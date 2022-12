Gagnants et perdants 2022 : Apple

Ce fut une année difficile pour les fabricants de téléphones, car les pénuries de puces et les fermetures d’usines ont fait des ravages sur la chaîne d’approvisionnement. Même Apple a été touché, quoique moins que bon nombre de ses rivaux, ce qui lui a permis de briller de façon magistrale.

Un regard en arrière sur Apple 2022 nous amène au même sentiment qu’en 2021 avant lui – plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Apple est l’une des entreprises les plus prévisibles du monde de la technologie, ce qui nous amène parfois à tenir pour acquis le génie technologique de Cupertino.

Tout compte fait, Apple a connu une bonne année. Tous ses produits étaient bons, certains étaient même excellents. Mais il y avait encore des sous-performants et puisque “gagnants et sous-performants” n’ont pas le même anneau, regardons les gagnants et les perdants d’Apple pour 2022.

Gagnants : iPhone 14 Pro et Pro Max

L’iPhone est le best-seller d’Apple, et les 14 Pro sont les plus vendus des quatre modèles d’iPhone 14. Cela signifie qu’Apple a gagné beaucoup d’argent avec sa gamme Pro. Il y a de bonnes raisons pour ça. L’iPhone 14 Pro et Pro Max sont dotés de la première encoche Dynamic Island, du premier appareil photo véritablement haute résolution sur un iPhone, d’appareils photo ultra-larges à mise au point automatique et du dernier chipset A16 Bionic.

Mais au-delà des spécifications sur une feuille, les nouveaux Pros offrent une qualité de construction, des affichages et une qualité photo et vidéo exceptionnelles. Ajoutez à tout cela les marges élevées d’Apple, aucune supérieure à celle de l’iPhone Pro, et ces deux-là sont d’incroyables gagnants pour Apple.

Perdant : casque Apple MR

Depuis des années, nous entendons parler du casque de réalité mixte d’Apple, mais la fin de cette année se transforme en l’année prochaine, puis l’année suivante et ainsi de suite. Actuellement, Apple MR est prévu pour le second semestre 2023 en raison de problèmes apparents avec le logiciel. Et cette estimation provisoire pourrait facilement se répandre en 2024. Vous ne pouvez pas retarder un projet pour toujours sans penser que vous devez repartir de zéro et à ce moment-là, l’annulation peut également être une possibilité.

Les prévisions actuelles prévoient moins de 500 000 expéditions, si l’Apple MR devait être lancé en 2023, ce qui est inférieur au consensus précédent du marché de 800 000 à 1 200 000 unités, par Kuo – ce n’est pas un bon début.

Gagnant : iPad

L’iPad est le roi de la colline des tablettes. Il détient 60% de l’ensemble du marché mondial en 2022 et c’est uniquement en termes d’expéditions, la disparité en ce qui concerne les revenus des ventes de tablettes est encore plus grande. En ce qui concerne les tablettes, l’iPad est le choix par défaut.

Ce n’est pas seulement une question de reconnaissance, l’iPad est juste meilleur que n’importe quelle autre tablette sur le marché. Il peut exécuter des anneaux autour des ardoises Android pour le multitâche et les performances, et est meilleur à utiliser et plus durable que n’importe quel appareil hybride Windows. La myriade d’excellents accessoires ne fait que cimenter la domination de l’iPad.

Gagnant : Apple Watch Ultra

L’Apple Watch est dans une situation similaire à l’iPad, bien que son attrait soit un peu plus limité car il n’inclut que les utilisateurs d’iPhone. C’est le leader du marché et c’est un choix bien établi dans le monde des smartwatches. Cela fait de l’Apple Watch Ultra la norme d’or pour de nombreuses personnes.

L’Ultra est plus résistante que l’Apple Watch ordinaire, grâce à un boîtier en titane et un verre saphir. Il est également équipé pour gérer la plongée grâce à un profondimètre intégré. Vous pouvez également faire de l’escalade avec et avoir un altimètre toujours allumé. C’est une smartwatch qui va au-delà de sa concurrence Android et sur le territoire de la smartwatch professionnelle.

Perdant : iPhone 14 Plus, iPhone mini

Cette année, Apple a choisi d’aller grand avec l’iPhone 14 Plus et a complètement abandonné le mini sous-performant. Cependant, cela ne s’est pas passé comme prévu et le Plus n’est pas aussi tendance qu’Apple l’avait prévu. Les gens ne sont apparemment pas intéressés par un grand iPhone non Pro. Il est plus difficile de dire s’il fait encore pire que le mini, mais ce n’est certainement pas une amélioration.

Gagnant : MacBook Air M2

Apple a finalement mis à jour le MacBook Air avec un design à cadre fin, un nouvel écran plus grand et meilleur et le nouveau processeur M2 très efficace. C’est une chose de beauté et il a immédiatement sauté au sommet de tous les guides d’achat d’ordinateurs portables dans le monde. Et, comme Apple a conservé le précédent MacBook Air avec une puce M1, il continuera également à gagner de l’argent.

Perdant : les magasins Apple

Mais malgré une année dominée par le succès, Apple elle-même a beaucoup perdu en raison des nombreux facteurs du monde dans lequel nous vivons. L’entreprise fait face à une pénurie de millions d’iPhones avant la saison des fêtes. Qu’il s’agisse de Mac, d’iPhone, d’iPad ou d’AirPod, Apple a de réelles difficultés à répondre à la demande et du coup, elle finira par vendre beaucoup moins qu’elle n’aurait pu le faire en temps normal.