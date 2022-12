Gagnants et perdants 2022 : Honneur

Après une solide année de rebond, Honor a doublé sa stratégie pour regagner de l’espace sur le marché en Europe et en Chine avec une forte poussée de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et appareils portables. La marque a sorti son premier pliable avec le Magic V en Chine, qui a ensuite été suivi par le Magic Vs, qui finira par arriver sur les marchés en dehors de la Chine. Honor Magic4 Pro était l’une des offres phares les plus riches en fonctionnalités, tandis que les Honor 70 et Honor 80 étaient les téléphones clés du segment de milieu de gamme.

Nous avons également obtenu des ordinateurs portables solides comme le MagicBook 14 2022, qui nous a impressionnés par ses composants internes puissants et sa conception légère, tandis que le segment des appareils portables a également enregistré de fortes entrées avec la Honor Watch GS 3 et les Honor Earbuds 3 Pro.

Gagnant – Honneur Magic4 Pro

Honor a tout mis en œuvre avec le Magic4 Pro, qui remporte le titre de produit phare le plus haut de gamme de la marque à ce jour. Il a toutes les cloches et les sifflets d’un produit phare de 2022 – un écran OLED LTPO à taux de rafraîchissement élevé avec gradation PWM, un chipset Snapdragon 8 Gen 1, des caméras polyvalentes comprenant un module périscope et une charge filaire et sans fil ultra-rapide de 100 W.

Vous bénéficiez même de la prise en charge UWB et d’un capteur ToF 3D pour un déverrouillage facial sécurisé. Il n’est pas facile de trouver un smartphone plus riche en fonctionnalités que le Magic4 Pro et bien que nous ayons dû attendre plusieurs mois avant qu’il ne fasse ses débuts internationaux, l’attente en valait vraiment la peine.

Perdant – Honneur 80

Le Honor 80 a été lancé en novembre et en y regardant de plus près, vous pouvez constater que peu de choses ont changé par rapport à son prédécesseur. Bien sûr, la couverture arrière a été repensée et il y a une nouvelle caméra principale de 160 MP et un stockage de base de 256 Go, mais le reste des fiches techniques est identique au Honor 70.









Honor 80 et Honor 70

Un rapide comparaison de spécifications entre le Honor 70 et le Honor 80 montre à quel point peu de choses ont changé entre les deux générations. Honor 80 est essentiellement le même téléphone avec un chipset Snapdragon 782G légèrement plus récent et un appareil photo 160MP amélioré. Le nouveau téléphone dispose également d’un appareil photo ultra-large 8MP inférieur par rapport au module 50MP du Honor 70 et est toujours livré avec Android 12.

Vainqueur – Honor Magic Vs

Honor Magic V n’a jamais fait son chemin vers les marchés en dehors de la Chine, ce qui est dommage car il offrait un design robuste avec une charnière qui permet de fermer le téléphone à plat tandis que le pli au milieu était bien moins proéminent que sur les pliables concurrents. Heureusement pour nous et les passionnés de pliables du monde entier, le Magic Vs sera disponible en dehors de la Chine, contrairement à son prédécesseur.







Honorer la magie contre l’ultime

Magic Vs apporte toutes les fonctionnalités exceptionnelles du Magic V ainsi que quelques ajouts soignés comme un capteur de téléobjectif 3x, un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 plus efficace et une batterie plus grande de 5 000 mAh. Le nouveau téléphone est également plus léger à 261 grammes par rapport aux 288 grammes de son prédécesseur et est disponible dans une nouvelle variante d’entrée de gamme de 8/256 Go qui commence à 7 500 CNY en Chine (1 050 $/1 015 €). Il existe également un support de stylet Magic Pen en option, mais ce n’est que pour le téléphone 16 Go de RAM Ultimate Edition.

Perdant – Tarifs européens Honor 70

Le Honor 70 est un excellent téléphone de milieu de gamme avec un excellent écran OLED, un design haut de gamme, une autonomie de batterie fiable et une configuration de caméra supérieure à la moyenne. Le seul problème est qu’il coûte environ 500 € ici en Europe, ce qui le positionne dans le segment phare du tueur où vous pouvez en avoir beaucoup plus pour votre argent. Pour référence, le Honor 70 a été lancé à un prix de base de 2 699 CNY (365 €) en Chine, ce qui vous offre 8 Go de RAM et 256 Go de stockage contre 8/128 Go en Europe.

Le prix demandé pour le Honor 70 en Europe est tout simplement trop élevé et nuit vraiment à sa compétitivité. Nous espérons que Honor proposera le nouveau Honor 80 à un prix plus raisonnable une fois qu’il atteindra les marchés européens pour compenser le prix bâclé du Honor 70.

Gagnant – MagicBook 14 2022

Honor MagicBook 14 2022 est l’un des ordinateurs portables les plus impressionnants qui ont été examinés par notre bureau cette année, compte tenu de sa taille compacte et de ses composants internes puissants. C’est l’un des seuls ordinateurs portables de 14 pouces avec des processeurs Intel de 12 génération aux côtés d’un GPU Nvidia RTX 2050 dédié, tout en mesurant seulement 17 mm à son point le plus épais.

La batterie de 75 Wh a fourni une endurance de batterie stellaire lors de nos tests et la qualité de construction était également de premier ordre avec son châssis en aluminium. Ajoutez à cela l’excellente sélection de ports, la brique SuperCharger USB-C 135W USB-C rapide et l’écran spacieux au format 3:2 et vous obtenez un ordinateur portable approprié qui peut gérer à la fois les tâches de travail et les jeux sur le côté.