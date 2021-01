Motorola avait une gamme 2020 étonnamment riche, couvrant plusieurs familles. Il y a eu le retour au royaume phare, dans le Motorola Edge et Edge +, ainsi que le suivi passionnant du Razr 5G.

Malgré cela, la société reste heureusement centrée sur le marché d’entrée de gamme et de milieu de gamme. C’est là que les appareils Moto ont brillé le plus dans le passé et ce n’était pas différent en 2020.

Gagnants: Moto G 5G Plus et Moto G 5G

La paire ne semble pas particulièrement similaire en surface et en fait, malgré leur conception presque identique, elles sont assez différentes à l’intérieur. Ils ont différents écrans, le Moto G 5G Plus obtenant un taux de rafraîchissement de 21: 9 de 90 Hz plus grand. La paire diverge également dans le domaine des chipsets et le Moto G 5G Plus dispose d’une caméra selfie supplémentaire.

Alors pourquoi avons-nous choisi de les mentionner ensemble? Facile – les deux sont d’excellents exemples de la participation de Motorola à la tendance tendance vers des milieu de gamme riches en fonctionnalités, basés sur des chipsets 5G modernes de milieu de gamme. Un élément clé de l’évolution des smartphones 2020. Fait intéressant, le Moto G 5G Plus est arrivé en premier, en juillet, comme en témoigne son chipset Snapdragon 765G – la puce originale «5G abordable» qui a lancé tout le mouvement.

Le Moto G 5G arrive beaucoup plus tard et est fondamentalement juste sur le marché. Il représente une prochaine étape naturelle pour rendre la 5G plus largement disponible, en utilisant le Snapdragon 750G 5G. Parallèlement à d’autres changements permettant de réduire les coûts, comme un déclassement de l’appareil photo principal, il a réussi à ramener encore plus le PDSF à environ 300 EUR pour un téléphone 2020 très performant, parfait pour le grand public, tout en restant à l’épreuve du temps en termes de connectivité.







Moto G 5G en argent givré et gris volcanique

Les deux appareils méritent d’être reconnus et restent très populaires dans la section Motorola de notre base de données. Si nous devions en choisir un, nous choisirions certainement le Moto G 5G Plus pour son meilleur appareil photo principal et son écran plus rapide à 90 Hz. Après de légères baisses de prix, il ne peut pas être obtenu beaucoup plus que le Moto G 5G.

Gagnants: Moto G8 Power et G9 Power

La gamme d’appareils «Power» a toujours eu une place particulière sur le marché, en général. Le principal attrait, bien sûr, est la longue durée de vie de la batterie. Sur un total de trois appareils Power en 2020, on peut soutenir que seul le Moto G Power était un peu décevant, surtout parce qu’il a fini par être une version déclassée et spécifique à la région du Moto G8 Power.

Le Moto G8 Power propose une caméra à zoom optique 2x 8MP aux côtés d’une caméra principale 16MP, une unité ultra-large 8MP et un vivaneau macro 2MP, ce qui en fait une configuration assez polyvalente. En outre, 18W de charge pour sa batterie de 5000 mAh. C’est clairement mieux que le Moto G Power sur tous les fronts.

Le choix entre celui-ci et le Moto G9 Power est cependant beaucoup plus difficile. D’une part, le G9 est un téléphone beaucoup plus récent, essentiellement neuf sur le marché. Il remplace le Snapdragon 665 par un Snapdragon 662, qui offre une configuration CPU et GPU identique, mais rétrograde le FAI de la caméra, sacrifiant la capture vidéo 4K, par rapport au Moto G8 Power. D’un autre côté, cependant, le Snapdragon 662 dispose d’une connexion Wi-Fi double bande et prend en charge une charge de 20 W. De plus, le Moto G9 Power dispose d’une énorme batterie de 6 000 mAh – sans doute la partie la plus importante d’un appareil «Power».

Pour faire le choix entre les deux encore plus difficile, le Moto G9 Power manque à la fois d’un appareil photo ultra-large et d’un téléobjectif dédié. Ce dernier est sans doute moins important, car son appareil photo principal est une unité Quad Bayer 64MP éprouvée, qui, entre autres, fait un travail solide avec un zoom numérique 2x.

Franchement, le choix entre le Moto G8 Power et le Moto G9 Power est très difficile et dépendra finalement des priorités de chaque utilisateur. Dans tous les cas, les deux appareils méritent d’être reconnus et sont gagnants dans notre livre.

Perdants: Moto G Fast, Moto G Stylus et Moto G Pro

Le reste de la gamme Moto G (sans numéro) de Motorola était une sorte de flop. Le Motorola Moto G Fast est essentiellement une version édulcorée du Moto G8 Power. Le déclassement lui-même a sans doute été fait d’une manière non idéale. La résolution est descendue à HD + sur la même diagonale de 6,4 pouces, ce qui rend l’écran moins net, le téléobjectif 8MP est supprimé et le selfie rétrogradé. La batterie est plus petite à 4000 mAh et se charge plus lentement à 10W. Pendant tout ce temps, le chipset Snapdragon 665 a été transféré du G8 Power, au lieu d’être le premier à obtenir un déclassement raisonnable. À en juger par l’intérêt des fans, ou plutôt son absence, envers le G Fast et le reste des appareils de cette catégorie, la plupart semblent être d’accord avec notre évaluation.

Le Moto G Stylus et le Moto G Pro sont presque identiques, le G Pro se démarquant un peu avec des choses comme une charge plus rapide de 15 W, NFC et la fonctionnalité Dual SIM.

Les deux sont sans doute un peu plus attrayants que le Moto G Fast, principalement pour leur configuration de caméra supérieure, intégrant un vivaneau principal Quad Bayer 48MP et un ultra-large 16MP. Le Snapdragon 665 est toujours présent sur les deux. Encore une fois, au lieu de se substituer à une alternative moins chère pour faire baisser les prix.

Ni le Moto G Style ni le Moto G Pro n’ont connu une grande popularité. En conséquence, probablement, les prix pour ces produits ont été partout, les fortes baisses de prix étant un phénomène relativement courant. Si vous pouvez trouver une bonne affaire, il pourrait y avoir une valeur à avoir, car il n’y a rien de intrinsèquement mal avec les appareils. Ils ont tout simplement échoué à proposer une offre de valeur vraiment attrayante.

Vainqueur: Moto E7

Si vous recherchez un Motorola économique avec un matériel raisonnablement équilibré, ne cherchez pas plus loin que le Moto E7. Le MediaTek Helio G25 est un chipset économique raisonnable, associé à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage – tous deux situés dans la partie inférieure du spectre, mais assez bon, en particulier pour exécuter la saveur presque vanille d’Android de Motorola.

D’un autre côté, malgré son prix abordable, le Moto E7 offre toujours un appareil photo principal Quad Bayer 48MP capable et une assez grosse batterie de 4000 mAh.

Perdant: Motorola Razer 5G

L’entrée de Motorola dans l’espace d’affichage pliable moderne a suscité beaucoup d’enthousiasme, mais deux ans plus tard, elle n’a pas encore gagné en popularité. Alors que les téléphones Galaxy Z Flip et Z Fold commencent déjà à déplacer certains chiffres, la ligne Razr ne parvient toujours pas à décoller de manière significative.

Certes, le Razr 5G 2020 est un appareil nettement meilleur que l’original 2019. Il a réussi à résoudre certains des problèmes les plus importants, comme la caméra sans inspiration, qui est maintenant une unité Quad Bayer 48MP solide, bien que banale.

Cependant, la conception générale et l’écran P-OLED flexible et sa charnière souffrent toujours des mêmes problèmes. De plus, une batterie de 2800 mAh est épouvantable. Et même si nous pensons que le chipset Snapdragon 765G est parfaitement assez bon en termes de puissance pour la plupart des utilisateurs, il est certainement difficile à avaler à côté du prix de 1499 € du Moto Razr 5G. C’est un téléphone au look frappant et imprégné de nostalgie, mais on a toujours l’impression que Motorola n’a pas fait assez pour y ajouter de la substance.

Gagnant et perdant: Motorola Edge +

La paire de téléphones 2020 Edge ne peut pas réellement côtoyer les meilleurs chiens. Du moins pas tout à fait dans leur forme actuelle, pour une raison ou une autre. Pourtant, la ligne Edge est un excellent début et, espérons-le, une indication que Motorola poursuivra ses efforts phares.

Le Motorola Edge + offre un écran OLED 90 Hz cascade, un chipset Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.0, une énorme batterie de 5000 mAh avec charge sans fil et inversée et une configuration de caméra principale triple.

Cependant, la rouille dans la conception des produits phares brille à travers les performances peu inspirantes en basse lumière, le manque de classification IP et les capacités d’enregistrement vidéo limitées. En outre, Apple pourrait s’en tirer avec de faibles vitesses de charge, mais il est beaucoup plus difficile de pardonner sur les téléphones Android.