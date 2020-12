OnePlus est devenue une entreprise différente cette année. Il s’était progressivement ouvert à une gamme de produits plus large, d’abord avec la mise à niveau T de mi-saison, puis avec l’introduction des modèles Pro. Cependant, en 2020, la porte s’est ouverte complètement et à travers elle est passée non seulement un ranger intermédiaire, mais même un téléphone d’entrée de gamme.

Gagnant: OnePlus 8 Pro

Il n’y avait qu’un seul modèle Pro cette année et c’était suffisant – le fait qu’il ne restait plus rien à réparer avec un T Pro témoigne de la qualité du OnePlus 8 Pro. Et l’entreprise le savait, c’est son produit le plus cher à ce jour. Le prix est comparable à celui des produits phares de marques établies et OnePlus propose rarement des réductions.

Cela dit, le 8 Pro « vaut un joli centime » comme nous l’avons conclu dans notre examen. Cette conclusion a été renforcée dans notre examen à long terme. Après des mois d’utilisation, la qualité de fabrication haut de gamme et les excellentes performances du téléphone ont plus que compensé ses quelques lacunes (ce n’est pas parfait, mais de nombreuses lacunes sont partagées avec le reste du segment phare).

Le OnePlus 8 Pro s’est mérité une place dans notre guide d’achat phare et est actuellement l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo que l’argent puisse acheter.

Perdant: OnePlus 8

Le OnePlus 8 a été lancé aux côtés du Pro et la rivalité entre frères et sœurs était terminée le premier jour – le Pro était tellement meilleur que le modèle vanille ne se sentait pas à sa place. C’est moins cher, oui, mais le rapport qualité-prix de OnePlus n’est pas ce qu’il était autrefois, il s’agit donc davantage de «vous en avez pour votre argent».

Pire encore, le 8 n’a pas réussi à dépasser le OnePlus 7T, qui était sur le point de sortir et certains détaillants ont offert des réductions. Le 8 n’est certainement pas un mauvais téléphone, dans notre examen, nous l’avons trouvé excellent dans plusieurs catégories. Cependant, il ne manque pas de bonnes alternatives dans sa gamme de prix, on avait juste l’impression qu’il manquait quelque chose. Peut-être, un «T».

Gagnant: OnePlus 8T

Alors que l’humeur «meurtrière» de OnePlus appartient principalement au passé, le OnePlus 8T s’est mérité le titre de tueur phare dans notre guide de l’acheteur. OnePlus a cloué le prix – à partir de 600 €, le OnePlus 8T était 100 € moins cher que son frère.

Le téléphone a été le premier de la famille à introduire 65W Warp Charge et Android 11 (entre autres, OxygenOS 11 est le premier à activer Always On Display sur un téléphone OnePlus). Il partage toujours beaucoup d’ADN avec le vanilla 8, bien que les améliorations en font l’un des meilleurs polyvalents haut de gamme.

En regardant l’année prochaine, le lancement de OnePlus 9 se rapproche. Cependant, l’histoire de la façon dont les 7T et 8T surpassent leurs frères et sœurs non-T devrait servir d’avertissement. Pour l’instant, le 8T est un excellent choix et ce qui vient ensuite ne pourra peut-être pas le battre.

Gagnant: OnePlus Nord

Bien que certainement pas aussi flashy que le 8T, le OnePlus Nord s’est révélé un excellent mid-ranger avec un prix raisonnable dans notre revue. Après l’avoir utilisé pendant un certain temps pour notre examen à long terme, le Nord s’est senti presque aussi bien que le OnePlus 8. Sinon, compte tenu de l’argent que vous économisez. Mis à part les comparaisons avec son frère, le Nord est un téléphone polyvalent.

OxygenOS est une bonne raison de choisir un téléphone OnePlus plutôt que d’autres marques. La société a commencé à compléter l’ancienne version vanille d’Android avec des fonctionnalités supplémentaires, mais nous entendons toujours plus de plaintes concernant d’autres skins Android que Oxygen.

Le Nord est le deuxième mid-ranger de la société, ce qui vaut la peine de parler pendant une minute. OnePlus n’est pas assez grand pour lutter contre les forces du marché et les coûts croissants des chipsets phares sont peut-être la vraie raison pour laquelle les «tueurs phares» ont choisi le dodo. Ainsi, un mid-ranger premium comme le Nord est nécessaire pour combler le segment de prix libéré par les téléphones de la ligne principale.

Perdants: OnePlus Nord N10 5G et Nord 100

Alors que les 8 Pro et 8T sont d’excellents téléphones, le Nord est la version la plus importante pour OnePlus cette année. Peut-être pas tant le téléphone lui-même que la nouvelle gamme de produits qu’il a engendrée.

Le OnePlus Nord N10 5G a brisé le moule à plus d’un endroit – il est revenu à l’écran LCD, il a également ramené l’emplacement pour carte mémoire et la prise casque 3,5 mm. Avec son Snapdragon de la série 600 et son cadre en plastique, le N10 n’a pas l’air glamour, même à côté du Nord original.

De plus, son prix de lancement n’était que de 50 € de moins, ce qui n’était pas suffisant pour compenser le déficit de fonctionnalités. Dans un souci d’équité, nous devons souligner que le Nord original n’a jamais été lancé aux États-Unis – et que la concurrence n’a pas non plus fait une grande partie de la concurrence.

Le N10 5G est disponible aux États-Unis, où les téléphones 5G bon marché sont rares. Cela pourrait s’avérer être une victoire locale, mais nous doutons que cela réussisse beaucoup sur la scène mondiale.

Ce qui est encore plus que ce que l’on peut dire sur le OnePlus Nord N100. Après une réponse mécontente des fans, la société a activé un mode 90Hz, tenant ainsi sa promesse de ne publier que des téléphones avec des écrans à taux de rafraîchissement élevé après l’introduction de Fluid AMOLED de la série 7.

Cependant, même à 90 Hz, il n’y a aucun moyen de masquer la résolution 720p + de l’écran ou les performances sans intérêt du Snapdragon 460. Ou l’appareil photo 13MP – désolé, cela n’était pas censé se transformer en diatribe, mais ce téléphone n’intéresse pas la base d’utilisateurs OnePlus existante. À qui est-ce alors?

Perdant: l’image de marque de OnePlus

Le slogan «Never Settle» est court, accrocheur et central à l’image de OnePlus. Les 8 Pro et 8T sont certainement à la hauteur de cette attitude sans compromis, mais le Nord? Nous pensons que oui. Tout le monde ne peut pas se permettre la prime de 200 € pour obtenir un 8T à la place, mais ils méritent toujours l’expérience OxygenOS s’ils le souhaitent.

Mais le logiciel seul ne semble pas suffisant pour sauver le duo Nord N. Nous ne pouvons pas simplement les considérer comme des échecs et passer à autre chose, ils diluent la marque premium – Oppo et Realme existent déjà, OnePlus n’avait pas besoin d’entrer également dans les téléphones à petit budget.

La plupart des fans sont toujours satisfaits d’OxygenOS, bien que le mot «ballonnement» commence à apparaître dans les conversations. Et les mises à jour majeures prennent plus de temps, ce qui n’aide pas la société à mettre à jour six téléphones au lieu de deux. Le matériel de la série Nord N n’a rien de spectaculaire non plus dans la gamme de prix, il n’y a pas beaucoup de crochet.

Bien sûr, ces inquiétudes peuvent s’avérer infondées – OnePlus peut impressionner tout le monde avec une série de versions de haute qualité en 2021. Ou il pourrait sortir une demi-douzaine de téléphones fades de la série N et devenir ce pour quoi il est né, juste un autre société de smartphone.