendu la paire accessible et populaire.

Perdants : Galaxy Watch5 et Watch5 Pro

Parallèlement aux nouveaux pliables, Samsung a lancé sa série Galaxy Watch5. Ils ont apporté de nouvelles couleurs et revêtu les trois tailles de cristal saphir, ce qui était une belle touche. Mais les nouvelles montres intelligentes utilisent la même puce et les mêmes capteurs Exynos W920 que la Galaxy Watch4, ce qui rend l’intelligence des nouvelles montres au niveau de celle des anciennes.

La Galaxy Watch5 Pro a augmenté la batterie de 40 % et a apporté un design différent, sans doute « pro-er », mais elle a supprimé la lunette tournante qui était sans aucun doute la caractéristique la plus reconnaissable de la Galaxy Watch – les utilisateurs chevronnés vous diront qu’elle est irremplaçable.

Gagnants : séries Galaxy A et M

Comme chaque année ces dernières années, la gamme de milieu de gamme de Samsung était en demande. La série Galaxy M et la série A ont apporté de petites améliorations par rapport à leurs prédécesseurs, mais ont conservé la philosophie sous-jacente intacte – une bonne expérience utilisateur à un prix avantageux.

L’avance inhérente de Samsung en matière de disponibilité sur le marché a permis de maintenir les téléphones Galaxy A et M bien en avance sur la plupart des concurrents de milieu de gamme sur la plupart des marchés mondiaux.

Perdants : Galaxy S22 et S22+

Ultra mis à part, la série Galaxy S22 était décevante en tant que mise à niveau par rapport au S21. Samsung a ramené le verre sur le panneau arrière du plus petit S22 et il y avait la mise à jour générationnelle dans le chipset, mais les caméras n’étaient pas une avancée significative. Nous aurions aimé voir la mise au point automatique sur l’appareil photo ultra-large et nous devrons le voir sur la série Galaxy S23 ou nous déduisons des points.

Il semble que personne n’était intéressé par la mise à niveau vers le Galaxy S22/S22+ et ils ont fait plus pour stimuler l’intérêt pour les téléphones des concurrents, ce qui n’est pas vraiment une victoire.

Perdant : Galaxy S22 FE

L’édition Galaxy FE est traditionnellement un grand gagnant pour Samsung. Le Galaxy S21 FE 5G de l’année dernière est sorti début janvier, faisant le bonheur de nombreux fans. Mais à l’été 2022, nous avons reçu des informations selon lesquelles Samsung aurait apparemment décidé d’abandonner le travail sur un prochain Galaxy S22 FE afin d’augmenter l’offre de S22 Ultra. Et à en juger par le manque de fuites, un Galaxy S22 FE ne se produit certainement pas.

Perdants : les tablettes Galaxy

Samsung est de loin le leader de la part de marché mondiale des tablettes Android pour 2022, oscillant autour de la barre des 30 %, ce qui n’est pas à négliger. Mais Apple se situe à environ 60 % et ce n’est qu’en termes de part de marché. Si nous regardons les revenus, alors Samsung est loin d’Apple.

Alors oui, être deuxième n’est pas la pire des choses, mais pour une entreprise de la stature de Samsung Mobile, c’est une perte.