Gagnants et perdants 2022 : OnePlus

Une recherche rapide dans notre base de données renvoie 14 appareils OnePlus sortis cette année, soit 6 de plus que l’année dernière. Peut-être que l’année prochaine sera différente, bien qu’il soit difficile de prédire comment le nouveau partenariat stratégique avec Oppo fonctionnera. Mais qu’en est-il des appareils qu’il a sortis cette année ? Voici les points chauds et les points faibles de 2022.

Gagnant : OnePlus 10T

OnePlus a fait un peu le bordel avec sa série 10. Il n’y a pas de OnePlus 10 vanille et malgré de nombreuses discussions, un modèle Ultra ne s’est jamais concrétisé. Au lieu de cela, le OnePlus 10T a suivi le OnePlus 10 Pro, mais pas exactement comme une autre offre phare, mais plutôt assis un cran en dessous.

Pourtant, le OnePlus 10T a apporté des performances de haut niveau grâce au chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et à certaines des charges les plus rapides de l’industrie, associées à une autonomie de batterie solide. Son écran est lumineux et fluide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone dispose également de jolis haut-parleurs stéréo et d’une configuration de caméra compétente.

L’absence du curseur d’alerte OnePlus, de l’indice IP officiel et de la charge sans fil a aliéné les fans, mais ce sont des compromis avec lesquels on peut vivre compte tenu du prix. Sa popularité à elle seule le confirme.

Perdant : OnePlus 10 Pro

Plus vous visez haut, moins vous avez le droit de faire d’erreurs. Exemple concret – le OnePlus 10 Pro. Il jouit d’une certaine popularité en tant qu’offre phare actuelle de l’entreprise, mais il n’est pas aussi compétitif que le 10T.

Le plus grand défaut du 10 Pro est sans doute la configuration de la caméra. Non seulement il n’a pas apporté de mises à niveau significatives par rapport au 9 Pro, mais il rétrograde même l’unité ultra-large vers un capteur plus petit sans fonctionnalité AF ni macro. Il a apporté l’effet fisheye, ce qui est cool, mais si nous ne devions en avoir qu’un seul, ce serait l’unité du 9 Pro.

Ensuite, il y a aussi toute la situation malheureuse avec la colorOS-ification d’OxygenOS, sur laquelle vous pouvez en savoir plus ici.

Le OnePlus 10 Pro est toujours un téléphone bien équilibré et peut-être que, isolément, notre avis aurait été légèrement meilleur. Mais ça a juste mordu plus qu’il ne pouvait mâcher.

Gagnant : OnePlus Nord 2T

Le OnePlus Nord 2T ne change pas trop par rapport au Nord 2. Mais dans un segment de milieu de gamme sévèrement touché par les problèmes de chaîne d’approvisionnement, il en a fait juste assez pour être un succès.

Il a un design attrayant à double verre, un écran OLED solide à 90 Hz et d’excellentes performances grâce au chipset Dimensity 1300. Également sur la liste “plus” – des haut-parleurs stéréo puissants, une autonomie solide avec une charge rapide et un excellent appareil photo principal. Le curseur d’alerte est également présent.

Perdant : OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Offrir des alternatives moins chères à vos téléphones populaires est un excellent moyen d’attirer plus de personnes dans l’écosystème, mais vous devez faire attention aux coins que vous coupez.

Son écran LCD IPS 120 Hz n’est pas particulièrement bon en termes de performances et incohérent en ce qui concerne le taux de rafraîchissement élevé. L’arrière n’a pas de caméra ultra-large et n’a techniquement qu’un seul tireur utilisable et cela vient sans capture vidéo 4K. Et ce curseur d’alerte que nous ne cessons de mentionner est également absent ici.

Gagnant : OnePlus Nord 20 5G

Dans une tournure plutôt intéressante, nous avons le Nord 20 5G dans le coin des gagnants. Un téléphone qui n’est vraiment pas si différent en termes de spécifications brutes, mais tout dépend du contexte. Contrairement aux marchés saturés sur lesquels le Nord 2 Lite 5G doit concurrencer son frère Nord 20 5G est censé être l’option OnePlus abordable aux États-Unis. C’est un tout autre marché où les opérateurs sont rois et le Nord 20 5G est une excellente proposition de valeur sous contrat de T-Mobile et Metro.

Comme nous l’avons dit, le Nord 20 5G n’est pas si différent du Nord 2 Lite 5G. Il a le même chipset Snapdragon 695 5G et une configuration de caméra manquant de la même manière sans ultra large et une seule caméra réellement utilisable. Sa batterie est plus petite à 4 500 mAh, mais elle gère toujours une grande autonomie et des vitesses de charge rapides. Et il remplace le panneau LCD 120 Hz par un OLED 60 Hz avec une reproduction d’image plus lumineuse et plus vive, ce qui est une petite mise à niveau décente, sans aucun doute.

Pourtant, le principal point à retenir est que les téléphones n’existent jamais isolément et que le marché les fabrique ou les casse.

Perdant : OnePlus 10R/Ace

Deux noms du même téléphone avec l’Ace disponible en Chine et le OnePlus 10R est destiné à une sortie mondiale. Les deux sont également très similaires au Realme GT Neo 3 et sont disponibles dans une variante de batterie de 5 000 mAh avec une charge de 80 W ou une variante de 4 500 mAh avec une charge de 150 W.

Nous n’avons pas grand-chose à dire sur le téléphone à part le fait qu’il s’agit d’un autre cas de rétrogradation malheureuse de l’appareil photo par rapport à son prédécesseur. De plus, le OnePlus 10R n’a pas le OnePlus souffre d’un nombre malheureux de problèmes logiciels comme les bégaiements et les ralentissements. Du côté positif, nous aimons le design du téléphone. Son écran est également excellent et c’est donc le Dimensity 8100-MAX qui l’alimente. Ainsi, avec suffisamment de peaufinage logiciel, nous pourrions voir cette perte modérée se transformer en une victoire modérée pour OnePlus.