Il est temps de conclure cette année étrange et surtout désagréable avec quelque chose d’amusant et d’agréable – le bilan de Samsung pour 2020. Ce qu’il a fait de bien, ce qu’il n’a pas fait aussi bien et ce qu’il aurait peut-être pu faire.

Il est important de le dire avant de continuer – la société coréenne a connu une année exceptionnelle et même ses produits «perdants» sont assez solides. Ils ne sont tout simplement pas au niveau des «gagnants» de Samsung cette année.

Perdant: Samsung Galaxy S20 Ultra

Fin 2020, le Galaxy S20 Ultra est une victoire absolue. Il a sans doute un meilleur appareil photo à zoom périscope que le Galaxy Note20 Ultra, le même processeur, un grand écran rapide et un appareil photo 108MP parfaitement fonctionnel grâce à un certain nombre de mises à jour logicielles, publiées au fil des mois sur le marché. Et le prix exorbitant demandé par Samsung pour le Galaxy S20 Ultra en mars est descendu à des niveaux plus palpatables. Un avantage supplémentaire est que le Galaxy S20 Ultra utilise déjà Android 11 avec OneUI 3.0.

Mais au moment de sa sortie, le Galaxy S20 Ultra était en proie à des problèmes de mise au point sur son appareil photo principal, une sortie d’image globalement peu impressionnante, une durée de vie de la batterie terne de la batterie de 5000 mAh et un prix qui, avec les problèmes persistants, a retardé beaucoup de personnes.

Gagnant: Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung a eu amplement le temps de résoudre tous ces problèmes à temps pour le Galaxy Note20 Ultra. C’était le premier Galaxy avec l’écran LTPO qui pouvait se rafraîchir à des fréquences différentes (pas à une fréquence constante de 120 Hz) et avait donc une meilleure endurance avec une batterie plus petite que la précédente Ultra.

Le Galaxy Note20 Ultra a obtenu un module de mise au point automatique laser sur l’appareil photo principal, le meilleur S Pen à ce jour, avec un temps de réponse réduit qui donne l’impression que vous utilisez du vrai papier.

Le Galaxy Note20 Ultra a depuis baissé de prix et est maintenant une vraie affaire, si vous voulez le meilleur des produits phares conventionnels de Samsung (lire non pliables). Mais à un mois de l’annonce de la série Galaxy S21, il est préférable de ne pas en acheter un.

Perdant: Samsung Galaxy Note20

Un autre bon téléphone que Samsung a condamné dès le début. Excellent à lui seul, le Galaxy Note20 a été sérieusement dépassé par le Note20 Ultra et a été présenté en première avec un prix absurde de 950 € pour le modèle 4G (1050 € pour la 5G), que personne n’était prêt à payer.

Le Galaxy Note20 est tombé à environ 620 € actuellement, à quel prix c’est plus que raisonnable. Si vous pouvez vivre sans écran à taux de rafraîchissement rapide, ce dont beaucoup ne se soucient pas, vous serez même récompensé par une excellente autonomie de la batterie.

Gagnant: Samsung Galaxy Z Fold2

Vous saviez que cela allait arriver, non? Et bien sûr, c’est une victoire. Le premier Galaxy Fold était un téléphone révolutionnaire, mais il ressemblait à un prototype. Les 30 premières secondes avec le Galaxy Z Fold2 indiquent immédiatement que ce pliable est prêt pour le travail quotidien.

La nouvelle charnière est étudiée et rassurante, l’écran, bien que toujours en plastique, est plus robuste et est livré avec un protecteur pré-appliqué et il n’y avait aucun défaut critique pour gêner l’expérience.

Le Galaxy Z Fold2, notamment, est descendu à des prix presque acceptables sur certains marchés comme l’Europe, ce qui a concrétisé le rêve de posséder un pliable au moins un an à l’avance.

Perdant: Exynos 990

Le Snapdragon 865 de Qualcomm était déjà meilleur que l’Exynos 990 de Samsung. Ensuite, la société américaine a publié une version Plus dans la seconde moitié de l’année, qui obtient un score 15% plus élevé sur le multicœur de Geekbench 5 et environ 15% plus élevé sur AnTuTu.

Certains utilisateurs ont constaté que les appareils Galaxy S20 et Note20 équipés de Snapdragon 865 avaient une meilleure autonomie que leurs homologues Exynos 990. La différence n’est pas énorme, mais est là.

En regardant vers 2021 et la famille Galaxy S21 et il semble que les tables pourraient tourner dans l’autre sens. Les premiers rapports montrent que l’Exynos 2100 dépasse le Snapdragon 888. Nous verrons dans environ un mois.

Perdant: le successeur du Galaxy S10e

L’année dernière, Samsung a sorti le Galaxy S10e, un petit produit phare qui s’adressait aux amateurs de petits téléphones. Cette année, Samsung est passé à Ultra et a oublié le mini. Le Galaxy S20 est raisonnablement compact, mais il est énorme par rapport au S10e ou à l’iPhone 12 mini.

Samsung aurait pu fabriquer le seul petit téléphone puissant pendant la majeure partie de l’année, mais ce n’est pas le cas et Apple a maintenant le seul petit téléphone vraiment puissant de 2020.

Gagnant: les lignes A et M de Samsung

Depuis la refonte de sa gamme de milieu de gamme, Samsung a fabriqué d’excellents téléphones avec un excellent rapport qualité / prix. Cette année, son milieu de gamme s’est amélioré avec des suites significatives comme le Galaxy M51 avec une batterie de 7000 mAh et les Galaxy A51 et A51 5G.

Gagnant: Samsung Galaxy S20 FE

Le dernier mais non le moindre est le Samsung Galaxy S20 FE. Un rapport qualité-prix incroyable, le Galaxy S20 FE a tout pour plaire: un Snapdragon 865 (pas d’Exynos ici), un bel écran à taux de rafraîchissement élevé, une superbe autonomie de la batterie et une triple caméra capable. Ajoutez à cela la touche de flare grâce à une myriade d’options de couleurs et vous obtenez facilement l’un des meilleurs téléphones de l’année.