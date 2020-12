Cette année, Xiaomi a poursuivi sa marche vers l’échelon supérieur de l’industrie des smartphones. Nous avons assisté à la sortie des produits phares de la marque – les Mi 10 Pro et Mi 10 Ultra, des nombres de livraisons records et une poussée accrue sur davantage de marchés européens. Xiaomi occupe désormais la troisième place des expéditions mondiales de smartphones et continue de proposer des appareils à des prix compétitifs dans tous les coins du marché.

Gagnant – Xiaomi Mi 10 Pro

Comme le barrage de téléphones de la série Mi 9 de l’année dernière, 2020 a apporté de nombreuses options de la série Mi 10. Le Mi 10 Pro a été la première prise par Xiaomi sur un produit phare complet n’épargnant aucune ressource et justifié par son prix de 1000 €. L’excellente construction avec la construction à double courbure Gorilla Glass 5 et la finition arrière satinée ont fait du Mi 10 Pro l’un des téléphones les plus agréables de l’année.

L’OLED de 6,67 pouces à l’avant n’offrait qu’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, même si nous étions assez satisfaits de la précision et des couleurs vives du panneau. Le Mi 10 Pro a également apporté l’une des configurations de caméra les plus polyvalentes avec le tireur principal 108MP, 20 MP ultra-large et deux modules téléobjectif – un capteur «court» 12MP avec zoom optique 2x et un capteur 8MP avec zoom optique 5x.

Les performances étaient de premier ordre, comme on peut s’y attendre du stockage Snapdragon 865 et UFS 3.0. Le manque de résistance à l’eau et la fente microSD sont quelques-uns des seuls inconvénients du Mi 10 Pro, ce qui montre à quel point nous avons été impressionnés par le produit phare de Xiaomi.

Perdant – Xiaomi Mi 10

Cette année, les marques de smartphones ont accéléré la tendance à lancer une version vanille peu puissante de leurs produits phares afin de renforcer l’attrait du bon chien de tête. Xiaomi en a également été victime avec le Mi 10 qui a été lancé à 799 € en Europe, à peine 200 € de moins que son homologue Pro. Le gros compromis avec le Mi 10 était l’omission des excellents capteurs téléobjectif et ultra-large du Mi 10 Pro.

C’était un moyen prévisible de réduire les coûts, même si nous nous demandions pourquoi quelqu’un opterait pour le Mi 10 au profit du Pro, qui offrait sans doute la configuration de caméra la plus polyvalente du marché. Nous avons été laissés perplexes avec le Mi 10 car il était coincé dans un no man’s land entre un tueur phare et un véritable vaisseau amiral.

Le Mi 10 offrait une batterie légèrement plus grande à 4780 mAh par rapport à la cellule de 4500 mAh du Pro, bien que les vitesses de charge soient limitées à 30W par rapport aux 50W du Pro. Bien que le Mi 10 ne soit pas un mauvais appareil, nous espérons vraiment que Xiaomi reconsidérera la sous-cotation de son produit phare à la vanille avec la série Mi 11.

Gagnant – Xiaomi Mi 10T Pro

Après le Mi 10 et le Mi 10 Pro, la série Mi 10T a servi un trio mis en vedette par le Mi 10T Pro avec son écran LCD de synchronisation adaptative 144Hz. C’était l’un des panels les plus avancés que nous ayons eu entre nos mains cette année. Mais comment un écran LCD peut-il rivaliser avec les OLED que vous demandez? La luminosité et la sortie couleur sont allées de pair avec la foule OLED, combinant la possibilité de réduire le taux de rafraîchissement à 30 Hz lorsque ce n’est pas nécessaire ou d’aller à fond à 144 Hz dans les jeux et le contenu pris en charge, ce panneau HDR10 + de 6,67 pouces se démarque de la foule. .

La caméra principale 108MP a produit des prises de vue impressionnantes et sa caméra macro 5MP avec mise au point automatique a en fait servi à capturer de superbes gros plans. L’absence de module téléobjectif était certainement une déception, mais étant donné le prix de départ de 599 €, nous sommes d’accord pour le laisser passer. Le produit phare Snapdragon 865 et la batterie longue durée de 5000 mAh avec une charge de 33 W étaient d’autres points forts qui ont aidé le boîtier du Mi 10T Pro à devenir l’une des offres Xiaomi les plus complètes cette année.

Perdant – Stratégie de dénomination Redmi Note 9

Une recherche rapide du Redmi Note 9 sur ce même site donne un total de huit résultats, ce qui semble tout simplement absurde. Xiaomi a opté pour un schéma de dénomination alambiqué pas comme les autres et nous apprécierions que cette tendance à nommer des appareils pour des marchés spécifiques s’arrête.

Cela étant dit, la série Redmi Note 9 contenait toujours des téléphones incroyables et nous ne pouvons vraiment rien dire de mal à propos de la gamme elle-même, notre seul reproche est que suivre tous ces noms de modèles devient confus et n’est pas demandé à notre avis.

Gagnant – Poco M3

Un grand écran 6,53 FHD + associé à une caméra principale de 48 MP et une batterie de 6000 mAh, le tout emballé dans un design unique pour seulement 150 $ / 150 €. Le Poco M3 est une bonne affaire de smartphone et sans doute la meilleure offre dans le segment d’entrée de gamme en fonction de la réduction à portée de main.

Il met l’accent sur l’ADN de Poco d’offrir un rapport performances / prix inégalé et impressionné dans notre examen par sa longue durée de vie de la batterie, sa sortie de caméra décente et ses performances respectables. Il est toujours bon de voir du bon matériel dans le segment d’entrée de gamme et nous sommes ravis de voir ce que Poco a en réserve pour 2021.

Gagnant – Poco X3 NFC

La marque Poco semblait entièrement relancée en 2020 et malgré son nom maladroit, le Poco X3 NFC offrait l’un des meilleurs équilibres prix-performances du segment milieu de gamme. Vous l’avez même couronné meilleur midranger de l’année dans notre sondage Les meilleurs téléphones de 2020.

Design tendance, affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz, caméras performantes, performances solides du Snapdragon 732G associées à une endurance de batterie exceptionnelle et un chargeur de 33 W inclus dans la boîte – c’est beaucoup de cases cochées dans le jeu de milieu de gamme. Bien sûr, il a ses compromis, étant le choix d’un écran LCD au lieu d’un panneau OLED et les capteurs de macro et de profondeur 2MP sont assez inutiles, mais il est toujours difficile de trouver un meilleur midranger que le Poco X3 NFC.

Mention honorable – Xiaomi Mi 10 Ultra

Si vous pensiez que le Mi 10 Pro était spécial, le Mi 10 Ultra a pris plusieurs crans avec son écran 120Hz, sa charge 120W et son module téléobjectif 48MP avec zoom hybride 120x. Malheureusement, comme le font certains modèles de marques chinoises, celui-ci est resté exclusif à la Chine.

C’était sans doute le véritable produit phare de l’année sans compromis et nous souhaitons vraiment qu’il fasse son chemin sur les marchés mondiaux car Xiaomi n’a épargné aucun effort sur ce téléphone. Espérons que ce ne sera pas le dernier Ultra de Xiaomi