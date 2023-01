Gagnants et perdants 2022 : Asus

Asus ne fabrique plus autant de téléphones qu’auparavant, mais le fabricant taïwanais s’est imposé sur deux fronts notables dans le monde des smartphones : les téléphones de jeu et les produits phares compacts. Zenfone 9 est le téléphone phare grand public de la marque avec un accent sur la convivialité à une main, tandis que la gamme ROG Phone 6 est toujours la référence dans le segment des téléphones de jeu. Voyons ce qui s’est bien passé et ce qui pourrait être amélioré.

Gagnant – Zenfone 9

Asus a construit le meilleur téléphone compact de l’année et ce n’est même pas proche. Les dimensions du Zenfone 9 sont parfaites pour une manipulation à une main et vous ne sacrifiez pas les performances ou la qualité de construction ici. Zenfone 9 coche toutes les coches d’un produit phare de 2022 avec son écran AMOLED 120 Hz, son chipset Snapdragon 8 + Gen 1 et un appareil photo principal considérablement amélioré par rapport à son prédécesseur.

Ajoutez à cela un design épuré qui se démarque des autres téléphones sur le marché et une endurance de la batterie qui surpasse les autres téléphones de taille similaire et vous avez un vrai gagnant. Zenfone 9 est également présent dans plusieurs des 5 meilleurs téléphones de l’année de notre éditeur, ce qui est une autre forme d’éloge pour cet appareil.

Gagnant – Série ROG Phone 6 Pro / 6D

Il est difficile de trouver des défauts pour les séries ROG Phone 6 Pro et ROG Phone 6D – ils représentent le summum des téléphones de jeu pour 2022. Asus propose le package complet de téléphone de jeu et cette année a apporté les deux meilleurs chipsets phares disponibles dans le domaine Android – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 dans les ROG Phone 6 et 6 Pro et Dimensity 9000+ de MediaTek dans la série ROG Phone 6D.

Les écrans AMOLED 10 bits avec des taux de rafraîchissement de 165 Hz sont un vrai plaisir à utiliser, tout comme les capteurs tactiles à ultrasons AirTigger 6, les haut-parleurs stéréo et la durée de vie de la batterie de pointe. Vous pouvez configurer le ROG Phone 6 Pro avec jusqu’à 18 Go de RAM et 512 Go de stockage et Asus propose une longue liste d’accessoires propriétaires sans égal dans le segment.

L’effort supplémentaire consacré à la gestion thermique des dernières générations de puces Snapdragon notoirement exigeantes et la multitude d’options de personnalisation de l’utilisateur sont ce qui se démarque à ce jour de la gamme ROG Phone. Si nous pouvions voir un domaine d’amélioration pour les téléphones ROG de la future génération, ce serait les caméras.

Perdant – mises à jour logicielles en temps opportun

Google a annoncé Android 13 en août et il a fallu Asus quatre mois pour pousser la mise à jour vers le Zenfone 9. Pire encore, la dernière série ROG Phone 6D et le ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition ont toujours été lancés avec Android 12 à l’automne 2022.

Le calendrier officiel de mise à jour d’Asus Android 13 prévoit la série ROG Phone 6 pour Android 13 au premier trimestre 2023, mais sans date précise à l’esprit pour l’instant. Cela ne semble pas convaincant pour les utilisateurs qui font des folies sur un ROG Phone 6 Pro ou 6D Ultimate haut de gamme avec un prix au nord de 1 200 $/1 200 €.

Pour aggraver les choses, Asus ne fournit que deux mises à jour de version Android et deux ans de correctifs de sécurité contre quatre sur les appareils Samsung, Google, OnePlus et Oppo. Compte tenu des prix demandés élevés et du nombre relativement faible de nouveaux appareils, nous aimerions voir un support logiciel plus long sur les téléphones phares Asus dans les années à venir.

Loser – Produit phare grand écran non ROG

Le Zenfone 9 est un excellent téléphone avec une construction et des spécifications phares, mais le marché veut des téléphones à grand écran, alors pourquoi ne pas céder et en fabriquer un ? Oui, les téléphones ROG sont également des produits phares, mais toute leur esthétique de joueur et leurs caméras inférieures ne conviennent pas aux consommateurs qui veulent juste un produit phare élégant pour rivaliser avec les Samsung Galaxies et les iPhones du monde.

Asus avait ses modèles Zenfone Flip ces dernières années, bien qu’ils ne se soient pas bien comportés en termes de ventes et aient été abandonnés. Nous espérons que nous verrons plus d’une entrée dans la gamme Zenfone au cours de l’année à venir, car Asus fabrique certains des meilleurs téléphones, bien que souvent sous-estimés, du marché.