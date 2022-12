Gagnants et perdants 2022 : Google

Google fabrique des smartphones Pixel depuis des années, mais cela ne fait que commencer à entrer dans une sorte de flux. Après un changement de rythme significatif avec la série Pixel 6 en 2021 – créer un chipset interne, inaugurer un nouveau design et enfin réviser le système de caméra – en 2022, il était temps de faire un bon raffinage à l’ancienne.

En conséquence, les Google Pixel 7 et 7 Pro sont des smartphones capables et matures, et leur distribution de support semble presque complète avec une Pixel Watch et une prochaine tablette Pixel.

Google avance les choses étape par étape, mais il est indéniable que tout va bien. Jetons donc un coup d’œil aux gagnants et aux perdants de Google en 2022.

Gagnants : Pixel 7 Pro et Pixel 7

La série Pixel 7 n’est peut-être pas les produits phares les plus vendus, mais ils sont parmi les plus importants. C’est malgré le fait que Google les garde un peu conservateurs – il n’y a pas de fonctionnalités de communication par satellite, pas de caméras à zoom extrême, pas de pièces pliables. Le Pixel 7 Pro et le Pixel 7 sont vraiment d’excellents téléphones et tout commence par leur logiciel, développé par le fabricant d’Android lui-même.

Cela continue avec l’appareil photo Pixel signature, que tant de gens adorent. Ajoutez une touche de design reconnaissable (peut-être même emblématique ?) Et les bonus de précommande alléchants – Pixel Watch gratuit avec un Pro, Pixel Buds Pro avec une vanille – et ces deux-là ont été gagnants de bout en bout.

Gagnant : Pixel 6a

Le Google Pixel 6a fait partie d’une série intrinsèquement gagnante. Les appareils Pixel “a” ont prospéré, en particulier sur des marchés comme les États-Unis, où la plupart des midrangers chinois ne sont pas disponibles. Mais le Pixel 6a est plus qu’un simple smartphone abordable. Il a du caractère que la plupart des appareils Galaxy A n’ont pas. Comme ses grands frères et sœurs Pixel, le 6a a un design de visière dans des couleurs intéressantes et apporte l’expérience de l’appareil photo Pixel. Il utilise également la même puce Tensor interne que la série Pixel 6.

Un trait unique du Pixel 6a est sa taille. C’est l’un des rares téléphones compacts capables que vous pouvez acheter dans le monde. Combiner cela avec l’excellente autonomie de la batterie et le Pixel 6a est vraiment une solution gagnant-gagnant pour les utilisateurs de petits téléphones.

Perdant : Pixel Watch

La Google Pixel Watch est la première montre intelligente de Google et elle a été créée avec un design unique, le propre système d’exploitation Wear de Google et une intégration étroite avec Fitbit pour attirer les fans fidèles de la marque de fitness désormais détenue par Google.

Mais la Pixel Watch n’a pas vraiment laissé de marque sur le marché. Qu’il s’agisse du fait que la Galaxy Watch soit la référence des gens pour une montre Wear OS, Wear OS étant un deuxième violon éloigné de l’Apple Watch, son arrivée tardive sur le marché ou les personnes n’utilisant pas Google Fit n’est pas vraiment important. Il n’en demeure pas moins que même avec ces bonus de précommande, la Pixel Watch n’était pas très populaire.

Perdant : Pixel Fold

Pour la deuxième année consécutive, nous nous attendions à ce qu’un Pixel Fold se matérialise et pour la deuxième année, ce n’est pas le cas. L’année dernière, le Pixel Fold est passé de “au coin de la rue” à officiellement mis au rebut, cette année, il est passé de renaître à “l’année prochaine, probablement”. Il est indéniable que le Pixel Fold arrive, nous l’avons vu testé sur Geekbench et avons même une bonne idée de ce à quoi il ressemblera. Mais il n’est pas venu en 2022.

L’année prochaine, c’est sûr, non ?