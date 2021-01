vivo est le cinquième fabricant de smartphones au monde, mais nous n’en avons pas entendu autant parler en 2020 que d’habitude.

Gagnant: vivo iQOO 3 5G

Les smartphones iQOO représentent la gamme de produits au bon rapport qualité-prix in vivo et comptent désormais une douzaine d’appareils. Cependant, l’iQOO 3 a été le premier à fuir la Chine et à arriver sur d’autres marchés, ce qui en fait un pionnier.

Il a été lancé avec le chipset Snapdragon 865 et l’écran AMOLED, mais ce qui a vendu le téléphone pour nous, ce sont les boutons d’épaule, une autonomie de batterie de premier ordre et des capacités de charge rapide et l’interface utilisateur iQOO est en fait agréable à utiliser – avec une disposition plus intuitive que le système d’exploitation Funtouch qui est enfin remplacé.

En plus de tous les aspects positifs de la performance du matériel, les caméras faisaient un travail solide. Et l’iQOO 3 a finalement été possible de recommander à une plus grande foule en fuyant la Chine.

Perdant: vivo APEX 2020

Le concept sans port avec zoom optique 7,5x avec double objectif Persicope? Ce n’est pas grave si le nom ne sonne pas une cloche – la pandémie a provoqué l’annulation de l’événement de vivo pour l’APEX 2020 au MWC. Et sans événement phisycal permettant aux médias de faire l’expérience de l’appareil et aucun plan de disponibilité sur le marché, l’APEX 2020 a été essentiellement réduit à un communiqué de presse.









vivo APEX 2020

Espérons que les technologies qu’il a introduites parviendront à certains téléphones réels, de sorte qu’au moins, ils laisseront un héritage.

Gagnant: vivo V20 / V20 Pro

Le V20 / V20 Pro était livré avec d’impressionnants chipsets Snapdragon (720 et 765G), un impressionnant appareil photo 64MP et un look élégant offrant l’une des meilleures valeurs du marché du milieu de gamme.

Les deux versions sont livrées avec une encoche réelle, au lieu d’un trou de perforation. Ceux-ci hébergeaient des caméras selfie de 44 MP – une rareté parmi tous les smartphones. Ils ont également apporté une version moins gonflée de FuntouchOS, signe des choses à venir – le nouvel OriginOS fait un grand pas dans la même direction.

Perdant: vivo NEX 3S 5G

Nous sommes assez tristes de mettre un téléphone NEX ici, mais le 3S n’était qu’une mise à niveau esthétique par rapport au NEX 3 – un nouveau chipset, un stockage interne légèrement plus rapide et c’est tout. Nous sommes habitués à obtenir des décisions de conception audacieuses et des fonctionnalités innovantes de chaque produit phare de NEX, et bien que le 3S soit un excellent téléphone à lui seul, il n’avait tout simplement pas le même genre d’enthousiasme.

Vainqueur: vivo Europe

En ces temps incertains, il était formidable de voir vivo s’étendre à six nouveaux marchés en Europe – Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Espagne, France et Italie. Il n’y a que quatre téléphones différents disponibles pour les utilisateurs de ces marchés, y compris le vivo X51 Pro (qui est un nom local pour le vivo X50 Pro), mais j’espère que la société continuera à pousser en 2021.

Pourtant, même maintenant, il y a un petit quelque chose pour tout le monde dans ces six pays – le vivo Y70 et le vivo Y20 sont des appareils de niveau intermédiaire, tandis que le Y11 est un tout nouveau téléphone, lancé spécifiquement pour l’Europe. La société a également annoncé un partenariat avec l’UEFA pour le prochain Euro 2020 (qui aura lieu en 2021), ainsi que l’Euro 2024 en Allemagne. Petit rappel, vivo était un partenaire clé lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie et continuera de l’être tout au long de 2022 lorsque le tournoi aura lieu au Qatar.