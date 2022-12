Gagnants et perdants 2022 : Oppo

Encore douze mois derrière nous, et Oppo reste une fois de plus parmi les leaders du monde des smartphones. Il a annoncé un NPU personnalisé appelé MariSilicon X dans les derniers jours de 2021, mais ce n’est que cette année qu’il est arrivé sur les smartphones.

Oppo a dévoilé des pliables, des produits phares réguliers et de nombreux mid-rangers. Voici les gagnants et les perdants du portefeuille Oppo pour 2022.

Gagnant et perdant : Oppo Find N2

Le nouveau pliable ressemble beaucoup au prédécesseur, mais voir comment le Find N avait sans doute le meilleur matériel parmi les pliables horizontaux, ce n’est pas une mauvaise nouvelle. Oppo a conservé ce qui était génial avec le Find N et a ajouté plusieurs améliorations majeures pour créer un produit encore plus raffiné.

Oppo Find N2 a presque la même empreinte que son prédécesseur, mais c’est un smartphone beaucoup plus léger avec de meilleurs écrans, caméras et manipulation.

Le Find N2 a abandonné la charge sans fil dans sa quête de légèreté, mais il compense avec les vitesses filaires les plus rapides de sa catégorie. Il est alimenté par un puissant chipset Snapdragon 8+ Gen 1, et les caméras sont également très solides.

Pourtant, le Find N2 reste lié à la Chine, ce qui est vraiment décevant. Oppo a montré qu’il pouvait fabriquer un smartphone pliable capable de se battre contre Samsung, mais nous devons encore voir s’il peut le faire à grande échelle. En espérant que son successeur de 2023 franchisse la dernière étape.

Gagnant : MariSilicon X NPU

Oppo est une entreprise fière de ses innovations, et le NPU interne est chargé de booster les performances de camapre, notamment du côté vidéo. Il s’agit d’une puce construite sur le processus 6 nm, qui apporte jusqu’à 18 TOPS de puissance de calcul et apporte des vidéos formidables dans un environnement à faible luminosité, ainsi que des vidéos de portrait rétroéclairées.

Nous avons pu utiliser plusieurs téléphones avec MariSilicon X et nous avons été impressionnés par la précision des couleurs dans l’obscurité.

Oppo a également dévoilé MariSilicon Y lors de son Inno Day à la mi-décembre, mais ce n’est pas un successeur du X ; c’est une puce complètement différente, dédiée à fournir de meilleures performances audio via Bluetooth. Si cela fonctionnera comme prévu, nous devons attendre jusqu’en 2023 et voir.

Perdant : Oppo Find X5 Pro

Le produit phare grand public d’Oppo 2022 est un excellent appareil en soi. Cependant, lorsque nous prenons du recul et regardons la situation dans son ensemble, le Find X5 Pro est une mise à jour mineure par rapport à son prédécesseur, le Find X3 Pro de 2021. Oppo n’a pas réparé le téléobjectif 2x sous-performant, malgré le fait, il y avait un appareil photo 5x dans le Find X2 Pro 2020.

Le prix de départ de 1 300 € en Europe était un peu trop ambitieux et bien qu’une réduction de prix à 999 € ait finalement été disponible chez certains détaillants, elle est arrivée un peu tard et avec des dépenses marketing limitées, le téléphone n’a jamais atteint son potentiel en occident.

Perdant : Oppo Reno8 Pro

Le Reno8 Pro est connu en Chine sous le nom de Reno8 Pro+, mais ce n’est pas la dénomination confuse qui lui vaut une place parmi les perdants. Le téléphone a été lancé à un prix extraordinairement élevé au pays et à l’étranger, ce qui en fait une recommandation difficile.

Le téléphone est génial, mais dans le monde surpeuplé des midrangers, il se démarque à peine. Il n’a pas de protection d’entrée officielle, pas de fente microSD et pas de prise audio 3,5 mm. Les services et accessoires d’Oppo ne sont pas aussi largement disponibles qu’à la maison, ce qui limite également la valeur pour l’utilisateur.

Gagnant : Oppo Reno9 Pro+

La série Reno est la gamme la plus populaire de l’entreprise sur la scène internationale. Le Reno9 Pro + récemment annoncé a déjà fait ses débuts en Chine et, à première vue, est un ajout plus digne de la série que son prédécesseur. Donc, une fois à l’étranger, cela peut causer de sérieux maux de tête à Xiaomi et Samsung.

Le Reno9 Pro + est livré avec une charge de 80 W, un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur Sony IMX800 et même le MariSilicon X NPU. Le téléphone est alimenté par un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et est disponible dans une option de couleur menthe super cool – il se passe beaucoup de choses pour cela.

Perdant : Oppo Reno7 Lite/F21 5G

Nous avons examiné un téléphone en juin sous le nom de Reno7 Lite. Il est livré avec un chipset Snapdragon 695, un appareil photo principal de 64 MP et un anneau RVB autour des caméras, brillant pour les notifications et la progression de la charge. C’est un appareil fin, léger et attrayant avec une grosse mise en garde – il est livré avec quatre noms différents dans le monde. Et cela n’aide pas du tout les consommateurs.













Oppo Reno7 Lite • Oppo Reno7 Z 5G • Oppo F21 Pro 5G • Oppo Reno8 Lite

L’Oppo Reno7 Lite 5G, également appelé Oppo Reno7 Z 5G, également appelé Oppo F21 Pro 5G, également appelé Oppo Reno8 Lite 5G est cher, en plus du schéma de dénomination déroutant.

Il est livré avec l’ancien Android 11 sur tous les marchés, l’affichage n’est que de 60 Hz, le haut-parleur n’est pas fort du tout et la configuration de la caméra n’est pas impressionnante. Il existe des alternatives plus attrayantes dans presque tous les marchés.

Gagnant : ColorOS 13

L’époque des logiciels gonflés qui désavantageaient les appareils Oppo en dehors du marché intérieur est révolue depuis longtemps. La société du Guangdong a écouté ses fans et ses consommateurs et a encore amélioré son interface utilisateur riche en fonctionnalités ColorOS 13.

Le système d’exploitation atteindra les appareils et leur apportera non seulement la dernière interface utilisateur, mais également le dernier Android 13, ce avec quoi les autres concurrents chinois sont souvent aux prises.

ColorOS 13 est livré avec des animations plus fluides qui incluent même une prédiction comportementale pour l’action de l’utilisateur – c’est assez impressionnant ; le fabricant souhaite clairement que ses utilisateurs se sentent les bienvenus lorsqu’ils utilisent un smartphone Oppo pendant une longue période.

La fonction AOD a obtenu plus de personnalisations, le centre de contrôle a été remanié et nous devons mentionner le widget spécial Spotify qui permet de contrôler davantage la lecture sur la plate-forme de diffusion audio à partir de l’écran verrouillé. Oppo a fait un excellent travail avec ColorOS 13, et nous sommes plutôt positifs quant à ce que nous verrons à l’avenir.

Mention spéciale : Nouveau partenariat stratégique avec OnePlus

Tout ce qui est nouveau est un vieux bien oublié, disait grand-mère. OnePlus est né d’Oppo et a vécu sa propre vie pendant un bon bout de temps, malgré le fait que les deux marques partageaient des usines de fabrication, des ressources de R&D et des fournisseurs.

Jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. OnePlus a pleinement adopté ColorOS en Chine, abandonnant Hydrogen OS, qui était basé sur le même noyau après tout, et dans les dernières semaines de 2022, les marques ont organisé un événement commun, annonçant un « nouveau partenariat stratégique ».

La joint-venture verra Oppo investir l’équivalent de 1,4 milliard de dollars dans OnePlus au cours des trois prochaines années et conservera une “stratégie de double marque”. C’est-à-dire que nous verrons toujours des smartphones livrés sous les deux marques même si elles seront plus étroitement liées qu’auparavant.

En fin de compte, cette décision ne représente peut-être pas grand-chose, mais il est toujours bon de clarifier et de mettre en contexte certaines versions de produits et décisions marketing.